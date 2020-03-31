На КПВВ на лінії розмежування пропуск людей призупинено, а влада і медики в «ОРДЛО» вперто запевняють, що в них пандемії коронавірусної хвороби нема

Із 22 березня пропуск усіх транспортних засобів та осіб через лінію розмежування на Донбасі тимчасово заборонено. Цілком логічне рішення командування операції Об’єднаних сил прийняло для ще більш ефективної протидії та зменшення ризику занесення на територію України коронавірусної інфекції з боку ОРДЛО. Проте життя є життя: у виняткових випадках, критичних обставинах та за наявності документів, що підтверджують таку необхідність, у штабі ООС зможуть дати дозвіл на перетин неофіційного кордону. Також здійснюватимуть пропуск за раніше встановленим порядком представників ООН, фахівців моніторингової місії ОБСЄ та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

На день раніше, тобто з 21 березня, за рішенням керівників проросійської окупаційної влади на окупованій території Донбасу також припинено пропуск людей через пункти прикордонного та митного контролю з того боку на лінії зіткнення. Першопричиною важливих змін, звичайно, називають спроби перешкодити проникненню коронавірусної інфекції на окуповану частину краю. Як запевняли лідери «ДНР», на момент підписання цього розпорядження (19 березня) в окупованих населених пунктах «ОРДЛО» досі не зафіксували жодного випадку враження небезпечним захворюванням.

Уповноважена Верховної Ради з справ людини Людмила Денісова, посилаючись на дані партнерів із громадської організації «Східна правозахисна група», повідомила про іншу ситуацію. Зокрема тільки за минулий тиждень на окупованих територіях Донецької й Луганської областей понад 600 місцевих жителів звернулися до медичних закладів із симптомами ГРВІ. А з підозрою на пневмонію – більш як 100 осіб. Коронавірус? Його не зафіксували. Щоправда, схоже, з тієї вагомої причини, що там просто немає тестів на визначення COVID-19, а тому медики не можуть його виявити. «Урядовий кур'єр» спробував з’ясувати ситуацію довкола розповсюдження захворювання на лінії розмежування та по той її бік.

На КПВВ найбільше людей із групи ризику

Введення в Україні карантину та стану надзвичайної ситуації через загрозу поширення коронавірусної інфекції COVID-19, безумовно, стосується і роботи контрольних пунктів в’їзду та виїзду на лінії зіткнення на Донбасі й життя співвітчизників на окупованих територіях. Із достовірних джерел стало відомо, що на недавньому засіданні РНБО обговорення питання роботи КПВВ на Донбасі та в Криму в умовах пандемії COVID-19 стало одним із найбільш дискусійних. Протилежні точки зору, свідчать учасники наради, мали глава держави, запропонувавши ввести мінімальні обмеження для людей під час перетину лінії розмежування, і керівник МВС, який виступав за максимальні заходи. Зрештою присутні прийняли соломонове рішення. Тобто ввели компромісні обмеження, залишаючи за собою право далі діяти «за ситуацією».

А нинішні реалії нагадують: КПВВ, точніше, люди, які щодня перетинають лінію розмежування, справді є реальною загрозою поширення захворювання. Бо хто здебільшого вирушає в дорогу в України і назад? Це люди похилого віку, які, навіть незважаючи на проблеми із здоров’ям, змушені їхати на вільну від окупантів територію по пенсії, значно доступніші й дешевші ліки, продукти харчування та інші товари. На цю особливість руху через неофіційний кордон недарма звернули увагу і представники Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні, бо саме представники цієї вікової категорії найбільш вразливі в умовах поширення коронавірусу.

З урахуванням ще й цих моментів почали працювати донбаські КПВВ в особливому режимі з 16 березня. Певні зміни в їхній роботі насамперед стосуються перетину пунктів пропуску громадянами з окупованих територій Донеччини та Луганщини, хоч обмеження ввели на рух у обох напрямках. З населених пунктів «ОРДЛО» в Україну було дозволено в’їзд тільки тим подорожнім, які мають тут постійну реєстрацію (прописку). Заборона стосується іноземців та людей без громадянства і постійної реєстрації. А пропуск з України на окуповану територію було дозволено лише особам, які мають там постійну реєстрацію.

Як позначилися ці зміни на роботі КПВВ? Співробітники Державної прикордонної служби повідомили про істотне зменшення пасажирського руху через пункти пропуску. Зокрема 17 березня із перелічених причин відмовлено в перетині лінії розмежування 1296 громадянам – 14% загальної кількості людей, які отримали дозвіл на подальшу подорож.

Прикордонники підтвердили, що самі довідки, які отримали тимчасово переміщені особи, не дають дозволу для пропуску громадян через КПВВ. «Пропускаємо людей, які мають реєстрацію постійного проживання, вона поставлена у внутрішніх паспортних документах. Це так звана прописка. Довідки тимчасово переміщених осіб видають для тимчасового проживання. Тому ці документи не вважаються підставою для пропуску через лінію розмежування», – повідомив начальник Краматорського прикордонного загону полковник Анатолій Федорчук.

Щоправда, представники служб, які чергують на КПВВ, запевняють, що існують різноманітні життєві ситуації, коли людям ідуть назустріч. Приміром, якщо подорожні мають довідку про смерть родичів, документи про необхідність термінового хірургічного чи іншого лікування тощо, командувач ООС приймає рішення для перетину лінії розмежування, беручи до уваги необхідність цього в конкретних ситуаціях.

Реальність відрізняється від телевізора

«Ми з тривогою очікували наступу небезпечної хвороби, бо знаємо про нинішній стан місцевих медичних закладів, звідки надходять скарги, що немає не тільки медикаментів, а й лікарів. З огляду на похилий вік більшості жителів міста навіть простий сезонний грип – велика проблема. Що вже казати про захворювання, з яким не можуть упоратися навіть у європейських країнах!

Обурює інше. По телевізору дедалі частіше так звані експерти стали обговорювати версії про штучне походження вірусу. Мовляв, цією бактеріальною зброєю Захід чи США намагаються атакувати Росію. Деякі медичні фахівці стверджують: пік хвороби припаде на квітень-травень. А «політологи» та сарафанне радіо тепер кричать, що все зроблено навмисне, аби зіпсувати Кремлю відзначати 75-річчя Перемоги. Тобто у всьому світі проблема №1 – коронавірус і захист від нього, а наших людей знову лякають ворогами, які буцімто розпочали біологічну атаку на Москву і, звісно, «ДНР», – бідкається житель Макіївки.

Очевидна спроба цинічних пропагандистів відвернути увагу людей від реальної небезпеки, для декого смертельної, цілком зрозуміла. Адже керівники «республіки», реально оцінюючи теперішній стан медицини і охорони здоров’я, схоже, не мають великих ілюзій щодо ефективності боротьби з поширенням пандемії. А хто боротиметься? Адже у «міністерстві охорони здоров’я ДНР» недавно прохопилися: медичним закладам не вистачає 6 тисяч лікарів і 7,5 тисячі медиків середньої ланки.

Тому в Донецьку і вдалися до випробуваного рятівного способу – дезінформації. У цьому разі йдеться про очевидне замовчування та нестачу повідомлень про реальний, а не телевізійний стан справ. А ближче до правди те, що в «республіці» з початку року вже померли 43 особи із сумнівним діагнозом «свинячий грип». Тому є підстави вважати, що коронавірус уже дістався окупованих населених пунктів краю. Зокрема в середині березня з’явилася попередня інформація від українських правоохоронців про кілька випадків виявлення небезпечного захворювання в окупованій Горлівці. Пізніше ситуація мала підтвердження і на офіційному рівні.

«Служба зовнішньої розвідки та інші наші підрозділи мають інформацію про те, що на території окупованої частини Донецької та Луганської областей вже зареєстровано випадки розповсюдження коронавірусу. Ми навіть розуміємо їх походження: жінка повернулася через Москву з Китаю», – повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов.

Само собою, по той бік лінії розмежування у «міністерстві охорони здоров’я ДНР» спростували це. Його керівник Ольга Довгошапко запевнила, що зафіксованих фактів хвороби немає, а є тільки дві пацієнтки, які перебувають під підозрою і наглядом.

«Одна з них прибула з Китайської Народної Республіки 9 березня, перші тести негативні й нагляд за нею закінчується. Друга пацієнтка приїхала 14 березня з Мілана, вона перебуває під наглядам на домашньому карантині. Самопочуття обох задовільне», – запевнила вона і додала, що в «ДНР» тепер є тести для визначення коронавірусу і їх «використовуватимуть тільки за призначенням у спеціалізованих вірусологічних лабораторіях».

Представники громадської організації «Східна правозахисна група» оприлюднила такі дані: з 9 по 16 березня до медичних закладів в «ОРДЛО» звернулися із симптомами ГРВІ понад 600 людей, з яких більш як сотня з підозрою на пневмонію.

Однак окупаційна влада в цей час переймається трохи іншими проблемами. 19 березня глава «ДНР» Денис Пушилін видав наказ, який категорично забороняє виїзд за межі «республіки» керівникам влади всіх рівнів. Як це навіщо? Причиною такого рішення, вважають місцеві жителі, стало те, що першими від страшної пандемії, яка насувається, стали тікати до РФ саме керівні власники російських паспортів та їхні родичі.

А тим часом

На території Донеччини, підконтрольній українському уряду, щоб запобігти поширенню небезпеки, оголошено режим надзвичайної ситуації. «Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з огляду на загрозу поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої SARS-CoV-2», – повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

За інформацією департаменту охорони здоров’я ОДА, до медичних закладів області з підозрою на хворобу, спричинену коронавірусною інфекцією, госпіталізовано семеро осіб. Проводять обстеження інших громадян. Уже підтверджено небезпечне захворювання в одного жителя краю (м. Маріуполь).