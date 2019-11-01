Аптека, ФАП і клуб — проєкти для поліпшення життя людей в демілітаризованій зоні

Уже є рішення про надання додаткових грошей на розвиток території біля лінії розмежування поблизу Золотого. На прохання людей там передовсім потрібно зробити ремонт будівлі, в якій розташовано фельдшерсько-акушерський пункт, відкрити аптеку й відновити клуб, що належить шахті. Про це розповів під час першої пресконференції для ЗМІ новий голова Луганської ОДА — керівник Луганської обласної ВЦА Сергій Гайдай.

«Ми вже домовилися з керівником ВЦА Золотого, що він запросить фахівця, який проаналізує стан будівлі й надасть змістовну інформацію про можливості проведення швидкого ремонту», — каже Сергій Гайдай.

За його словами, люди попросили ще й відкрити там аптеку, тож доведеться шукати певні креативні рішення.

Так само, як і щодо відновлення будівлі клубу. Споруда потребує ремонту: треба замінити вікна, зміцнити дах. «Але (це юридичні моменти) можливо, що на це не зможемо надати гроші з бюджету. Тож шукатимемо не спонсорів, бо вони потім щось хочуть, а благодійників», — каже Сергій Гайдай. Він упевнений, що такі люди знайдуться і ситуація у прифронтовому селищі поліпшуватиметься.

А суперечку в ЗМІ навколо повідомлення про нібито досягнуті домовленості про відкриття автомобільного контрольно-пропускного пункту «Золоте» Сергій Гайдай прокоментував так: «КПВВ де-факто з нашого боку є. Сподіваюся, ми почуємо офіційну позицію і, мабуть, уже після перемовин, якщо відбудуться, в нормандському форматі».

За словами посадовця, на Луганщині готові до повноцінної роботи такого КПВВ, бо на території області поки що немає автомобільного сполучення з тимчасово окупованою територією. Усі споруди функціонують успішно. Відкрито КПВВ з українського боку ще три роки тому, але протилежна сторона відмовляється надати проїзд. Логічно припустити, що розведення сил і засобів неподалік Золотого сприяло б розв’язанню цієї проблеми і багато людей раділи б такому розв’язанню логістичних проблем, пов’язаних із перетином лінії розмежування.

Говорячи про розведення сил і засобів поблизу міста Золоте, очільник області закликає розрізняти поняття «розведення» і «відступ», а також «сіра зона» і «демілітаризована зона». Розведення сил і засобів здійснюється для ведення переговорів, а в населених пунктах залишаться працівники Нацполіції для забезпечення правопорядку та дотримання законів України.

«Якщо ми справді хочемо миру, припинити цю війну, повернути наших людей і наші території, то нам потрібно об’єднуватися й разом іти до перемоги. Упевнений, що перемога буде», — вважає Сергій Гайдай.

Тим часом поблизу населеного пункту Золоте-4 на ділянці №2 триває розведення сил і засобів з обох сторін. Для гарантування безпеки мирних жителів і підтримання правопорядку в населених пунктах на цих ділянках розведення співробітники поліції Луганщини і доданих сил разом із нацгвардійцями несуть службу в посиленому режимі. Виставлено додаткові наряди поліції, цілодобово патрулюють піші та мобільні наряди вулиці населеного пункту.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Луганській області, перші день і ніч з початку процесу розведення сил очільник поліції Луганщини Сергій Колесник разом з особовим складом забезпечували патрулювання задля спокою і безпеки жителів Золотого.

«У поліції достатньо сил і засобів, щоб забезпечити правопорядок і гарантувати безпеку жителів у Золотому-4», — каже заступник голови Національної поліції України Вадим Троян.

Нині вони разом з очільником поліції Луганщини тримають на постійному контролі організацію та несення служби саме в цих населених пунктах, особисто спілкуються з жителями, представниками місії ОБСЄ, колегами з ВСУ, перевіряють умови несення служби та дотримання правоохоронцями заходів особистої безпеки. Ухвалюють рішення і вносять корективи у план дій щодо безпеки громадян.

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»