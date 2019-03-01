«Світовий тріумф «Щедрика» — 100 років культурної дипломатії» — так називається фотовиставка, яку відкрито в Будинку уряду. Головна мета проекту полягає у сприянні промоції іміджевої спадщини Української Народної Республіки в галузі культурної дипломатії.

Виставка розповідає про світові тріумфальні гастролі Української республіканської капели під орудою видатного диригента Олександра Кошиця, що відбулися у 1919—1924 роках з ініціативи голови Директорії УНР Симона Петлюри. Основу експозиції становлять документи з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, які підтверджують державно-інституційний характер культурної місії УНР за кордоном.

Фото Володимира ЗАЇКИ

«Виставка особливо важлива в контексті відзначення 100-річчя Української революції. Адже про воєнні події та історичні факти політичного характеру того періоду вже багато хто знає, а про те, що УНР тоді створювала цивільні інституції, активно працювала для розвитку української культури і промоції України на світовій арені, потрібно ще багато розповідати», — зазначив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, оглядаючи експозицію.

Українську республіканську капелу під керівництвом Кирила Стеценка і Олександра Кошиця, повідомляє служба віце-прем’єр-міністра, створили 25 січня 1919 року окремим законом УНР. Ініціатором став Симон Петлюра, який вирішив використати унікальну українську народну пісню як елемент культурної дипломатії й поширення інформації про УНР за кордоном.

У 1919—1924 роках українські співаки з тріумфом виступали в багатьох країнах Європи та США

24 березня 1919 року музиканти вирушили на гастролі країнами Європи. Організовував поїздку Андрій Лівицький, сподвижник Симона Петлюри, видатний діяч Української революції 1917—1921 років. Упродовж 1919—1924-го українські співаки із тріумфом виступали в багатьох країнах Європи та США.

Коронним номером була українська колядка «Щедрик» в обробці Миколи Леонтовича, яку пізніше переклали англійською, а нині вона найупізнаваніша різдвяна пісня у світі. Уперше «Щедрик» прозвучав за кордоном 11 травня 1919 року в Національному театрі Праги.

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