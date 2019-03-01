«Світовий тріумф «Щедрика» — 100 років культурної дипломатії» — так називається фотовиставка, яку відкрито в Будинку уряду. Головна мета проекту полягає у сприянні промоції іміджевої спадщини Української Народної Республіки в галузі культурної дипломатії.
Виставка розповідає про світові тріумфальні гастролі Української республіканської капели під орудою видатного диригента Олександра Кошиця, що відбулися у 1919—1924 роках з ініціативи голови Директорії УНР Симона Петлюри. Основу експозиції становлять документи з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, які підтверджують державно-інституційний характер культурної місії УНР за кордоном.
«Виставка особливо важлива в контексті відзначення 100-річчя Української революції. Адже про воєнні події та історичні факти політичного характеру того періоду вже багато хто знає, а про те, що УНР тоді створювала цивільні інституції, активно працювала для розвитку української культури і промоції України на світовій арені, потрібно ще багато розповідати», — зазначив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, оглядаючи експозицію.
Українську республіканську капелу під керівництвом Кирила Стеценка і Олександра Кошиця, повідомляє служба віце-прем’єр-міністра, створили 25 січня 1919 року окремим законом УНР. Ініціатором став Симон Петлюра, який вирішив використати унікальну українську народну пісню як елемент культурної дипломатії й поширення інформації про УНР за кордоном.
24 березня 1919 року музиканти вирушили на гастролі країнами Європи. Організовував поїздку Андрій Лівицький, сподвижник Симона Петлюри, видатний діяч Української революції 1917—1921 років. Упродовж 1919—1924-го українські співаки із тріумфом виступали в багатьох країнах Європи та США.
Коронним номером була українська колядка «Щедрик» в обробці Миколи Леонтовича, яку пізніше переклали англійською, а нині вона найупізнаваніша різдвяна пісня у світі. Уперше «Щедрик» прозвучав за кордоном 11 травня 1919 року в Національному театрі Праги.
«Урядового кур’єра»