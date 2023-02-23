Ці дві персональні виставки в Сумах не тільки викликали інтерес городян, а й ствердили сонячне начало сприйняття юним поколінням воєнного світу. На долю дітей випало випробування повітряними тривогами, обстрілами, зміною місця проживання. За словами начальника відділу культури Сумської міської ради Наталії Цибульської, за таких умов обов’язок батьків і педагогів — створити умови для розкриття здібностей кожної дитини, допомогти не лише пережити складний час, а й надати допомогу в організації презентацій, виставок.

Саме так працює відділ культури міськради, який з бібліотекарями міста на чолі з директором міської бібліотечної системи Юлією Заговорою започаткував проєкт «Талановиті діти Сум». У його межах ри бібліотеці-філіалі №1 створено зразкову студію художнього читання «Дивослово», учасники якої вивчають рідну мову, готують вистави за творами місцевих авторів, пропагують книжкові надбання.

А цими днями «дивословівці» взяли участь у незвичній презентації.

«Велика лісова пригода»

Книжку з такою назвою написав їхній ровесник учень 4 класу сумської школи №17 Ілля Отрошенко. За словами автора, рукопис був готовий ще торік у лютому, і 24-го він планував принести його на загальношкільний літературний конкурс. Однак через війну праця школяра залишилася без оприлюднення.

Як розповідає його мама Світлана Отрошенко, син дуже хвилювався, що його повість залишиться незатребуваною, хоч планував видати її окремою книжкою і частину накладу передати дітям у лікарні. У повісті йдеться про перемогу добра над злом.

Зі слів автора, на написання повісті його надихнула домашня гра: коли в помешканні вимикали світло, то всі по черзі розповідали різні історії. Іллі сподобалися герої пригод монстрики, і він вирішив написати повість про них і трьох звірят-мандрівників. Робота просувалася швидко. Як зізнався учень, тільки встигав записувати. Часто уявляв себе на місці того чи того героя, тож коли роботу завершив, мріяв видати рукопис.

Мрія хлопчика здійснилася завдяки батьківській підтримці. Під час презентації в бібліотеці він повідомив, що половину накладу родина передала до київської лікарні «Охматдит». А тепер хлопець працює над другою і третьою частинами, які планує видрукувати. Частину цього накладу подарує вихованцям Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю та дітям, які переїхали до Сум через бойові дії, а також маленьким хворим обласної дитячої лікарні. Адже діти мають вірити в дива. До слова, завдяки ініціативі небайдужих громадян розпочали збирати кошти на нове видання.

Ілля Отрошенко не тільки вірить у дива, а й творить їх щоденною працею. Спілкується, окрім рідної, англійською та іспанською, опановує китайську, вивчає Всесвіт і підводний світ, цікавиться мікробами. Глибокі знання стануть у пригоді не тільки в навчанні, а й у творчості.

На знак вдячності організатори презентації подарували авторові торт, виготовлений за мотивами «Великої лісової пригоди». А насамкінець Ілля провів першу в житті автограф-сесію.

«Акварельний антистрес»

Так назвав свою першу персональну виставку одинадцятирічний учень сумської школи №13 Роман Костомаров. По-перше, юний талант обрав анімалістику, складну для художників. По-друге, Роман народився в Луганську, 2014 року через окупацію сім’я виїхала з міста на підконтрольну Україні територію, а з 2019-го мешкає в Сумах і має статус внутрішньо переміщених осіб. Стрес йому відомий не із книжок чи кіно.

Першу акварельну картину Роман написав два роки тому, згодом став одним із переможців міського конкурсу «Всесвіт очима дітей» та стипендіатом Сумської міської ради.

Як каже мама Лариса Костомарова, в сім’ї малюванням раніше ніхто не захоплювався. Перші творчі уроки син отримав у міській артстудії «Чемодан». Позаторік, коли схильність до цього виду мистецтва зміцніла, записала його до Сумської дитячої художньої школи ім. М.Г. Лисенка, де талант хлопчика оцінили. Викладачка Любов Ярцова каже, що з вихованця може вирости блискучий художник.

На виставці було представлено 22 акварельні картини різної тематики. Насамперед це сумські міські пейзажі, тваринний світ. Крім анімалістики, автор мріє створювати масштабні полотна і насамперед писати портрети, бо вони дають ширший простір для творчості. Виставка працює в бібліотеці, її залюбки відвідують читачі, городяни, які в захопленні від побачених робіт.

А ще Роман захоплюється анімацією — створив мультфільм «Лелеки» про дітей-переселенців, представлений на Дрезденському міжнародному кінофестивалі, його демонстрували на великих екранах міста. Інша його робота про «Пташку» з Азовсталі бере участь у польсько-німецькому проєкті «Фаза».

Як підсумовує Наталія Цибульська, в місті не тільки вірять у щасливу творчу долю юних земляків, а й сприятимуть тому, щоб з роками імена Іллі Отрошенка, Романа Костомарова та їхніх талановитих однолітків засяяли на культурно-мистецькому небосхилі України, а доробок містив не тільки воєнні, а й мирні та сонячні сторінки.