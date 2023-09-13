Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що готовність до опалювального сезону тепломереж, житлових будинків, шкіл, дитсадків та лікарень за місяць має бути стовідсоткова

Розпочинаючи чергове засідання уряду, Прем’єр-міністр наголосив, що до початку опалювального сезону залишилося трохи більш як місяць. Це друга зима за час повномасштабної війни, і вона буде не менш складною, ніж торішня. Адже ворог знову хоче використати холод і темряву як зброю.

У бюджетах достатньо коштів

За словами Дениса Шмигаля, підготовка до осінньо-зимового періоду входить у фінальну стадію.

Атомні електростанції. Відремонтовано сім атомних енергоблоків, ще два стануть у стрій до опалювального сезону. Загальна їхня потужність становитиме 7,8 ГВт.

«Робимо важливий крок до енергонезалежності: на Рівненській АЕС почали завантажувати нове ядерне паливо компанії Westinghouse замість російської монополії на подібні види палива. Європа разом з Україною повинна усунути рф із цього ринку, щоб позбутися енергетичної загрози», — підкреслив він.

Теплові електростанції. Мін­енерго взяло на себе зобов’язання, що до початку сезону запрацюють 25 енергоблоків, які дадуть енергосистемі 4,5 ГВт потужності.

Теплоелектроцентралі. Майже 80% обладнання відремонтовано, інтенсивні ремонти тривають і завершаться вчасно.

Гідроелектростанції. Відремонтовано та перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів потужністю майже 2,3 ГВт.

За даними Міненерго, загалом у систему вже додано 804 МВт із запланованих додаткових 1,7 ГВт потужностей.

Також до зими готові 15,2 тисячі котелень, майже 84% тепломереж, 78% центральних теплопунктів, понад 80% житлових будинків, 86% шкіл, дитсадків та лікарень. За місяць має бути 100%.

«У місцевих бюджетах достатньо коштів для завершення всіх підготовчих робіт до настання холодів. Там, де це потрібно, слід прискоритися, щоб устигнути вчасно увімкнути людям тепло», — наголосив Прем’єр. За його словами, один із пріоритетів — захист стратегічних об’єктів енергетики. Тут без деталей. Але робота триває серйозна та системна.

На позаминулому засіданні уряд передбачив додаткові 9,7 мільярда гривень на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору.

«Ми робимо проєкти, які ніхто ще у світі не робив. За тижні встановлюємо та ремонтуємо те, на що в інший час ішли б місяці або навіть роки. Дякую нашим інженерам, енергетикам, будівельникам за цю надзвичайну роботу», — підкреслив Денис Шмигаль.

Тарифи зафіксовано

Прем’єр-міністр наголосив: важливо, що уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в зимово-осінній період. Ціна на газ, тепло, гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону.

«Ми також продовжили дію ПСО на ринку природного газу, за яким постачальники тепла отримають від Нафтогазу обсяги блакитного палива за фіксованою ціною 7,4 гривні за кубічний метр. Це пільгова ціна, яка дасть змогу не підвищувати тарифи», — акцентував глава уряду. За його словами, триває укладання договорів між Нафтогазом і підприємствами теплокомуненерго. Майже 600 виробників тепла вже подали заявки, з більшістю основних підприємств договори постачання підписано.

Окремо Денис Шмигаль подякував нашим партнерам.

«Разом уряд України та держави-союзники спрямували на відновлення і захист енергетики 2,3 мільярда доларів. Це зокрема кошти Світового банку, Європейського інвестиційного банку, ЄБРР, Євросоюзу, США, Японії, Північної екологічної фінансової корпорації, USAID та інших наших партнерів. Цінуємо таку солідарність і розраховуємо на підтримку протягом усієї складної зими», — резюмував він.

Рішення уряду

Учора Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону України «Про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України».

Як повідомило Міністерство фінансів, зокрема зміни до Бюджетного кодексу України пропонують:

• зарахування у 2024 році до загального фонду державного бюджету в повному обсязі надходжень, які є джерелами формування державного дорожнього фонду (прогнозний обсяг близько 95,2 мільярда гривень);

• зарахування з 1 жовтня 2023 року по 31 грудня 2024-го до спеціального фонду держбюджету надходжень від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, винагород та інших виплат, одержаних військово­службовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується згідно з Податковим кодексом на відповідній території України (прогнозний обсяг з 1 жовтня 2023 року до кінця року — 25,8 мільярда гривень та у 2024-му — 93,7 мільярда гривень) та спрямування цих надходжень за такими напрямами:

- 50 % — Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України для здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання; - 50 % — Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення;

• спрямування у період дії воєнного стану на забезпечення підтримки обороноздатності держави за рішеннями відповідних місцевих рад вільних залишків коштів місцевих бюджетів та залишків коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які утворилися на кінець бюджетного періоду.

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«Урядового кур’єра»