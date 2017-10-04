Підготовка Черкащини до початку нового опалювального сезону виходить на фінішну пряму. Так коментують ситуацію черкаські керівники. Це загалом. А якщо конкретно, то подекуди роботи ще чимало.

Позитив і негатив разом

Варто почати з позитиву. А він здебільшого зосереджений в обласному центрі. Тут під час поточного ремонту житлових будинків уже підготовлено до осінньо-зимового періоду майже всі покрівлі, 420 із 500 запланованих систем опалення, 90% запланованих систем гарячого та холодного водопостачання, виконано промивку всіх опалювальних систем, перевірено та полагоджено всі електрощитові. Уже підписано понад 600 паспортів готовності, і вони передані на погодження до теплопостачальних підприємств.

Як інформують у КП «Черкасиводоканал», здійснено заходи з підготовки об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства до роботи в осінньо-зимовий період. Перевірено й полагоджено всі водогінні та каналізаційні насосні станції, водозабори, більшість свердловин. Підприємство відремонтувало понад кілометр водопровідних і чимало каналізаційних мереж.

У місті за підтримки міської влади та фінансової допомоги з бюджету поступово здійснюють заплановані заходи з енергозбереження. Особливо інтенсивно замінюють вікна, утеплюють фасади, встановлюють сучасні теплові пункти в лікувальних закладах. Це вже дає позитивні результати. За попередньою інформацією, кошти, вкладені у лікувальні заклади міста на енергозбереження останніми роками, окупляться наступного року.

Новому асфальту не раді

Весь цей позитив стосується забезпечення житлово-комунальними послугами будинків. А ось те, що на вулиці, тривожить. Зокрема жителі вулиці Можайського в Черкасах б’ють на сполох: стіни й фундаменти їхніх будинків ходять ходором і беруться тріщинами від постійного руху вантажівок та автобусів. Уже понад місяць у години пік тут важко навіть перейти недавно відремонтовану проїжджу частину. Відремонтовану, але не скрізь якісно.

Попри попереджувальні знаки, вузькою вулицею на чималій швидкості прямує багато транзитного транспорту, що в’їжджає чи виїжджає з міста. Жителі мікрорайону куди тільки не зверталися, а віз, як мовиться, і нині там. Про заміну зруйнованих бордюрів, облаштування тротуару підрядник, здається, теж забув. Люди стверджують, що люки підземних колодязів зливової каналізації покладено криво, наїжджаючи на них, важкі автомобілі руйнують нещодавно покладений асфальт, а вібрацією — сусідні будинки.

Більш як місяць тому 30 мешканців вулиці нагадали про недоробки спільним листом у міськраду. Та й на це звернення — жодної реакції. Тим часом люди пропонують встановити обмежувачі швидкості (так звані лежачі поліцейські), висоти для вантажівок, відновити в потрібних місцях знаки, розмітку, бордюри. Одним з виходів, на думку жителів вулиці, було б зробити рух одностороннім. Та чи дослухається влада до проблеми відремонтованої вулиці? А як буде взимку?

Чигиринці переходять на автономне опалення

Небагато оптимізму в плані підготовки до осінньо-зимового періоду і в деяких районах Черкащини. Жителі Чигирина масово закуповують обладнання для індивідуального опалення. Як з’ясувалося з розмов з городянами, невпевненість у майбутньому безперебійному забезпеченні теплом серед чигиринців спричинило скрутне становище, в якому перебуває місцеве теплопостачальне підприємство. Дехто наголошує на його можливому банкрутстві.

Як розповів виконувач обов’язків Чигиринського міського голови Володимир Цівіна, ситуація і справді непроста, хоч підприємство «Чигиринські теплові мережі» офіційно банкрутом і не визнано. Але його загальний борг становить 8,5 мільйона гривень. Значна частка цієї суми — несплата за газ. За таких обставин підприємству справді можуть припинити постачання газу, тож городяни, чиє житло приєднано до мережі центрального опаленням, можуть залишитися без тепла.

На обслуговуванні «Чигиринських теплових мереж» залишилося 260 осель. У місті справді підвищений попит на прилади індивідуальних систем опалення. Люди масово відмовляються від послуг центрального теплопостачання. Тільки за останній місяць так вчинили мешканці майже 150 квартир. У громадян просто не залишається іншого виходу. Хоч місцева влада й намагається допомагати їм: з міського бюджету вже спрямували майже 160 тисяч гривень на виконання електромонтажних робіт, завершення яких дасть змогу деяким будинкам облаштувати електроопалення. Також передбачили значні суми на те, щоб забезпечити для певної кількості будинків змогу встановлення систем індивідуального газового опалення.

Без чіткого плану дій

За словами голови обл­держадміністрації Юрія Ткаченка, нині розрахунки підприємств тепло­енергетики області за спожитий газ перебувають на рівні 91%. Однак є й традиційні боржники. Приміром, ТОВ «Сміла Енергоінвест» заборгувала газопостачальним компаніям понад 178 мільйонів гривень. Це майже половина загального боргу області. Тим часом чіткого плану дій у керівництва Сміли немає. Чи посеред опалювального сезону, як було торік, не виникне критична ситуація?

НАСАМКІНЕЦЬ.Недавно на засіданні обласного штабу з координації робіт щодо своєчасної підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери області до стабільної роботи в осінньо-зимовий період наголошували на необхідності прискорення встановлення вузлів обліку природного газу в бюджетних установах, створення необхідного запасу палива у закладах медицини, освіти, культури, проведення навчання відповідальних за безпечну експлуатацію газового господарства та загальний стан теплового господарства. Отож роботи ще багато. А холоди, як давно ведеться, чомусь застають зненацька.