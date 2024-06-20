18 червня в Національному університеті оборони відбулась урочиста церемонія випуску слухачів стратегічного та оперативного рівнів підготовки. У заході взяли участь Президент України Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Цього року 1001 випускник університету поповнить лави Збройних сил, Національної гвардії, Державного космічного агентства, Державної прикордонної служби та інших складових Сил оборони.

Президент України Володимир Зеленський привітав майорів, підполковників, полковників, бригадних генералів і генерал-майорів із закінченням навчання в Національному університеті оборони та вручив дипломи з відзнакою.

Глава держави зазначив, що завдання командирів, які завершили навчання, — збільшити силу й фаховість національної оборони.

«Український воїн по праву має світове визнання, і не тільки ми в Україні пишаємося нашими героями, а й увесь світ захоплюється тією справою, яку робить Україна — всі наші люди», — сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що весь досвід українського захисту в цій війні — армії, солдатів і командирів, бойових підрозділів — необхідно не лише зберігати, а й поширювати, масштабувати на всю систему Сил оборони.

«Хоробрість означає дуже багато на війні. Але хоробрість разом з фаховістю, стійкість разом зі знанням сучасних практик війни, навченість разом з технологічністю — це те, що має забезпечити нашу перевагу, українську перевагу», — зазначив він.

Із початку повномасштабного російського вторгнення вже понад 80 тисяч українців і українок відзначено державними нагородами, 426 воїнів удостоєно звання Героя України, значну частину з них — посмертно. Володимир Зеленський акцентував, що кожен завжди має шанувати відданість наших людей справі захисту України.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто віддав життя заради нашої держави та її народу.

«Цього року випускники здолали непростий шлях навчання в надзвичайно складний історичний період для нашої країни. Попри всі труднощі Національний університет оборони України з честю виконав завдання підготовки на високому професійному рівні», — зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

Очільник Міноборони висловив подяку керівництву університету, професорсько-викладацькому складу і всім, хто доклав зусиль до організації навчального процесу. Він наголосив, що нині саме випускники університету очолюють підрозділи Збройних сил України та інших військових формувань, які відіграють вирішальну роль у протистоянні агресору.

«Дякую кожному і кожній за вашу незламність, витримку, лідерські якості та патріотизм. Особлива подяка вашим рідним та близьким, хто підтримував вас у цей відповідальний етап вашого життя. Вірю, що ви усвідомлюєте рівень відповідальності, покладений на вас. Сподіваюся, ви не зупинитеся на досягнутому і продовжите своє професійне зростання», — додав Рустем Умєров.

Джерела: Офіс Президента

Міністерство оборони