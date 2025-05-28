Уряд визначив цілі та пріоритети для забезпечення якісного й доступного освітнього процесу, адже освіта — один із ключових напрямів державної політики. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час конференції «Освіта нової України», яка відбулася 27 травня у Києві. На заході були присутні Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, представники Офісу Президента, народні депутати та освітяни.

Перша мета, за словами глави уряду, — забезпечити всебічну підготовку дитини до викликів сучасного світу, що означає не лише передачу знань, а й формування здатності орієнтуватися у стрімкому інформаційному середовищі, навчатися протягом життя та критично мислити.

Друга мета — забезпечити конкурентоспроможність на ринку праці, і в цьому контексті, наголосив Денис Шмигаль, завдання школи — виявити таланти дитини, мотивувати до розвитку і вдосконалення, а профтехосвіти та вищої школи — підготувати спеціаліста.

«Третя ціль — у центрі всіх змін має бути дитина, її безпека, інтереси та потреби. Насамперед дбаємо про безпеку та доступність навчання. За два роки уряд надав майже 14 мільярдів гривень на ремонт і будівництво укриттів у школах», — повідомив Прем’єр-міністр і додав, що вже побудовано 15 підземних шкільних просторів у прифронтових регіонах, і до кінця року заплановано введення понад 180 таких підземних об’єктів.

Денис Шмигаль зазначив, що 80% українських шкіл мають укриття різного типу, і уряд докладає всіх зусиль для збільшення кількості захищених освітніх закладів. Він наголосив, що держава продовжує втілення комплексної політики «Школа офлайн», спрямованої на повернення сотень тисяч дітей до очного навчання. У її межах надано 2,8 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів, щоб забезпечити доступ до освіти учням з найвіддаленіших громад.

«Продовжуємо також реформу Нової української школи. За два роки спрямували 3,4 мільярда гривень субвенцій і ще майже 500 мільйонів гривень — на обладнання для старшої школи. Втілюємо в життя принципи НУШ: набуття учнями ключових компетентностей, партнерство всіх учасників освітнього процесу, мотивація для вчителів та інклюзивність навчання», — повідомив він.

Денис Шмигаль зазначив, що в межах цифрової освітньої екосистеми тисячі українських шкіл вже користуються ініційованою Президентом платформою «Мрія».

Ще один пріоритетний напрям роботи, за словами Прем’єра, — розвиток професійно-технічної освіти.

«Понад 1 мільярд гривень держава спрямувала на профтехи. Для нас це першочергова потреба в контексті майбутнього відновлення України», — підкреслив він.

Денис Шмигаль повідомив, що впроваджують механізм фінансування дуальної освіти — гранти від держави та громад для навчання на базі підприємств. Триває інтеграція вищих навчальних закладів до європейського простору.

Серед недавніх важливих новацій Прем’єр-міністр назвав державні гранти на навчання для контрактників, які вже отримали майже 13 тисяч студентів.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ