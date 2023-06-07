До катастрофічних дій окупанти вдалися, щоб сіяти паніку, хоч і самі панікують через анонсований контрнаступ наших захисників

Уночі проти 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію поблизу міста Нова Каховка на тимчасово окупованій території Херсонщини. ГЕС захопили російські війська, які вдерлися на Херсонщину з окупованого Криму на початку їхнього повномасштабного вторгнення в Україну. Із 2022 року дамбу та агрегати ГЕС вони замінували та погрожували підірвати. В Укргідроенерго констатують, що внаслідок підриву машинної зали ізсередини станція зруйнована і відновленню не підлягає.

Через підрив ГЕС 80 населених пунктів опинилися в зоні потенційного затоплення (більшість із них тимчасово окупував ворог). Підрозділи Нацполіції та ДСНС було піднято за тривогою для оповіщення та евакуації цивільного населення з потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро. Відбувалося й оповіщення жителів тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини.

Поліції та рятувальникам було поставлено завдання максимально евакуювати людей, урятувати від наслідків чергового теракту імперії зла. Ситуацію ускладнила вода, що прибувала. Вона розмивала дороги, що унеможливило проїзд до окремих населених пунктів. Тож евакуаційні групи шукали інші шляхи.

Ніщо не зупинить визволення країни

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони. Було дано доручення про евакуацію цивільних із зон ризику та забезпечення питною водою населених пунктів, які залежать від Каховського водосховища.

Пролунала інформація, що через високу воду внаслідок підриву дамби жертв серед цивільного населення та військових не зафіксовано.

Членів РНБО поінформували про поточну ситуацію на Запорізькій АЕС: український персонал станції тримає ситуацію під контролем і має інструменти в разі будь-якого розвитку подій. До слова, в НАЕК «Енергоатом» повідомили, що підрив Каховської ГЕС не впливає безпосередньо на функціонування ЗАЕС, адже її охолоджують за допомогою влас ного ставка-охолоджувача, відокремленого від Каховського водосховища, де зберігається достатній рівень води. І є алгоритм заходів її поповнення. Тож НАЕК підтвердила заяви МАГАТЕ, що прямої та безпосередньої загрози АЕС немає.

Учасники засідання погодили комплекс міжнародних заходів, серед яких скликання засідання Ради Безпеки ООН, звернення до міжнародних природоохоронних організацій, Міжнародного кримінального суду, оскільки такі дії росіян містять явні ознаки порушення Женевської конвенції. Президент наголосив, що росію треба притягти до жорсткої відповідальності за цей теракт.

У телеграмі глава держави написав: «Уже понад рік росія контролює і дамбу, і всю Каховську ГЕС. Підірвати її якось ззовні — обстрілами — фізично неможливо. Її замінували саме російські окупанти й підірвали. рф підірвала бомбу масового екологічного ураження. Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі за десятки років».

Секретар РНБО Олексій Данілов у твіттері написав: «Підрив росіянами Каховської ГЕС — принципово новий етап російської агресії. Відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції: «звільнення України», «боротьба з нацистами», «ураження виключно військових об’єктів» та решти суто пропагандистських та брехливих тез. росія ввійшла в етап повного відкидання будь-яких солов’їно-симоньянівських фігових листків і відкритого декларування своєї справжньої мети — знищення України, вбивства українців, руйнації економіки і структур життєзабезпечення населення. У передчутті неминучості зникнення росії та путіна з історії фальшиві маски більше не потрібні».

Він додав: «Коротко про підсумки засідання РНБО: ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить визволення України, час якого настав». А командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі Укрінформу повідомив, що військове командування країни передбачало можливі дії російської армії щодо підриву Каховської ГЕС та робило відповідні розрахунки. Тож такі дії ворога не зашкодять наступу Сил оборони.

Допомогти людям

У телеграмі Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав, що руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для півдня нашої держави.

«Світ має відреагувати. Негайно. Але не просто словами, а діями. росія має негайно забратися із ЗАЕС, щоб уникнути подальшої катастрофи. Наразі наше першочергове завдання — допомогти людям у районах затоплення», — написав він.

Під головуванням Прем’єра відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ішлося про забезпечення евакуації, зокрема евакуаційними потягами, і розміщення людей на безпечних територіях. Адже внаслідок підриву Каховської ГЕС евакуації підлягають 17 деокупованих населених пунктів Херсонщини, у яких понад 17 тисяч жителів.

Очільник уряду доручив міністерствам надати Укрзалізниці всі необхідні потужності для курсування евакуаційних потягів. Обласним адміністраціям, які можуть розмістити в себе людей, — надати людям актуальну інформацію.

Денис Шмигаль знову говорив, що важливо запобігти найгіршому сценарію, який може призвести до аварійної ситуації на ЗАЕС.

«Наразі станція не працює. Усі блоки не в мережі. Керівництво Енергоатому та всі служби мають контролювати ситуацію, наскільки це можливо. Доки російські терористичні війська присутні на ЗАЕС — це ризик для всього людства», — цитує його слова департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

В Укргідроенерго доповіли, що руйнування Каховської ГЕС не впливає на роботу інших станцій. Міністерству енергетики доручено опрацювати з Єврокомісією можливість збільшення експортно-імпортних можливостей електроенергії та вжити заходів щодо збільшення запасів води на інших ГЕС.

У Міненерго повідомили, що підрив Каховської ГЕС напряму не вплинув на ситуацію в енергосистемі країни й загроз для стабільності електропостачання немає, а виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Однак через витік води з Каховського водосховища є загроза підтоплення енергооб’єктів Херсонщини.

Прем’єр підкреслив, що всі відомства працюють, щоб забезпечити людей питною водою. ОВА під керівництвом Мінінфраструктури мають організувати й забезпечити підвезення води.

Відбулося засідання уряду, на якому ухвалено невідкладні рішення для забезпечення населення на півдні України питною водою. Зокрема, надано 120 мільйонів гривень Держагентству водних ресурсів для сталого забезпечення жителів Миколаєва питною водою. Воду подаватимуть руслом річки Інгулець у спецрежимі роботи. Проєкт допоможе досягнути необхідних показників якості питної води та повернути її подачу в місто.

Привід для нових санкцій

Міністерство закордонних справ оприлюднило заяву, в якій ідеться, що підрив дамби Каховської ГЕС з боку рф розглядається як терористичний акт проти української критичної інфраструктури, який має на меті завдати максимально великої кількості жертв та руйнувань.

У МЗС нагадали, що теракт на Каховській ГЕС раніше жваво обговорювали на рівні окупаційних сил в Херсонській області та пропагандистів на російському телебаченні, що свідчить про його попереднє планування.

«Підрив дамби Каховської ГЕС — техногенний та екологічний тероризм, найбільша техногенна катастрофа в Європі за останні десятиріччя, черговий прояв геноциду росії українців. Це відповідь кремля країнам, які закликають до мирних переговорів з рф.

Техногенний злочин рф підтверджує високу актуальність формули миру Президента України Володимира Зеленського. Закликаємо міжнародних партнерів якнайшвидше приєднатися до її втілення, зокрема пунктів щодо протидії екоциду, ядерної та енергетичної безпеки. Звертаємося також до країн Групи семи та ЄС невідкладно розглянути накладення на рф нових далекосяжних санкцій, зокрема на російську ракетну індустрію та атомну галузь», — ідеться в заяві.