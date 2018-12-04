В Україні пишаються своїми героями — 24 моряками трьох суден ВМС, яких затримали російські прикордонники та представники ФСБ у нейтральних водах поблизу Керченської протоки минулої неділі. Після судилища в Сімферополі російська влада ухвалила диявольське рішення перевести їх у московське СІЗО «Лефортово», оскільки злякалася неочікуваної масової підтримки заарештованих з боку кримських татар і простих кримчан, яким не вдалося задурити голови скаженою пропагандою.
Проте кримськотатарські активісти приїхали з тимчасово окупованого Криму й до Москви, щоб уже там передати нашим морякам зібрані гроші, речі та продукти. Московська громадська ініціативна група «Стратегія-18» провела одиночні пікети на підтримку українських моряків і оголосила збирання коштів на їхню підтримку. «Люди у нас під сильним негативним враженням від того, що сталося, і мають почуття провини, що не можуть завадити владі знущатися з людей і перетворювати їхнє життя на кошмар», — сказала представниця групи Віра Лаврешина, пише «Крим. Реалії».
В Україні цілі міста демонструють нашим хлопцям підтримку й солідарність. У центрі Одеси на Думській площі біля будівлі міської ради підняли прапор Військово-Морських сил Збройних сил, повідомляє УНІАН. Учасниками цієї акції стали курсанти, військовослужбовці, представники командування ВМС і духовенства, родичі захоплених моряків. Як зазначила одна з організаторів акції волонтерка Олена Сивак, її мета — не лише підтримати українських моряків, а й привернути увагу громадськості інших країн до порушення міжнародного законодавства.
У Запоріжжі на майдані Героїв також було піднято прапор ВМС. «Цей стяг — символ вільної України і готовності боротися за неї», — наголосив під час церемонії очільник Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль.
Вирішили підбадьорити екіпажі українських кораблів «Яни Капу», «Бердянськ» і «Нікополь» і прикордонники Львівщини. Біля Західного регіонального управління «зелені берети» підняли свій прапор і стяг Військово-Морського флоту. «Ви приклад мужності, витримки й патріотизму для всього персоналу. Тримайтеся, ми з вами, ми переможемо. За нами правда, з нами Бог. Слава Україні!» — сказав керівник штабу Західного регіонального управління ДПСУ Руслан Краснопортко.
Міжнародна спільнота категорично заявляє Москві про своє засудження морської агресії проти військових суден ВМС України. Глави МЗС країн «Великої сімки» та Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні зробили спільну заяву, в якій закликали Росію звільнити українських моряків. «Ми висловлюємо нашу надзвичайну стурбованість діями Росії проти України в Керченській протоці. Немає жодних підстав, щоб Росія використовувала військову силу проти українських кораблів і військовослужбовців. Також немає підстав для перешкоджання судноплавству», — наголошено в документі.