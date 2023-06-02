За його словами, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі має бути прийнято рішення про запрошення України до Альянсу та надання їй безпекових гарантій на шляху до цього членства.

«Нам потрібне чітке позитивне рішення про членство України в ЄС», — сказав Володимир Зеленський, назвавши 2023-й роком рішень. Українці, які доводять своєю кров’ю відданість свободі та цінностям об’єднаної Європи, досі не почули позитивної відповіді щодо членства в ЄС та НАТО. За його словами, така ситуація робить повністю ілюзорними сподівання інших країн і вносить розчарування серед їхніх громадян.

Володимир Зеленський повідомив, що цього року готують проведення саміту для імплементації української формули миру, і тому світова спільнота має бути рішуче налаштована на ухвалення позитивних рішень щодо України. «Позитивні рішення для України будуть позитивними для всіх», — наголосив глава держави.

Україна боронить безпеку Європи

Україна боронить не лише себе, а й безпеку Європи та стоїть на сторожі міжнародного права. І якби українці не чинили запеклого опору, наступною жертвою російської агресії могла б стати Молдова. Про це у виступі на саміті заявила голова ради міністрів Італії Джорджа Мелоні.

«Думаю, насамперед ми тут, щоб нагадати самим собі, що Європа — це не клуб і не просто правила, не просто інтереси. Європа — передусім цивілізація, заснована на ідеї свободи та рівності людей, до цінностей якої належать ідеї солідарності та верховенства права», — заявила італійський прем’єр-міністр.

Голова уряду Нідерландів Марк Рютте у виступі заявив, що європейська спільнота має зробити все можливе для відновлення миру на континенті. Він наголосив, що Україна повинна перемогти, і закликав розширювати коаліцію щодо систем Patriot, в якій беруть участь Німеччина, США та Нідерланди.

«Ми бачили, що ці системи роблять для захисту людей, які, наприклад, живуть у Києві. Але ці системи використовують дуже часто, тому нам потрібно їх більше. І нам потрібно, щоб більше країн, які мають Patriot, долучилися до цієї коаліції. Принаймні сьогодні я спробую переконати в цьому якомога більше партнерів», — пообіцяв Марк Рютте.

Вірити в Молдову й Україну

Під час робочого візиту в Молдову для участі у другій зустрічі Європейської політичної спільноти Володимир Зеленський провів важливі двосторонні зустрічі. Із президентом Молдови Маєю Санду він обговорив питання двосторонніх відносин, окремі інфраструктурні проєкти, пріоритетні для втілення найближчим часом, а також європейське майбутнє двох країн. Він наголосив, що Україна готова бути в НАТО й чекає, коли Альянс буде готовий запросити її.

«Вважаю, безпекові гарантії важливі не лише для України. Вони важливі і для Молдови, бо росія здійснює агресію в Україні, і є потенційна загроза агресії в інших частинах Європи», — зауважив він.

Мая Санду зазначила, що для Молдови велика честь приймати цю зустріч Європейської політичної спільноти, і дуже важливо, що в ній бере участь Володимир Зеленський.

«Україна нині убезпечує Молдову, і ми за це дуже вдячні. Молдова поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Молдова підтримує формулу миру, яку запропонував Президент Зеленський. І звичайно, ми підтримуємо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України», — зазначила Мая Санду. Вона закликала підтримувати, вірити та інвестувати в Україну й Молдову, адже це внесок у демократію, стабільність і мир у Європі.

У Кишиневі Володимир Зеленський мав змогу поспілкуватися з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Обговорили конкретні шляхи реалізації української формули миру та консолідацію світової підтримки мирної ініціативи України. Порушили тему безпекових гарантій, які наша країна прагне отримати перед набуттям повноправного членства в НАТО. Крім того, наголосив на необхідності безумовного зняття експортних обмежень на українську аграрну продукцію», — написав у Twitter Володимир Зеленський.

Важливий крок напередодні саміту НАТО

Спілкуючись із прем’єр-міністром Республіки Албанія Еді Рамою та прем’єр-міністром Республіки Північна Македонія Димитаром Ковачевським, глава Української держави висловив подяку лідерам балканських країн за послідовну всебічну підтримку України і практичну допомогу в боротьбі з російською агресією. Володимир Зеленський високо оцінив те, що обидві балканські країни приєдналися до всіх пакетів санкцій ЄС проти росії, і висловив сподівання на продовження такої узгодженої санкційної політики. Президент наголосив на необхідності консолідувати міжнародні зусилля для притягнення росії до відповідальності за злочини, скоєні в Україні. Він подякував прем’єр-міністрові Північної Македонії за приєднання його країни до Основної групи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти нашої країни і висловив переконання, що Албанія теж долучиться до цієї важливої роботи.

Під час переговорів Володимира Зеленського із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом ішлося про співпрацю двох країн на шляху України до НАТО. Свідченням такої чіткої позиції Румунії стало підписання главами держав декларації про підтримку євроатлантичної інтеграції України. «Підписання цього документа — важливий крок напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі», — наголосив Володимир Зеленський.