Учора Президент України перебував у Швеції, де підписав три безпекові документи та взяв участь у Третьому саміті «Україна — Північна Європа»

Робочий візит Президента України Володимира Зеленського у Швецію розпочався з підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки з цією країною. Глава Української держави підписав її із Прем’єр-міністром Королівства Ульфом Крістерссоном.

Спецлітаки від Швеції

Згідно з укладеною угодою, впродовж 2024—2026 років Швеція надасть нашій країні військову допомогу на 75 мільярдів шведських крон (майже 6,5 мільярда євро), що приблизно становитиме 2,2 мільярда євро на рік. Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну чинності документа. Військова підтримка України охоплює авіацію та протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню й безпілотні апарати.

Швеція вже надала й надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, щодо яких партнери опрацьовуватимуть можливості спільного виробництва.

Унікальна частина угоди зі Швецією — надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen разом з відповідним навчанням.

Швеція також підтримуватиме розвиток сучасного оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю з локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в нашій країні. Окремі блоки угоди стосуються підтримки української формули миру, санкцій, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги нашій країні в економічному відновленні, відбудові, захисті критичної інфраструктури.

Крім того, Швеція чітко підтвердила підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО.

Ісландія допоможе з логістикою

Підписана у Стокгольмі Президентом України Володимиром Зеленським та Прем’єр-міністром Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном угода засвідчує, що Ісландія зобов’язалася надавати всебічну довгострокову економічну, гуманітарну та оборонну підтримку Україні, а також сприяти її майбутньому членству в ЄС і НАТО.

Протягом 2024—2028 років Ісландія щороку надаватиме щонайменше 4 мільярди ісландських крон (майже 30 мільйонів доларів). Підтримка України триватиме впродовж усього терміну чинності угоди. Ісландія також готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали і спорядження. Крім того, співпрацюватиме з Україною для розвитку її оборонної промисловості.

Унікальність угоди в тому, що Ісландія зобов’язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі та обладнання від союзників з НАТО зафрахтованими вантажними літаками. Ісландія приділятиме особливу увагу підтримці та спорядженню українських жінок у Збройних силах України.

Окремі розділи угоди стосуються підтримки української формули миру, санкцій проти рф, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності. Також ідеться про зміцнення соціальної та цивільної інфраструктури, зокрема у галузі освіти, й енергетичної безпеки.

Ісландія зобов’язується посилити дипломатичне представництво в Києві для поглиблення співпраці з урядовими установами, парламентом, громадянським суспільством і приватним сектором.

Програма Нансена — довгострокова

Також у Стокгольмі Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку підписали Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Цього року Норвегія надасть Україні щонайменше 13,5 мільярда норвезьких крон (майже 1,2 мільярда євро) військової допомоги. Загалом у довгострокову Програму Нансена з підтримки України Норвегія заклала майже 6,4 мільярда євро на 2023—2027 роки. Норвезька підтримка України триватиме впродовж усього терміну чинності угоди.

Разом із союзниками Норвегія допомагатиме Україні розвивати спроможності сучасних бойових літаків і вже фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16. Вона зробить вагомий внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS, а також обладнання до них і навчатиме фахівців.

Україна та Норвегія працюватимуть над поглибленням оборонно-промислової співпраці.

Невійськові блоки угоди стосуються підтримки української формули миру, санкцій, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги в економічному відновленні, гуманітарному розмінуванні, захисті критичної інфраструктури та боротьбі з російською пропагандою. Норвезькі лікарні й надалі надаватимуть допомогу українцям.

Норвегія твердо переконана, що майбутнє України та її народу — в євроатлантичній спільноті, тому працюватиме над майбутнім членством країни в НАТО.

На виконання положень Вільнюської декларації G7 Україна вже підписала угоди із 15 країнами: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією та Норвегією.

Джерело: Офіс Президента