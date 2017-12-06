Шановні громадяни!
Від імені Уряду та від себе особисто вітаю з Днем Збройних сил України!
Українська армія сьогодні є предметом гордості всього українського народу. Героїчно захищаючи Батьківщину на сході, обстоюючи державну незалежність і територіальну цілісність країни, наші військовослужбовці, хлопці і дівчата, чоловіки і жінки демонструють незламну волю, патріотизм і сумлінне виконання військової присяги.
Лише чотири року тому внаслідок безкарного та усвідомленого розкрадання та знищення держави Збройні сили України перебували на межі розвалу. Ми пам’ятаємо той безпрецедентний народний волонтерський рух, який і досі докладає всіх зусиль, щоб забезпечити наших бійців усім найнеобхіднішим, ми пам’ятаємо мужність і рішучість наших бійців та офіцерів, особливо у перші два роки війни, коли ворог застосував силу проти нашої держави.
Тоді перед усією країною стояло надважке завдання — модернізувати армію в умовах ворожої агресії та активних бойових дій. І тепер у нас є всі підстави гордитися українським військом: сьогодні Збройні сили України здатні виконувати завдання найвищого рівня складності, а наші солдати та офіцери є висококласними фахівцями. Українська армія стала однією з найсильніших у Європі та входить до 30 найсильніших армій світу. І головне — в суспільстві зросла повага до своїх захисників та їхньої ризикованої професії, а разом з тим невпинно зростає і соціальний статус військовослужбовців. Особливо зворушливо бачити, як сотні людей із квітами урочисто виходять зустрічати військові підрозділи, котрі повертаються з ротації в зоні антитерористичної операції додому.
Перед Урядом стоїть нове завдання: до 2020 року Збройні сили України мають відповідати всім базовим стандартам НАТО. Упевнений, що нам вдасться досягти запланованого і в середньостроковій перспективі вийти на досягнення стратегічної мети — набуття членства нашої держави в Альянсі.
Висловлюю подяку всім бійцям та офіцерському складу Збройних сил України за сумлінне та мужнє виконання військового обов’язку та захист Батьківщини. Вічна пам’ять загиблим героям, які віддали своє життя, захищаючи рідні домівки та нашу країну.
Бажаю всім військовослужбовцям Збройних сил України міцного здоров’я, професійного зростання, бойової удачі, щасливого повернення додому!
Слава Україні! Героям слава!
Прем’єр-міністр України Володимир ГРОЙСМАН