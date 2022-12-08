Світ уже має думати про модальність переговорів з росією «без путіна». Бо в України немає жодних ілюзій щодо готовності кремля до миру

Розв’язана росією війна проти України спричинила найбільшу міграційну кризу на території Європи з часів Другої світової війни, а також серйозні проблеми з голодом у світі. Про це в Раді Безпеки ООН заявила представниця США Ліза Карті під час спеціального засідання, присвяченого гуманітарній ситуації в Україні, спричиненій російськими обстрілами мирного населення та цивільної інфраструктури. Вона зауважила, що міжнародні організації надали українцям допомоги на понад мільярд доларів за час повномасштабного вторгнення росії в Україну. Дипломатка зазначила, що необхідно робити більше, адже рф намагається зруйнувати цивільну інфраструктуру України.

путін хоче зламати волю українців

Представниця США заявила, що попри жахливі атаки українці тримаються надзвичайно стійко. «Під час останнього візиту до Києва посла США в ООН Лінди Томас-Грінфілд Президент Володимир Зеленський сказав їй, що він прагне справедливого миру, заснованого на принципах Статуту ООН. І це те, що захищає і підтримує ця рада», — цитує Лізу Карті «Голос Америки». За її словами, президент путін посилює бомбардування української інфраструктури, що свідчить про те, що він не має щирого інтересу в переговорах чи змістовній дипломатії. Натомість намагається зламати волю українців до боротьби, скидаючи на них бомби й змушуючи замерзати, щоб вони підкорилися.

«Але йому це не вдасться, тому що Україна бореться за свою свободу, за майбутнє своїх дітей. І ми зробимо все, що нам під силу, щоб допомогти зберегти надію в Україні», — наголосила представниця США.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у виступі висловив переконання, що після неминучої поразки росії у війні проти України має відбутися депутінізація та денуклеаризація цієї території. «Відзначивши річницю Будапештського меморандуму ракетним ударом по Україні, кремль остаточно показав, що не має ні моральних, ні юридичних підстав володіти ядерною зброєю», — наголосив Сергій Кислиця. За його словами, пострадянська трансформація в росії за президенства Бориса Єльцина не була підкріплена декомунізацією та демонтажем авторитарного стилю керування, «що призвело до путінізму замість демократії».

Цього разу уроки історії слід засвоїти, щоб запобігти повторенню трагедій, додав постпред. Уже зараз міжнародне співтовариство має розпочати «розгляд модальностей постпутінських домовленостей з москвою».

За словами Сергія Кислиці, ці домовленості мають передбачати новий Будапештський меморандум, який повинна підписати москва в контексті її денуклеаризації. «Поки що не відомо, як скоро після її воєнної поразки і хто підпише цей документ від імені території з адміністративним центром у москві. Така домовленість потребуватиме надійних партнерів, і ні путіна, ні будь-кого з його оточення не можна вважати такими, що заслуговують на довіру», — зауважив дипломат.

На думку Сергія Кислиці, Україна чинить опір не мирним переговорам, а «спробам москви стерти нас з карти». Київ також протистоїть російській стратегії виграти час під виглядом «мирних зусиль» для поповнення її арсеналу, розбудови опорних пунктів на окупованих територіях та підготовки до нового нападу. Мир в уяві кремля має будуватися на порушеннях Статуту ООН, зазначив він. «Московське бачення миру означає також, що всі українці на окупованих територіях залишатимуться в небезпеці — не захищеними від викрадень, затримань, тортур, мародерства та вбивств», — додав дипломат.

москву можна лише примусити до миру

В Україні не мають жодних ілюзій щодо готовності росії до миру. «Нині це мілітаризоване і з промитими мізками суспільство, яким керують воєнні злочинці і яке виховують у ненависті», — наголосив представник нашої держави в ООН. І доки москва володіє ресурсами, доти продовжуватиме атакувати Україну, глобальну архітектуру безпеки та міжнародний порядок, заснований на Статуті ООН.

Викладаючи офіційну позицію України, Сергій Кислиця заявив, що москву слід позбавити можливості виробляти ракети, фінансувати військову активність в Україні, погрожувати світу брязканням зброї, повідомляє Укрінформ. Дипломат закликав продовжити пошук можливостей позбавити москву доходів від викопного палива, які використовують для фінансування війни.

«Благати москву про мир або апелювати до її здорового глузду абсолютно марно. москву можна лише примусити до миру, оскільки це єдина мова, яку вона розуміє і на яку реагує», — підсумував Сергій Кислиця.

Тим часом постпред рф василь небензя продовжив звично брехати з трибуни РБ ООН, звинувачуючи Захід, НАТО та Україну у веденні війни. Він визнав, що росія цілеспрямовано завдає ударів по об’єктах цивільної інфраструктури України. Прочитавши свою пропагандистську методичку, небензя втік із зали засідання Ради Безпеки ООН. Він заявив, що не бажає слухати «жовчні» звинувачення на свою адресу постпреда України при ООН Сергія Кислиці і звинуватив українського дипломата в надмірній активності у твіттері.

Сергій Кислиця, реагуючи на втечу представника рф, висловив сподівання, що незабаром росії взагалі не буде у складі Радбезу ООН, оскільки вона незаконно зайняла там місце колишнього срср.