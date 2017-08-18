Сонячна Миколаївщина вчора готувала й оглядала сани до зими. Саме в цій південній області було проведено селекторну нараду з питань підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, об’єктів соціальної сфери та інфраструктури до осінньо-зимового періоду 2017/2018 року та забезпечення його успішного проходження. Зібрання стало одним із основних пунктів робочої поїздки в регіон Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Чи не перше, що цікавить громадян, — вартість газу, яку вони сплачуватимуть уже незабаром. Тут слова глави уряду прозвучали оптимістично й конкретно: «Жодних підстав говорити про збільшення ціни на газ для населення немає. Ціни за рішенням уряду зростати не будуть».

Він також повідомив, що питання фінансування субсидій у наступному опалювальному сезоні вже вирішено — за рахунок внесення змін до державного бюджету і спрямування на ці цілі 14,1 мільярда гривень. Нині, запевнив Володимир Гройсман, ведеться робота з верифікації розрахунків. І до вересня все буде забезпечено на 100 відсотків. «Треба також належним чином організувати роботу на місцях з метою захистити громадянина, який потребує підтримки», — підкреслив очільник уряду, звернувши окрему увагу на важливість виконання проектів з енергоефективності в усіх областях, усіх населених пунктах.

Уряд створює можливості

У цьому контексті він особливо закликав місцеві органи влади активно працювати над проведенням модернізації теплового комунального господарства в різних регіонах України. «Модернізація всього теплового господарства, витрати на підтримку якого мають велику питому вагу в структурі оплати житлово-комунальних послуг, — це також питання персональної відповідальності. Йдеться про модернізацію теплокомун­енерго (нові котли, системи управління, нові мережі, індивідуальні теплові пункти, утеплення будинків) — це питання вашої щоденної роботи», — нагадав Прем’єр керівникам місцевої влади.

Україна сьогодні має всі можливості для вчасної і якісної підготовки до опалювального сезону 2017—2018 років, і повнота відповідальності за проведення необхідних робіт лежить саме на місцевій владі.

«Підготовка до опалювального сезону — надважлива, і тут багато залежить від роботи на місцях. Ключова вимога — підготуватися вчасно, аби люди відчували в оселях затишок, тепло й безперебійне постачання послуг, — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. — Маємо також забезпечити роботу всіх видів транспорту та утримання мережі доріг. У нас є ще час для звершення підготовчих робіт, але відповідність покладено на місцевих керівників. Я бачу всі можливості для якісної підготовки».

Яскравим підтвердженням власних можливостей слугує той факт, що наша країна навчилася використовувати енергоресурси без допомоги з північного сходу. «Ми вже понад 600 днів живемо без краплини російського газу, ми проводимо масштабну модернізацію енергетичної системи, збільшуємо видобуток власного газу, і вже є позитивна динаміка», — повідомив учасникам наради Володимир Гройсман.

Водночас він підкреслив, що варто не лише заміщати імпортний газ, а потрібно також проводити енергоефективні заходи, щоб забезпечити зменшення споживання енергетичних ресурсів і підвищити якість надання послуг у паливно-енергетичній галузі.

Прем’єра слід слухати дуже уважно

Під час селектора Володимир Гройсман порекомендував голові Чернігівської ОДА Валерієві Кулічу самому ухвалити рішення про подальшу долю свого першого заступника Леоніда Сахневича, який неуважно слухав главу уряду під час попередньої наради в Дніпрі. Але при цьому пам’ятати, що чиновники мають бути уважними до проблем громадян.

«Це його перший заступник — нехай він і визначається. Але я вимагаю від усіх керівників, незалежно, чи то органи місцевого самоврядування, чи державної влади, людського ставлення до людей і до їхніх проблем. Я б хотів, що усі це для себе зафіксували», — наголосив Володимир Гройсман.

Інцидент, як повідомляє Укрінформ, стався напередодні, 15 серпня, під час всеукраїнської селекторної наради щодо підготовки до нового навчального року у місті Дніпро. Тоді Прем’єр-міністр порекомендував пану Сахневичу написати заяву на звільнення за те, що той неуважно слухав главу уряду під час цієї наради.

Зокрема, спочатку Прем’єр закликав голів облдержадміністрацій та міських голів узяти участь у серпневих конференціях освітян, по­обіцявши особисто прийти на таку конференцію, а потім перейшов до питань підготовки кадрів у галузях національної економіки, формування бізнес-клімату, взаємодії місцевої влади з підприємцями тощо.

Під час промови він раптово попросив вивести на екран Чернігів та звернувся до представника Чернігівської ОДА, яким виявився перший заступник керівника області Леонід Сахневич, з проханням повторити останні кілька тез із його виступу.

Натомість чернігівський посадовець відповів, що Прем’єр-міністр розповідав про серпневі конференції.

«Ви неуважно слухали, що сказав Прем’єр-міністр. Прем’єр-міністр говорив про національну економіку. Я думаю, що вам треба ухвалити рішення й знайти собі іншу роботу. Ви почули мене? Голові адміністрації напишіть заяву про звільнення і шукайте собі іншу роботу, я з вами працювати не буду, — обурився тоді Володимир Гройсман, додавши: — Я говорю про національну економіку, я говорю про дітей у дитячих садочках, а ви сидите ляси точите».

Втім, тему опалювального сезону й роботи ЖКГ продовжив міністр соціальної політики Андрій Рева: «У нас на сьогодні є невикористаних субсидій на понад 26 мільярдів гривень». За його словами, 12 мільярдів із них лишилися з 47 мільярдів гривень, закладених до бюджету для субсидій ще на початку року, а інші 14 — це ті кошти, які були додатково спрямовано влітку.

Наразі субсидії отримують 5 428 949 домогосподарств. А на момент закінчення опалювального сезону їх було 6 145 329. Втім, міністр передбачає, що з початком нового опалювального періоду кількість субсидіантів може зрости.

Окрім цього, в Миколаєві Володимир Гройсман відвідав міську дитячу лікарню №2 та оглянув її автономну котельню на альтернативному паливі, проінспектував ремонт ділянки дороги Т-15-08 Калинівка—Снігурівка—Березнегувате. Він також ознайомився з роботою заводу фермерського господарства «Органік Сістемс», суднобудівно-судноремонтного заводу «Нібулон», де наголосив на необхідності відновлення річкового судноплавства, й поспілкувався з представниками місцевого бізнесу.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»