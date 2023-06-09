Минула третя доба, як окупаційні війська підірвали Каховську гідроелектростанцію, спричинивши найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиріччя. Оскільки російські терористи повністю знищили ГЕС, велика вода одразу принесла біду в населені пункти правобережжя Херсонщини, а також жителям тимчасово окупованого лівобережжя регіону. Страждає й Миколаївщина.

У телеграмі Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що середній рівень підтоплення — 5,61 метра. Затоплено 600 квадратних кілометрів Херсонщини, з них 32% — правобережжя та 68% — лівий берег. На правобережжі підтоплено 20 населених пунктів. Від водної стихії вже постраждали понад 2,6 тисячі будинків (Херсонський, Бериславський та Каховський райони).

Поліція, рятувальники та волонтери евакуювали з небезпечних територій уже понад 2,2 тисячі людей. Жителів області розселяють у гуртожитках. Організовано евакуацію маломобільних осіб до лікарень під наглядом лікарів. Із місць, куди не може дістатись автотранспорт, вивозять людей човнами та за допомогою спецтранспорту «Богун». Людям надають і психологічну допомогу.

А агресор тим часом не перестає скаженіти. російські терористи обстрілюють Херсон під час евакуації цивільних. Загарбники стріляють по прибережних територіях і центральній частині міста. Зокрема вчора обстріляно будівлю херсонської школи, де збиралися люди із затоплених домівок. Місцеві чати писали, що є загиблі.

Херсонська ОВА теж повідомила, що через підтоплення в Херсоні відключили 129 трансформаторних підстанцій. В області відключено 30 таких підстанцій. Через затоплення окремих територій Херсона в чотирьох населених пунктах Білозерської та Дар’ївської громад частково зупинено роботу газопроводів. Припинено газопостачання до понад 14,7 тисячі об’єктів споживачів.

У 21 свердловині у громадах області рівень води критично знизився. У Херсоні знеструмлено та затоплено 17 артезіанських свердловин, п’ять каналізаційних насосних станцій та головна насосна станція каналізації. Без водопостачання залишилися всі жителі мікрорайону Острів. Без водовідведення — жителі кількох мікрорайонів.

Міське керівництво Миколаєва в телеграмі повідомило, що в акваторії міста рівень води піднявся на понад метр. У найнижчих місцях укріплюють берегову лінію поблизу житлових будинків. Обстежують підвали багатоповерхівок: зараз там сухо, в разі потреби воду відкачуватимуть мотопомпами. А ось у Снігурівській громаді Миколаївщини затоплено 11 населених пунктів, евакуйовано майже 300 людей. Під воду йдуть мости. Є проблеми з електро- й водопостачанням.

Наші люди — герої

Учора Херсонщину відвідав Президент Володимир Зеленський. Він поспілкувався із жителями, постраждалими від затоплення, в пункті евакуації, який розгорнули на базі одного з медзакладів Херсона.

Глава держави пообіцяв тим, хто нині проходить таке важке випробування, що все, що треба, буде відновлено й відбудовано. Президент подякував працівникам медзакладу за важливу роботу, яку вони виконують навіть під обстрілами, назвавши їх героями.

Володимир Зеленський відвідав одну з точок евакуації населення з підтоплених територій, оглянувши техніку, яку застосовують для евакуаційних заходів, і безпосередньо ознайомився з роботою поліції, рятувальників і волонтерів, які працюють цілодобово в умовах фактично щоденних обстрілів Херсонщини.

Урятувати і допомогти

У Херсоні відбулася координаційна нарада щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої руйнуванням греблі ГЕС, та організації забезпечення життєдіяльності на затоплених територіях.

Президент дав доручення щодо справедливого підрахунку збитків і надання коштів для компенсацій жителям, які постраждали внаслідок катастрофи. Глава держави доручив розробити програму компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.

Міністр внутрішніх справ, начальник штабу з ліквідації наслідків підриву ГЕС Ігор Клименко доповів, що жителів підтоплених населених пунктів забезпечено продуктами харчування в повному обсязі, їм підвозять питну воду. Розгорнуто вісім евакуаційних пунктів, за потреби їх побільшає.

Раніше Ігор Клименко в ефірі одного з телеканалів заявив: «Рятуємо всіх на правому березі й розробляємо план, як допомогти людям на лівому. У зоні підтоплення — десять населених пунктів на тимчасово окупованій території. На лівому березі Дніпра окупанти взагалі не евакуюють людей. Вони їх залишили напризволяще».

В МВС кажуть, що працюють над завданнями, які стоятимуть, коли вода спаде. Насамперед це стосуватиметься екологічного забруднення. Адже у воду потрапило багато мастила, хімічних добрив, каналізаційних стоків, інших забруднювальних та небезпечних речовин, нерозірваних мін, боєприпасів.