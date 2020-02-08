Загальновідомо, що житлово-комунальні послуги забезпечують найбільш важливі потреби людини, адже стосуються безпеки і комфорту. Відповідно, проблеми, які виникають у сфері комунальних послуг, впливають на життєдіяльність суспільства, рівень життя.

Доброю новиною у грудні 2019 року стало зниження «Нафтогазом» ціни на газ для потреб населення до 5132 грн за 1 тис. м³ (із ПДВ). У порівнянні з цим же періодом 2018 року ціна на газ складала 7482 грн. Отже, зменшення ціни склало 31%, проте тарифи не змінилися.

У зв’ язку з цим Президент України Володимир Зеленський дав доручення Кабінету Міністрів щодо розрахування ціни на опалення з прив’язкою до вже зменшених цін на газ, наголосивши, що платіжка за комунальні послуги не може бути вироком для людей.

Тому, Кабінетом Міністрів України 24 грудня 2019 року було прийнято постанову №1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу». Документом надано місцевій владі інструмент для зменшення суми в платіжці за тепло і гарячу воду до 30%.

У Міністерстві розвитку громад та територій підрахували, що за умови виконання рішення Уряду, сім'я, яка проживає у квартирі площею 65,3 м², у середньому за опалювальний сезон заощадить 800–1000 грн.

Глава Уряду Дмитро Гончарук під час селекторної наради з керівниками обласних державних адміністрацій зазначив, що у січні та лютому поточного року люди мають отримати так само знижену вартість платіжок, як у грудні.

Традиційно, на початку року в Урядовому контактному центрі підсумували результати діяльності за рік, що минув. Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Центру, проблематика звернень щодо житлово-комунальної сфери (їх на урядову «гарячу лінію» надійшло майже 204 тисячі) є другою за кількістю надходження звернень громадян і водночас тісно пов’язана з питаннями соціального захисту населення.

Особливої гостроти питання підвищення тарифів і завищення сум до сплати за енергоносії та надані житлово-комунальні послуги набули у січні-травні 2019 року (понад 57 тисяч звернень, удвічі більше ніж у 2018 році). У більшості таких звернень споживачі висловлювали незгоду з розміром нарахованої плати та заборгованості, неврахуванням пільг та субсидій тощо.

Переважно з цих питань зверталися жителі Дніпропетровської, Харківської областей та м. Києва, а найбільше зростання числа таких скарг зафіксовано з Вінницької області.

Про невирішення питання відміни приведення об’ємів використаного природного газу до стандартних умов при здійсненні розрахунків за природний газ повідомляли заявники здебільшого з Дніпропетровської, Харківської, Вінницької та Київської областей. Ця ситуація спостерігається, незважаючи на те, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення, яке забороняє операторам газорозподільних мереж проводити донарахування в платіжних документах за природний газ.

У 2020 році важливими для заявників залишаються питання щодо підвищення тарифів за енергоносії та надані житлово-комунальні послуги. У січні поточного року громадяни нарікали на надмірно великі суми у платіжках на оплату житлово-комунальних послуг, насамперед централізованого опалення. У понад 500 зверненнях порушувалися питання стосовно житлово-комунальних тарифів, зокрема заявники просили надати роз’яснення тарифів на комунальні послуги та скаржилися на їх підвищення, Переважно звернення надходили з м. Києва, Дніпропетровської, Сумської, Полтавської та Харківської областей.

Ось декілька прикладів звернень.

Киянин звернувся на урядову «гарячу лінію» з приводу звірки показників лічильника гарячої води у квартирі та здійснення переопломбування лічильника працівниками КП «Центр комунального сервісу». Незважаючи на його неодноразові звернення до підприємства, а також до Київської міської державної адміністрації, питання не вирішується, контролери підприємства не приходять до нього. З цієї причини збільшується борг, якого фактично не існує.

Заявник просив посприяти у вирішенні питання.

Комунальний концерн «Центр комунального сервісу» вибачився за тимчасові незручності та послався на надходження великої кількості заяв на дану послугу. Тому майстер не завжди вчасно встигає. За зверненням заявника було надано повторну заявку на контрольне зняття показників лічильника. Про прихід майстра його додатково поінформують.

Пенсіонерка з м. Києва повідомила, що за її адресою зареєстровано та проживає 2 особи, про що є інформація у виконавців комунальних послуг. За липень та серпень 2019 року вона отримала квитанції про оплату прибудинкової території та вивіз сміття, де зазначено 3 особи. Жінка просила посприяти у проведенні перерахунку оплати комунальної послуги з вивозу сміття.

За результатами розгляду звернення,у комунальному концерні «Центр комунального сервісу» її запевнили, що кількість зареєстрованих осіб, після перевірки фахівцем підприємства, буде змінена протягом поточного місяця або не пізніше 10-го числа наступного місяця. Потім буде зроблено корегування згідно з даними РТГ (реєстр територіальної громади) та виконано перерахунок.

На ще одне типове звернення надає роз’яснення київський Центр комунального сервісу. Заявниця повідомила, що їй нараховують плату за утримання прибудинкової території за тарифом – 7,01 грн/кв.м, але її сусідка сплачує за дану послугу за тарифом – 6,37 грн/кв.м. Жінка дізнавалася, на якій підставі нараховується плата за більшим тарифом ніж іншим мешканцям будинку.

Заявницю поінформували, що нарахування за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій проводяться, виходячи з тарифу на 1 кв.м та загальної площі квартири.

Вимоги до якості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій застосовуються лише до тих послуг, що передбачені структурою тарифу по кожному окремому будинку. Зазначена структура розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. №515 «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій». Заявниці порадили переглянути інформацію по її тарифу за посиланням: https://www.municipal.kiev.ua.

ДОВІДКОВО

За період з 30 січня по 6 лютого 2020 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 34 435 звернень, з них телефоном – 29 243, через інтернет – 5192

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1, Урядова гаряча лінія 1545-2, Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працюють: «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ – (044) 284-19-64.

«Гаряча лінія» консультування та забезпечення зворотного зв’язку для осіб з інвалідністю – за номером телефону 1539.

«Гаряча лінія» протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів – за номером телефону 1548.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію».