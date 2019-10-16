Упродовж трьох тижнів у Марійському духовному центрі в Зарваниці на Тернопільщині тривав всеукраїнський образотворчий пленер. Це вже шостий такий мистецький захід. Визначальними видами попередніх років  ставали живопис, скульптура, іконопис. Цьогоріч домінував жанр портрета, до того ж історичного.

Ідейний натхненник, засновник та організатор пленеру — заслужений художник України Микола Шевчук з міста Теребовля на Тернопіллі. Каже, цієї осені в мистецькому заході взяли участь 15 художників. Незмінні учасники пленеру — народний художник України Богдан Ткачик і заслужений діяч мистецтв Михайло Кузів з Тернополя. Приїхав заслужений художник Олег Шупляк з м. Бережани. Івано-Франківськ представляв Богдан Бринський, Рівне — Віктор Гвоздинський, Аліна Славгородська та Михайло Довгань — Вінниччину. Знаково, що долучився до художнього заходу професор Львівської академії мистецтв завідувач кафедри сакрального мистецтва Роман Василик, старший брат якого єпископ Павло Василик займався наприкінці 1980-х років відродженням християнської святині в Зарваниці, проводив тут перші літургії, освячував хрест, який згодом знищили комуністи. До слова, професор має великий досвід у проведенні іконописних  пленерів, адже організував їх уже понад 20.

Ідейний натхненник, засновник та організатор цього пленеру заслужений художник України Микола Шевчук створив портрет гетьмана Павла Скоропадського. Фото Олега КІНAЛЯ

Цього разу в Зарваниці художники створили 12 портретів державних, політичних і духовних лідерів України, серед яких гетьман Богдан Хмельницький, Петро Конашевич-Сагайдачний, Павло Скоропадський, Патріарх Української греко-католицької церкви Любомир Гузар та інші.

VІ Всеукраїнський образотворчий пленер мав назву «Галерея Андрея Шептицького. Зарваниця-2019». Ідеться про те, що в Марійському духовному центрі з введенням до ладу нового адмінкорпусу відкриють галерею сакрального мистецтва імені митрополита Андрея Шептицького. Тут виставлять усі роботи, створені під час пленерів. За шість років їх уже написали й виліпили понад 100. Нові полотна, автори яких — учасники цьогорічного пленеру, освятили й  розмістили в бібліотеці Марійського духовного центру.