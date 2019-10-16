Упродовж трьох тижнів у Марійському духовному центрі в Зарваниці на Тернопільщині тривав всеукраїнський образотворчий пленер. Це вже шостий такий мистецький захід. Визначальними видами попередніх років ставали живопис, скульптура, іконопис. Цьогоріч домінував жанр портрета, до того ж історичного.
Ідейний натхненник, засновник та організатор пленеру — заслужений художник України Микола Шевчук з міста Теребовля на Тернопіллі. Каже, цієї осені в мистецькому заході взяли участь 15 художників. Незмінні учасники пленеру — народний художник України Богдан Ткачик і заслужений діяч мистецтв Михайло Кузів з Тернополя. Приїхав заслужений художник Олег Шупляк з м. Бережани. Івано-Франківськ представляв Богдан Бринський, Рівне — Віктор Гвоздинський, Аліна Славгородська та Михайло Довгань — Вінниччину. Знаково, що долучився до художнього заходу професор Львівської академії мистецтв завідувач кафедри сакрального мистецтва Роман Василик, старший брат якого єпископ Павло Василик займався наприкінці 1980-х років відродженням християнської святині в Зарваниці, проводив тут перші літургії, освячував хрест, який згодом знищили комуністи. До слова, професор має великий досвід у проведенні іконописних пленерів, адже організував їх уже понад 20.
Цього разу в Зарваниці художники створили 12 портретів державних, політичних і духовних лідерів України, серед яких гетьман Богдан Хмельницький, Петро Конашевич-Сагайдачний, Павло Скоропадський, Патріарх Української греко-католицької церкви Любомир Гузар та інші.
VІ Всеукраїнський образотворчий пленер мав назву «Галерея Андрея Шептицького. Зарваниця-2019». Ідеться про те, що в Марійському духовному центрі з введенням до ладу нового адмінкорпусу відкриють галерею сакрального мистецтва імені митрополита Андрея Шептицького. Тут виставлять усі роботи, створені під час пленерів. За шість років їх уже написали й виліпили понад 100. Нові полотна, автори яких — учасники цьогорічного пленеру, освятили й розмістили в бібліотеці Марійського духовного центру.