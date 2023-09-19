Збірна України на змаганнях у Дюссельдорфі здобула історичний для себе результат — 34 медалі, 12 з яких найвищої проби

Цей перефразований вислів з відомого драматичного твору незламної Лесі Українки якнайповніше характеризує тріумфальний результат української збірної, яка днями завершила виступи на Іграх нескорених-2023, що пройшли в німецькому місті Дюссельдорф.

Цього разу нашу команду презентував найбільший склад в нашій історії — 25 учасників.Серед них військові й ветерани ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції та добровольчих батальйонів.

Головна мета Ігор нескорених — не здобуті медалі, а реабілітація поранених військових і ветеранів. Але впродовж семи змагальних днів серед учасників розігрували нагороди за найвищі результати у різних категоріях залежно від характеру поранень чи травм.

Українці змагалися в дев’яти видах спорту: легкій атлетиці, паверліфтингу, веслуванні на тренажерах, плаванні, стрільбі з лука, велоспорті, волейболі сидячи, баскетболі на візках та настільному тенісі, що цього року дебютував у програмі Ігор. Українські учасники виступили й у регбі на візках у складі об’єднаної команди, до якої ввійшли воїни різних країн.

Учора у Львові відбулася урочиста зустріч національної збірної команди України, яка завоювала на змаганнях у Дюссельдорфі рекордні 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових, продемонструвавши найкращі показники у шести видах спорту.

Здобули медалі (особисто і в командних змаганнях): Олександр Маковей, Микола Заріцький, Володимир Товкис, Назар Вознюк, Юлія Шевчук, Павло Лучків, Володимир Гера, Максим Дмитраш, Максим Зубов, Іван Молдун, Олег Должок, Олександр Пономарьов, Євгеній Кірейонок, Ігор Дерман, Юлія Паєвська, Віталій Бородавка, Дмитро Полов’ян, Олександр Будько, Ярина Аліманова, Вадим Мазніченко.

Участь в урочистій зустрічі українських нескорених взяли міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, Львівський міський голова Андрій Садовий, представники ветеранських організацій, місцеві жителі та ЗМІ.

Як повідомляє офіційний сайт Міністерства у справах ветеранів, зустрічаючи національну збірну, Юлія Лапутіна привітала команду та її тренерів з високими спортивними досягненнями.

«Гідність, воля до перемоги, єдність та сила духу українських Героїв панували на арені Дюссельдорфа протягом усіх Ігор. Фантастичний виступ української збірної на Іграх нескорених! Рекордний медальний врожай! Ви всі — наші Герої! Вами пишається вся країна! 34 медалі — це просто неймовірний результат! Ви зробили неможливе — в умовах широкомасштабної війни, коли ви всі хотіли залишитися на фронті, зі своїми побратимами, родинами, поїхали та гідно представили Україну за кордоном. І не тільки перемогли, а й показали всьому світу, що українці нескорені і непереможні», — звернулася Юлія Лапутіна до національної збірної команди.

Очільниця Мінветеранів наголосила, що держава та міністерство приділяють значну увагу розвитку адаптивного ветеранського спорту в регіонах та Україні загалом, його доступності й інклюзивності, адже після перемоги буде значна кількість поранених захисників і захисниць. Нині Мінветеранів працює над створенням загальнодержавної системи ветеранського спорту та розвитком спортивної інфраструктури для захисників і захисниць у громадах для залучення якомога більшої кількості ветеранів до спортивної реабілітації.

«Ці Invictus Games у Дюссельдорфі надихають нас на продовження боротьби проти російського агресора за свободу і незалежність України. Дякую нашим партнерам за підтримку! Україна обов’язково переможе, і ці Ігри вже є частиною нашої перемоги», — підкреслила Юлія Лапутіна.