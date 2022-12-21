У центрі первинної медико-соціальної допомоги «Центральний» у Рівному — незвичні збори трудового колективу. Експерти, які приєдналися онлайн, розкривають сутність проєкту «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні», який розпочався в цьому закладі. Про що йдеться?

«Із початку війни ми надійно тримаємо свій медичний фронт: надаємо не лише первинну, а й вторинну допомогу 110 тисячам рівнян. А ще тисячам внутрішньо переміщених осіб, бо наш заклад визначено як такий, що працює з людьми, котрих вигнала з домівок війна. Постійні зустрічі з непростими долями, робота в умовах повітряних тривог та періодичного знеструмлення — все це, звісно, накладає відбиток на психоемоційне здоров’я самих медиків. До того ж, у війну працюємо в умовах реформування галузі. Наш рівень стресостійкості має бути високим. І цей проєкт допоможе підсилити його. Щоб успішно допомагати іншим, насамперед треба дати раду самим собі», — каже директор «Центрального» Олег Шрам.

Головне запитання: «Як ти?»

Війна не лише рівняє із землею наші міста й села, а й прицільно б’є по психіці. Уперта статистика волає: вже понад 70 відсотків українців відчувають стрес або сильну знервованість. Щоб адекватно відповісти на цей виклик, перша леді Олена Зеленська ініціювала Національну програму психологічного здоров’я та психосоціальної підтримки українців.

Нещодавно на засіданні міжвідомчої координаційної ради програми вона сказала: «Просте питання «Як ти?» стало гаслом багатьох наших кампаній із психічного здоров’я та виявилося глибшим, ніж нам здавалося, бо воно не тільки про фізичний, а й про душевний стан. Психологічне «не гаразд» — це зараз стан більшості наших співвітчизників. І говорити про це, шукати рішення — нормально, правильно, обов’язково».

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що без достатнього фокуса на психічному здоров’ї нації ми матимемо значне навантаження на медичну, соціальну, освітню системи, охорону правопорядку.

«Держава буде драйвером і координатором створення нової системи надання послуг у галузі психічного здоров’я. Послуг, що надаватимуть оперативно, ефективно, без бюрократії, бо психологічний стан людини впливає на нашу стійкість перед викликами. Вистоїмо, подолаємо труднощі та відбудуємо Україну — сильну державу, головне багатство якої — здорові й талановиті люди», — сказав Прем’єр-міністр.

Тож проєкт «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні», який втілює Міжнародна організація праці, а фінансує Євросоюз, — логічна ланка в ланцюжку програми.

«Саме за таку працю виступають і профспілки як найчисленніша громадська організація. Питання постає в повному обсязі вже сьогодні, коли Україна — кандидат на членство в ЄС. Відповідність стандартів у царині легальної та задекларованої праці європейським — необхідна умова, так би мовити, наше домашнє завдання на цьому шляху», — вважає голова Федерації профспілок області Микола Шершун.

Віднині всі медики рівненського «Центрального» можуть психологічно відновитися через роботу із психологом, якого вводять у штат закладу. У всьому буде дотримано принципу конфіденційності — це ще одна умова проєкту.

Попередньо ініціативна група попросила членів колективу оцінити свій рівень стресу та емоцій анонімно. І стало зрозуміло, що люди потребують, наприклад, окремої кімнати для психологічного розвантаження. Її облаштування теж передбачає проєкт. А ще онлайн і офлайн сесії, тренінги, роботу в групах. Усе для того, щоб запобігти емоційному та професійному вигорянню, навчити надавати психологічну допомогу самим собі. Щоб згодом масштабувати ці навички на інші професійні аудиторії, створивши так званий ефект снігової кулі. Психоемоційний стан впливає на наш коефіцієнт корисної дії, а для відбудови країни маємо поєднати фізичне, соматичне, психологічне і духовне здоров’я.

…І медсестри на самокатах

До речі, рівненські медики — лідери не лише в управлінні власними емоціями. Вони навчилися нести позитив іншим навіть у нинішніх надскладних умовах. У центральній міській лікарні вже облаштували ціле підземне містечко на 5 тисяч квадратних метрів завдовжки… кілометр. Його довжелезні коридори сполучають усі корпуси, що дає змогу надавати тут невідкладну допомогу, навіть оперувати пацієнтів. Є операційна, перев’язувальна, доступ до кисню, ШВЛ та 42 ліжка. А ще душові, санвузли, гардеробна. На укриття не витрачено жодної бюджетної копійки — усе зробили коштом благодійників.

«Загалом тут уміщається майже тисяча людей. Ми це перевірили під час останнього масованого обстрілу України. Тоді сюди спустилося 95 відсотків персоналу та пацієнтів, і місця вистачило всім. І коли розумієш, що ти бодай у відносній безпеці, рівень стресостійкості не знижується, а бажання допомагати людям зростає.

Стійкість до викликів часу й наша мудрість принесуть перемогу і над собою, й над рашизмом», — підсумовує головний лікар ЦМЛ кандидат медичних наук Євген Кучерук. Він обіцяє купити сестричкам самокати для зручності пересування підземним містечком і для гарного настрою.