Президент Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Російської Федерації залишаються дієвою зброєю дипломатії як єдиного шляху до завершення війни на Донбасі й відновлення територіальної цілісності України. «Ми мусимо завершити війну та повернути свої території. Але я не раз казав: єдиний шлях до цього — це дипломатія. Її потужна та дієва зброя — це саме санкції», — наголосив глава держави під час виступу на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві.

Президент переконаний, що санкції проти РФ мають тривати доти, доки не буде відновлено мир в Українській державі, повідомляє Офіс Президента.

Податок заради миру

«Я не втомлююся повторювати всім нашим світовим партнерам, які (дуже їм вдячний) нам допомагають, але іноді думають про скасування санкцій: «Ви втрачаєте гроші… Серйозно? Вибачте, ми втрачаємо людей!» У цивілізованому світі платити податки — це нормально. Зокрема задля забезпечення порядку. Санкції — це фактично ті самі податки, необхідні для світового порядку. Якщо хочете — це податок заради миру. І доки мир не буде відновлено, санкції мають тривати», — слушно наголосив Володимир Зеленський.

З-поміж іншого він завважив, що очікує ще одного обміну утримуваними особами з Росією: «Зараз ми говоримо про інший етап після наших політв’язнів, наших хлопців-моряків. Відверто скажу: ми готуємо інші списки і чекаємо наступного етапу обміну, про який українська сторона домовлятиметься й під час переговорів у Мінську, і в нормандському процесі».

Глава держави повідомив про розробку моделі повернення тимчасово окупованого Криму до складу України: «Найскладніша ситуація, я думаю, у нас буде з поверненням Криму. Ми вважаємо, у нас є кілька форматів, кілька ідей, але конкретніше поки що про це говорити зарано. У мене буде важлива зустріч — чекаю її з президентом США. Зараз наші дипломатичні радники та міністри узгоджують дату. Ця зустріч, упевнений, буде найближчим часом — у вересні. І ми боротимемося, щоб повернути Крим, і не тільки на словах», — наголосив він.

Глава держави розраховує, що зустріч у нормандському форматі на найвищому рівні відбудеться також до кінця вересня цього року. Він наголосив, що очікує на зустріч зі своїми колегами з Німеччини, Франції та Росії, висловивши сподівання, що вона обов’язково відбудеться: «Тягнути немає куди, бо щодня гинуть наші хлопці».

Розвинута економіка й щасливі родини

Що ж до вітчизняної економіки, одним з головних чинників її зростання, на переконання Президента, має стати детінізація: «Неможливо боротися з бідністю без стабільного й швидкого економічного зростання. Для цього економіка має вийти з тіні. Монополії, рейдерство та контрабанда мають стати у нас словами-архаїзмами. А право приватної власності — священним правом».

Президент закликав міжнародний бізнес інвестувати в економіку України: «Нам є що вам запропонувати. Це проєкти, куди під мої особисті гарантії запрошую іноземний бізнес. Це енергетика, інфраструктура, прозорий обіг земель тощо».

Кажучи про те, що і до чого маємо прагнути, Володимир Зеленський зазначив: «Яку країну мусимо збудувати, що потрібно їй для щастя? Все просто — подолати ворогів, і йдеться не тільки про геополітику, маю на увазі ворогів нашого українського щастя: війну, бідність, корупцію і, вибачте, заздрість. А щаслива українська родина та, коли всі за столом і порожніх стільців немає. Ті, хто відважно захищає Україну, мають повернутися переможцями».

Нова традиція — з вірою та сподіваннями

Звільнений з Російської Федерації у межах обміну український режисер Олег Сенцов, який також взяв участь у YES, запропонував запровадити нову традицію під час звільнення українських в’язнів із тюрем Російської Федерації, окупованого Криму і Донбасу.

Він розповів, що після визволення забрав із собою на пам’ять пластикову банку, в якій зберігав чай у застінках Кремля. На ту банку він наклеїв дві смужки у вигляді українського прапора і написав слова «Слава» та «Слава Україні». А ще в тюрмах РФ ув’язнені носять так звані нагрудні знаки, тож свій з червоною смужкою, яка означає «схильний до втечі», він також зберіг.

Режисер поклав свій нагрудний знак у банку і закликав Президента Володимира Зеленського, щоб ця банка була заповнена нагрудними знаками інших українських в’язнів після їхнього звільнення.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»