Цього року відзначаємо 110-ту річницю з дня народження української народної художниці Марії Приймаченко. Її творчість — неповторне явище в сучасному образотворчому мистецтві. Безперечно, вона належить до когорти майстрів, які, продовжуючи традиції народного живопису, створювали нове і зробили неоціненний внесок у світову культуру. Чого варті лише її полотна, на яких втілено образи слов’янської міфології — фантастичні чудовиська і птахи.
Тож неабияк вгадали організатори новорічних і різдвяних свят на столичному Подолі, встановивши біля ялинки з оглядовим колесом фігури казкових звірів, зокрема чималу кількість у стилі знаменитої художниці Марії Приймаченко. Багато хто з киян і гостей міста тут зустріли Новий рік або просто прогулялися зимовою вулицею в компанії дивовижних звірів. І це яскраво, незвично, казково!
Арт-скульптури, встановлені на Подолі, створюють прекрасний настрій. А тим, хто ще не встиг відвідати містечко, в якому оселилися чарівні персонажі, варто поспішати. Країна Північного сяйва на Контрактовій площі працює до кінця цього тижня.
«Урядовий кур’єр»
(фото автора)