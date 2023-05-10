Спочатку зацікавив сам факт: на честь льотчика з Черкащини в Африці випустили поштову марку. Про це повідомляли різні видання. Із дописів стало відомо, що йдеться про уродженця села Ротмістрівки колишнього Смілянського, а нині Черкаського району пілота винищувача МіГ-29 майора Лисенка, який 9 березня 2022 року вступив у нерівний повітряний бій проти російських літаків. Один з них Євген встиг збити, проте потім від ворожих снарядів загорілася і його машина. Пілот, однак, не залишив кабіну винищувача, відтягуючи в останньому польоті палаючий літак у поле, якнайдалі від сіл Окілок і Новопіль на Житомирщині.

Про його подвиг газета «Урядовий кур’єр» розповіла 19 жовтня 2022 року в матеріалі із заголовком «Він міг катапультуватися». Саме цьому героєві нашої публікації й присвячена марка, випущена в Центральноафриканській Республіці. На ній портрет Євгена Лисенка, літаки і шеврон із грифоном та гаслом «Вірні Вітчизні» — емблемою Севастопольської бригади тактичної авіації, в якій служив майор.

Усупереч російському тиску

Але взятися за перо змусило не тільки визнання на іншому континенті подвигу українського льотчика. Він достойний найвищої державної нагороди. Спонукали й інші приклади мужності та героїзму українців під час війни, про які стало відомо у багатьох країнах зокрема й через інформацію з поштових марок.

Тематика марок будь-яких країн нині стосується найактуальніших і найважливіших світових проблем. Торік, як і цього року, одна з таких тем — російсько-українська війна. Хоч поштові марки й не можуть її зупинити, з їхньою допомогою можуть фінансувати благодійні організації, які підтримують постраждалих. Такі марки — спосіб поширення новин, вони можуть активно впливати на свідомість людей. Зрештою, доки триває російсько-українська війна, пошти світу не залишаються осторонь та презентують поштові випуски, зокрема благодійні, на підтримку українців.

І хоч окремі політики з певних африканських країн перебувають під впливом російської пропаганди чи дипломатичного тиску, проукраїнські марки там усе-таки виходять. В африканських країнах з’явилося чимало марок, присвячених війні росії проти України.

Республіка Нігер випустила марку «Палаюча москва» — на приємний спогад про ураження й затоплення торік у квітні флагмана чорноморського флоту рф крейсера «москва».

Ліберія оприлюднила серію поштових марок, присвячених битві за Азовсталь. А навесні цього року в Центральноафриканській Республіці віддруковано марку із зображенням палаючого московського кремля з бійцем українських Сил спецоперацій на його тлі й гаслом «Слава Україні!»

Республіки Чад і Нігер надрукували різні за сюжетами, але єдині тематично поштові марки «Кримський міст», присвячені підриву цієї незаконної споруди. До речі, «Кримський міст» — не єдине зображення на філателістичній продукції африканських країн, яка виходила після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Марок, які відображають сучасну історію української боротьби, нині вже сотні. Їх виготовляє зокрема литовська акціонерна компанія Stamperija Ltd від імені поштових адміністрацій. Так литовці демонструють свою підтримку України та українців.

Головну марку буде присвячено Перемозі

На виставці іноземних поштових марок «Солідарні з Україною», яку й нині експонують на Головпоштамті, представлено марки, які торік випустили 15 країн на знак підтримки України та її народу. На відкритті виставки побували посли та представники дипломатичних корпусів Латвії, Естонії, Польщі, Австрії, Хорватії, Чехії, Іспанії, Литви, Франції, Канади, Словаччини, Португалії, а також очільники пошт Литви і Латвії.

За кожною маркою стоїть окрема історія підтримки українців та України, яка полягала у збиранні й доставленні гуманітарної допомоги з усіх куточків світу та зниженні тарифів на відправлення в Україну, рішеннях оголосити країні-агресорові поштову блокаду і, навпаки, підтримувати українських поштовиків.

Укрпошта намагається допомагати українській армії боротися за думки й серця людей у всьому світі. Підприємство випускає серії марок, творці яких відображають подвиг українських захисників у боротьбі з підступним ворогом, те, що довелося пережити людям під час рашистської навали в різних регіонах України.

«Головною буде марка нашої Перемоги», — заявив керівник Укрпошти Ігор Смілянський.

Популярна серед філателістів нова серія «Слава Збройним силам України!» Кожна із шести поштових марок відображає окремий рід українських військ. Наклад — мільйон примірників.

На благодійному аукціоні від «Prozorro.Продажі» поштову марку «Русскій воєнний корабль, іді...!» продали недавно за 5 мільйонів гривень. Це означає, що так наша армія отримала чималу суму допомоги. Зрештою, саме завдяки подвигам ЗСУ марка набула такої популярності й змогла зібрати мільйони, прокоментували в компанії. Варто нагадати, що автора цієї фрази черкасця Романа Грибова після повернення з полону удостоєно нагороди «За заслуги перед Черкащиною».

Укрпошта щойно відкрила передпродаж нової марки з бійцями Національної гвардії. Попри очікування українців вона не матиме пророчого зображення кремля у вогні.

«Хоч марка з палаючим кремлем ще попереду, ми робимо все, щоб підтримати цей вогник позитиву. І тому Укрпошта оголошує 9 травня 2023 року випуск нової марки «Гвардія наступу», — розповів керівник підприємства. Усі кошти, які надійдуть за передзамовлення нової марки, перекажуть на підтримку спецпідрозділів «Гвардії наступу».

Укрпошта планує випустити марки, присвячені Службі безпеки України та Головному управлінню розвідки. Вони доповнять серію.