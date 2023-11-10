Днями в Україні з робочим візитом перебував міністр транспорту Сполучених Штатів Америки Піт Буттіджедж. Він зокрема зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським, Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і командою Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський, вітаючи гостя, наголосив, що візити американських урядовців в Україну — потужний сигнал незмінної підтримки нашої країни від американського народу, Президента США та його адміністрації, Конгресу і обох партій.

«Ми вдячні Сполученим Штатам за потужну підтримку в питаннях відбудови. Це справді важливо для України, яка щодня відчуває варварські атаки ракетами і дронами, що їх завдає держава-агресор. Однак завдяки таким надійним союзникам, як США, ми щодня стаємо сильнішими у протидії цьому злу», — зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі ключову увагу було приділено координації спільних дій у відновленні інфраструктури України та розвитку транспортних можливостей для експорту українських товарів на міжнародні ринки.

Сторони обговорили перспективи подальшого розвитку альтернативного гуманітарного маршруту в Чорному морі для транспортування української експортної продукції. Президент наголосив, що військова підтримка від Сполучених Штатів критично необхідна для надійного захисту цього коридору від російських атак.

«Надзвичайно зацікавлені в розвитку мережі залізничного транспорту України, що важливо й для посилення нашої взаємодії з європейськими країнами. Сполучені Штати мають значний потенціал для надання Україні відповідної допомоги», — акцентував глава держави. Також було обговорено перспективи налагодження спільного виробництва в оборонно-промисловому комплексі.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр транспорту Сполучених Штатів Піт Буттіджедж на зустрічі в Києві 8 листопада обговорили залучення американського бізнесу до проєктів відбудови зокрема через проєкти державно-приватного партнерства.

«Перспективним напрямом зростання української економіки може стати будівництво інфраструктурних об’єктів. Ще один ключовий напрям — логістика. Працюємо над розширенням експортних можливостей. Очікуємо також на зацікавленість американського бізнесу в інвестиціях у цю галузь», — сказав Прем’єр-міністр.

Команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури під час зустрічі з міністром Пітом Буттіджеджем обговорювала основні напрями співпраці в розвитку української інфраструктури.

«Нинішня зустріч — ще один крок для втілення багатьох важливих для України ініціатив. Зокрема, в посиленні експортної спроможності — основної складової відновлення української економіки.

З минулого року успішно працює спільна робоча група, яка опікується питанням залучення американських державних інституцій, бізнесу та експертів у процес відновлення інфраструктури України.

Ще з перших тижнів повномасштабного вторгнення ми спільно працюємо над зміцненням альтернативних морю та повітрю логістичних шляхів, залученням допомоги та посиленням санкційної політики», — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Сторони виокремили пріоритетні завдання для нарощування експорту. Це зокрема робота над безпекою та економічною доцільністю українського коридору — тимчасового гуманітарного коридору Чорним морем для цивільних суден, яким уже скористалися понад 100 кораблів; розвиток наземного транспортного сполучення, зокрема залізниці, модернізація рухомого складу та збільшення кількості локомотивів, посилення їхньої пропускної спроможності; посилення логістичного сполучення України із країнами Європи, оновлення наявних та будівництво нових пунктів пропуску, розвиток морських портів Дунайського кластеру.

Піт Буттіджедж відзначив надзвичайно успішну роботу українського коридору. Також американські партнери підтримали зусилля, яких Україна докладає до диджиталізації процесів у країні.

Джерела:

Офіс Президента, Департамент комунікацій Секретаріату КМУ, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури