За словами Президента Володимира Зеленського, важливо, що один із пріоритетів — відкриття переговорних кластерів для України

Україна покладає великі сподівання на головування Кіпру в Раді Європейського Союзу. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, виступаючи на церемонії відкриття головування Кіпру в Раді Євросоюзу.

«Для України цей момент є справді дуже значущим — так само, як і для Кіпру, держави-члена, котра, на жаль, залишається розділеною, але прагне до тривалого миру й посідає повноправне місце у Європі. І країни, яка, можливо, і менша за розміром, проте має рівне право голосу у європейських інституціях», — зазначив глава держави.

Президент наголосив, що Україна також заслуговує бути рівноправною частиною спільного європейського дому. Він окремо відзначив те, що Україна входить до пріоритетів кіпрського головування.

«Ми вдячні за слова Президента про те, що нашою метою має бути одночасне відкриття переговорних кластерів у період вашого головування і для України, і, безумовно, для наших друзів Молдови», — сказав глава держави.

Україна розраховує побачити початок реалізації пакета підтримки від Євросоюзу обсягом 90 млрд євро на 2026—2027 роки. Потрібен практичний механізм, завдяки якому ці кошти допоможуть нашій країні.

Президент акцентував, що паралельно на новий рівень вийшли переговори для завершення війни росії проти України та досягнення миру. Водночас необхідно продовжувати достатній тиск на агресора.

«Санкції проти росії, підтримка України, спільне зміцнення нашої оборони — усе це працює заради миру. Ми обговорили — на рівні ЄС, у межах Коаліції охочих і нашої двосторонньої роботи з Кіпром — необхідність посилення санкцій. Готується новий пакет. І здійснюється багато кроків для боротьби з тіньовим флотом росії. І це спрацює. Кожен долар, який втрачає росія, — це долар, який не підживлює агресора», — переконаний Володимир Зеленський.

Україна розраховує, що цього року ефективність має довести дуже важлива європейська ініціатива SAFE, і сподівається на плідну роботу з Кіпром та кожною країною Євросоюзу в межах цього інструменту.

«Щиро вірю, що разом ми можемо посприяти реалізації однієї з найважливіших гарантій миру та безпеки для нашої країни та всієї Європи — членства України в Європейському Союзі», — підсумував Президент.

У Нікосії Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом. Глава Української держави привітав Кіпр із початком головування в Раді Євросоюзу.

«Дякую за вашу підтримку, особливо за гуманітарну підтримку під час цієї війни та російських атак», — сказав Володимир Зеленський.

Лідери обговорили підтримку євроінтеграції України під час головування Кіпру в Раді Євросоюзу та якнайшвидше відкриття переговорних кластерів. Володимир Зеленський наголосив, що Україна розраховує на сильні рішення та реальний прогрес протягом цих шести місяців.

Окремо йшлося про оборонну підтримку України, посилення ППО, постачання дронів та участь Кіпру в програмах PURL і SAFE.

Глава держави відзначив участь Кіпру в Коаліції охочих. Лідери обговорили дипломатичну ситуацію і спільні з американськими та європейськими партнерами зусилля для досягнення достойного миру. Увагу було відведено важливості посилення санкцій проти росії, зокрема запровадженню додаткових обмежень проти тіньового флоту рф та пропозиціям до 20-го санкційного пакета Євросоюзу. Президенти обговорили гуманітарну підтримку — реабілітацію поранених воїнів і лікування дітей.

У Нікосії Президент України провів спільну зустріч із Нікосом Христодулідісом, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Головна тема обговорення — пріоритети головування Кіпру в Раді Європейського Союзу. Серед них посилення оборонної допомоги та реальний прогрес у переговорах про вступ України до Євросоюзу.

Глава держави подякував європейським партнерам за участь у роботі для досягнення достойного миру. Володимир Зеленський наголосив, що Європа має відігравати важливу роль у всіх мирних зусиллях, і наші спільні інтереси мають бути захищені.

Особливу увагу приділили оборонній підтримці України від держав Євросоюзу, зокрема посиленню ППО, бойової авіації та виробництву дронів. Також обговорили співпрацю в межах інструменту SAFE. Президент зазначив, що надання Україні 90 млрд євро — безпрецедентне рішення, яке матиме конкретний вплив на українську обороноздатність та безпеку Європи. Сторони обговорили продовження роботи над репараційною позикою для відновлення фінансової стабільності України.

Президент України провів зустріч з архієпископом Нової Юстиніани та всього Кіпру предстоятелем Церкви Кіпру блаженнійшим Георгієм. Він подякував його блаженству та Церкві Кіпру за визнання автокефалії Православної церкви України. Володимир Зеленський поінформував про зусилля України та країн-партнерів для досягнення достойного миру, передусім про конструктивні перемовини між українською та американською переговорними командами. Він наголосив на важливості для України та українців моральної й гуманітарної підтримки від Церкви Кіпру, зокрема щодо відновлення релігійних об’єктів і повернення українських дітей, яких викрала росія. Президент запросив його блаженство в Україну з візитом, адже це важливо для українців, підняття морального духу наших людей.

Архієпископ подякував за запрошення та запевнив у готовності приїхати в Україну. Він окремо зазначив, що візит Президента України має виняткове значення для Церкви Кіпру.

Джерело:

Офіс Президента