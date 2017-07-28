Надворі літо, а отже усім платникам за комунальні послуги трохи легше — не сплачуємо за тепло. Та не треба забувати, що це також час, коли слід ретельно підготуватися до нового опалювального сезону. Як тим, хто вже отримує субсидію, повирішувати усі проблемні питання, якщо вони є? А тим, хто до останнього часу державною допомогою з оплати комунальних послуг не користувався, але вважає, що наступної зими самостійно ці суми може й не здужати, слід звернутися до місцевих органів соцзахисту за її призначенням.

80% українців держдопомогу вже перепризначено

— Нині субсидію з оплати комунальних послуг в Україні отримують близько 4,3 мільйона домогосподарств. Та слід зважати, що влітку, коли перестаємо платити за тепло, кількість субсидіантів об’єктивно зменшується. Найбільше це стосується жителів сільської місцевості, де плата за газ для опалення будинків становить від 70 до 90% усіх комунальних платежів. Тож улітку державна допомога на оплату комунальних послуг для них може зменшуватися до мінімуму (50—200 гривень) або й взагалі впасти до нуля. Але з настанням опалювального сезону ці виплати для них обов’язково відновляться, — повідомив директор департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко під час брифінгу в Кабінеті Міністрів.

І додав, що нині, за новими правилами, які діють з травня 2017 року, місцеві органи соцзахисту населення провели перепризначення субсидій на наступний рік і розрахували її розмір на літній період. А з жовтня розрахують на новий опалювальний сезон. На сьогодні понад 80% субсидіантів ця допомога вже перепризначена.

Він також зауважив, що якщо раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня до 30 квітня і перераховувалася відповідно до рішення органів місцевого самоврядування або виконавчої влади про дату початку й закінчення опалювального сезону, то у 2017—2018 роках для користувачів централізованого опалення залишається прив’язка до відповідних рішень органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади, а для тих, у кого індивідуальне опалення, субсидія нараховується з 15 жовтня до 15 квітня.

Обов’язково повідомляйте про зміни

Очільник департаменту нагадав: якщо домогосподарство вже отримує субсидію, повторно подавати заяву і декларацію зазвичай немає потреби. Виняток — родини, які орендують житло, або ті, в кого відбулися зміни у складі або статусі людей, зареєстрованих на житлоплощі (влаштувався або звільнився з роботи, пішов на пенсію, отримав інвалідність тощо). Також слід повідомити, якщо у вас змінився набір використовуваних комунальних послуг (відмовилися від централізованого опалення і перейшли на індивідуальне чи навпаки тощо) або ви здійснили покупку на понад 50 тисяч гривень. Для решти отримувачів субсидії перерахунок проведуть автоматично, без повторного звернення.

Відповідаючи на запитання журналіста «УК», Віталій Музиченко уточнив, що покупка на 50 і більше тисяч гривень все-таки не завжди є приводом для відмови в отриманні субсидії. Виняток становить вартісне лікування, відмова від якого загрожувала б життю і здоров’ю людини, оплата за навчання дитини, а також придбання родиною житла як єдиного місця проживання, гроші на яке накопичували давно. Він також зауважив, що можуть бути й інші випадки, про розгляд яких в індивідуальному порядку отримувач субсидії може подати заяву до місцевих органів соцзахисту. Спеціально створена комісія має розглянути випадок та ухвалити остаточне рішення.

Доходи врахують по-новому

Для тих, хто звертається по субсидію вперше, посадовець зауважив: якщо раніше при розрахунку розміру субсидії брали до уваги доходи за минулий календарний рік, тобто з січня до грудня попереднього року, то з 1 травня 2017 року їх беруть за останні 4 квартали, що передують місяцю, з якого призначається субсидія. Тобто у травні—червні в процесі перепризначення субсидій на новий період — 2017—2018 роки — отримувачам держдопомоги врахують доходи не за весь 2016 рік, а за три квартали 2016-го і один квартал 2017 року. Новим субсидіантам врахують доходи за попередні чотири квартали з моменту оформлення заяви і декларації.

— Бувають випадки, коли людина, наприклад, весь попередній рік працювала та отримувала високу заробітну плату. А цього року з певних причин звільнилася, доходи впали і виникла потреба у допомозі з оплати комуналки. Тож соціально несправедливо було, розраховуючи розмір субсидії у такому конкретному випадку, брати до уваги торішні високі статки цієї людини. Саме тому уряд вирішив адаптувати поточний соціальний стан бажаючого отримувати допомогу до дати призначення субсидій, — повідомив Віталій Музиченко.

Він також зауважив, що заборгованість зі сплати за комунальні послуги при первинному зверненні за субсидією не впливає на оформлення допомоги. Однак держава, надаючи субсидію, дає можливість сім’ї протягом року вирішити питання з накопиченою в минулому заборгованістю за комунальні послуги. Якщо ж за рік ця заборгованість не була погашена, родина має можливість оформити договір реструктуризації боргу з постачальником послуги для автоматичного продовження субсидії на наступний рік (2017—2018 рр.). Нових же субсидіантів це не стосується.

Варто знати, що якщо в помешканні проживає одна-дві непрацездатні людини, соціальна норма житлової площі, за якою їм з травня рахуватиметься розмір допомоги, збільшилася з 49 до 75 квадратних метрів.

А ще субсидію відтепер можна оформити не лише на квартиру чи будинок, а й на дачу, де чимало людей проводять більшу частину неопалювального періоду. Для цього до місцевого управління соціального захисту населення слід подати заяву і декларацію про доходи. Рішенням Комісії з питань соціального захисту населення, які діють при управліннях соцзахисту, субсидія на дачу фінансуватиметься за рахунок місцевих бюджетів.