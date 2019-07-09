У малих школах, де навчаються до 16 четвертокласників, діти мають суттєво гірші навички з математики та читання, ніж учні навчальних закладів з більшою кількістю. Про це свідчить моніторинг якості початкової освіти, який відстежує розвиток математичної та читацької грамотності серед таких учнів. Парадокс! Адже, за логікою, у маленькому класі існує більше можливостей працювати з дітьми, є змога опитати кожного, допомогти. Але, на превеликий жаль, маленькі школи не можуть створити відповідне середовище і надати такий рівень кваліфікації вчителів, що може забезпечити належний навчальний результат. Тож політика створення опорних шкіл — правильна. На цьому під час спілкування з журналістами наголосила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Міністр підкреслила, що місцеві органи самоврядування мають дбати про розвиток позашкільної освіти. «Існує вплив позашкільної освіти на результати дітей. Зокрема, хто брав участь у гуртках, секціях, тобто ще десь поза школою навчалися, мали суттєво кращі результати з читацької грамотності, ніж інші четвертокласники. Особливо активно на читацьку компетентність впливає заняття з театрального мистецтва, бо дитина там вчиться говорити, в неї розвиненіша риторика. І це означає, що позашкільна освіта має особливий вплив на навчальні результати, тому до неї не можна ставитися недбало. Та, на жаль, спостерігаємо тенденцію, коли органи місцевого самоврядування, які управляють закладами позашкільної освіти, інколи заощаджують саме на цій системі й скорочують її», — цитує Лілію Гриневич пресслужба міністерства.

Висопосадовець акцентує, що виховання цінностей — наріжний камінь Нової української школи, але ще не має достатньо напрацювань, як їх виховувати в межах системи освіти. Одну з програм, яка пропонує сучасні підходи для соціального, емоційного та етичного навчання — SEE Learning — пілотуватимуть вже цьогоріч у 25 школах України. Які заклади ввійдуть до проєкту, вирішуватимуть у межах конкурсного відбору. Але принцип такий: один регіон — одна школа. Відбір завершиться у серпні, а восени почнеться навчання педагогів. Безпосередньо програма — це 20—40-хвилинні заняття, поділені на сім розділів. Для кожної вікової групи уже створено понад 40 уроків, яких вистачить на рік-два роботи. Вони містять чіткі методичні інструкції та прості, іноді ігрові, завдання для класу, на підготовку до яких педагогу потрібно майже півгодини.

«Нашим учителям потрібно навчитися, як разом зі знаннями та вміннями формувати у нашої молоді ті цінності, які допоможуть їм самореалізуватися й бути щасливими. Пілотування допоможе виокремити найбільш успішні практики, які мають бути поширені на всі українські школи. Завдяки гнучкості програми її можна практикувати як у межах окремого предмета, так і в контексті інших уроків чи на позакласних заняттях. Тобто застосування програми жодним чином не порушить навчальний процес. Також планується доповнити навчальні матеріали кращими українськими напрацюваннями з теми емоційного та соціального навчання», — зауважила Лілія Гриневич.

До слова, програму SEE Learning розробила міжнародна команда науковців на базі Університету Еморі (США). Підґрунтя нового методу — розвиток «soft skills», «м’яких навичок» на кшталт уміння утримувати увагу, системно, креативно й критично мислити, співчувати, працювати в команді. Серед інших інновацій програми — виховання стійкості до негараздів та робота з психологічними травмами, що актуально для країни в стані війни. Результати 18 років впровадження цього методу такі: серед 270 000 школярів академічна успішність покращилась на 11%, бійок і цькувань поменшало на 10%.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»