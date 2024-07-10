Про це Президент Володимир Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском

Глава держави подякував Польщі за готовність і надалі підтримувати нашу країну та відзначив співпрацю в контексті посилення української ППО.

«Особливо ми вдячні за спеціальні домовленості. Це відображено в безпековій угоді й передбачено положенням про розроблення механізму щодо збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, випущених у напрямку Польщі. Наші команди разом із військовими опрацюють, як швидко ми можемо реалізувати цей пункт», — повідомив Володимир Зеленський.

Також безпекова угода передбачає формування та підготовку на території Польщі українського легіону.

«Український легіон тренуватиметься в Польщі й буде оснащений з допомогою партнерів. Кожен громадянин України, який вирішить бути в легіоні, зможе підписати контракт зі Збройними силами України. Наші команди опрацьовують усі нюанси цієї пропозиції», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що Польща є співлідером у реалізації пункту формули миру щодо енергетичної безпеки.

«Уже цього літа маємо дати підготовлений план дій у межах формули миру щодо повернення енергетичної безпеки Україні, а завдяки цьому — усім нашим сусідам у Європі», — сказав глава держави.

Прем’єр-міністр Польщі запевнив у подальшій підтримці України: «Кожне слово в цьому документі щось означає, і це матиме практичні наслідки. Ми сприймаємо ці слова як взаємне зобов’язання, а не порожні обіцянки, і найближчим часом спільно з іншими союзниками будемо крок за кроком виконувати пункти цього документа».

Дональд Туск також запевнив, що Україна матиме підтримку від Польщі на шляху до НАТО.

«Ніхто не має права без України і від імені України вирішувати питання щодо майбутнього миру і його форми. І щоб нічого про європейську політику щодо України не вирішували без ЄС як цілого союзу», — наголосив він.

У Варшаві Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Глава держави подякував Анджею Дуді за підтримку України та внесок Польщі в боротьбу з російською агресією.

«Польща, незалежно від внутрішніх політичних процесів, об’єднана навколо України. Дякую вам за цю позицію щодо підтримки України — нашої незалежності, суверенітету та допомоги українцям із самого початку війни», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський відзначив підтримку України на шляху до ЄС і НАТО з боку Польщі.

«Ми багато чого досягли за ці понад два роки: від заявки на кандидатство та інших кроків стосовно переговорів до відкритого шляху щодо членства в Євросоюзі. Дякуємо за вашу позицію. Віримо в мирну, сильну Україну разом із мирною, сильною Польщею. Українська армія захищає безпеку Польщі та всієї Європи. І ми вдячні, що Польща завжди нам допомагає», — сказав Президент.

Володимир Зеленський та Анджей Дуда докладно обговорили оборонну співпрацю й потреби Сил оборони України.

Також у Варшаві Володимир Зеленський зустрівся з представниками української громади — волонтерами, медиками, педагогами, громадськими активістами, членами релігійних організацій.

Президент подякував представникам української громади в Польщі за всі зусилля, яких вони докладають для допомоги Україні.

Представники української громади розповіли Володимирові Зеленському, як саме вони підтримують земляків, зокрема про створення волонтерських мереж та допомогу воїнам і їхнім родинам.

Співзасновниця фонду Uniters Галина Андрушков зазначила, що вони, зокрема, зібрали групу європейських та українських експертів, інженерів, менеджерів, які проєктують і виготовляють дрони для України. Вона попросила спростити процедуру передачі безпілотників через кордон. Глава держави доручив міністрові оборони опрацювати це питання.

Заступник міністра вищої освіти Польщі Анджей Шептицький розповів, що після початку повномасштабного російського вторгнення Польща прийняла приблизно 600 українських вчених та забезпечила їх роботою в університетах. Разом із польськими колегами вони розробляють наукові проєкти. Він переконаний, що це сприятиме розвитку української науки та відновленню нашої країни.

Джерело: Офіс Президента