Українські бійці воюють за те, щоб їхні рідні, земляки могли жити повноцінним життям у вільній, незалежній цивілізованій країні. Щоб вона була такою, з настанням весни в тилових областях упорядковують території, висаджують рослини, кущі й дерева, планують поточні ремонти об’єктів соціальної інфраструктури. Наприклад, на Полтавщині цього року хочуть капітально відремонтувати кілька медичних закладів. Серед них терапевтичний корпус Полтавської обласної лікарні, педіатричне відділення Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні, корпус Полтавського обласного кардіоваскулярного центру, будівля Лохвицької міської лікарні. Це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Цього року продовжать реконструювати рентгенодіагностичний кабінет у Кременчуцькому онкодиспансері. Роботи з його відновлення почали 2021-го, мали завершити торік, але не зробили цього через повномасштабне вторгнення московії.

Проєкти на 900 мільйонів

Управління капітального будівництва виконкому Полтавської міської ради оголосило конкурс серед підрядників на ремонт хірургічного корпусу №2 другої міської клінічної лікарні Полтави. Очікувана вартість капітального ремонту п’ятиповерхової будівлі — майже 22 мільйони гривень. Торік у грудні підприємець Роман Мягкохліб за 300 тисяч гривень з міської скарбниці виготовив робочий проєкт та експертний звіт капітального ремонту цього об’єкта.

«Потрібно підсилити перехід між двома корпусами, бо він в аварійному стані. Слід замінити аварійні інженерні мережі та ліфт», — розповів начальник управління капітального будівництва міськвиконкому Максим Медведєв.

У другому хірургічному корпусі на вулиці Монастирській капітально відремонтують фасад, покрівлю, підлогу, стіни й стелю, прокладуть нову каналізаційну мережу й мережу постачання холодної води, оновлять системи опалення, освітлення, вентиляції. Ці роботи вказано в технічній специфікації тендера в електронній системі публічних закупівель Prozorro. За більш ніж 30 років це буде перший капітальний ремонт у цьому корпусі. Попередній термін виконання робіт — до кінця року.

У планах обласної влади — реконструювати ліцеї у селі Степне Коломацької громади, селі Терешки, містах Кременчук, Градизьк, Пирятин, збудувати дошкільний навчальний заклад для дітей з порушенням опорно-рухового апарату в Лубнах. Тільки на цей проєкт та проєкт із реконструкції вказаних медичних закладів планують витратити майже 900 мільйонів гривень, з яких 160 мільйонів — співфінансування з обласного та місцевих бюджетів, а 750 мільйонів — кошти Європейського інвестиційного банку.

Щоб автовокзал був як аеропорт

Директор підприємства «Полтаваавтотранс» Сергій Бутко повідомив, що планує повністю осучаснити будівлю центрального автовокзалу в Полтаві та його територію. У першочергових планах — замінити застаріле асфальтне покриття на сучасну тротуарну плитку, оновити газонне покриття і облаштувати декоративне підсвічування фасаду.

Наступні кроки — реконструкція платформ і осучаснення фасаду й інтер’єру самої будівлі. Над цим завданням вже почала працювати проєктна організація ТОВ «Укрбілдінвест». Робота перебуває на стадії ескізів. Водночас із фасадними та роботами з благоустрою товариство виготовлятиме проєктну і монтажну документацію з реконструкції системи водопостачання всієї будівлі.

«Наше завдання — щоб будівля автовокзалу була сучасною, як міжнародні аеропорти, і не містила елементів радянщини (торік улітку на автовокзалі вже демонтували панно радянської доби). Ця територія має забезпечувати комфорт, інноваційність, бути доступною для всіх категорій громадян.

Ми вже облаштували габаритні двері для людей з інвалідністю, пандус, кімнати для матері та дитини. Закінчили реконструкцію громадського туалету, який відповідає всім нормам для осіб з обмеженими можливостями. Але розуміємо, що цього замало, тому рухаємося далі. Зараз працюємо із проєктною командою над майбутньою трансформацією автовокзалу», — розповідає Сергій Бутко.

За його словами, після розгляду варіантів від полтавських проєктантів зупинилися на пропозиції бачення сучасної будівлі й території автовокзалу від проєктної групи «Укрбілдінвест». На думку керівництва Полтаваавтотранс, ця компанія має цікавий діапазон вартості робіт та найкращий варіант осучаснення.

Як запевняє директор компанії Олександр Олепір, на першому ескізному етапі презентують візуальне бачення майбутнього оновлення автовокзалу. Далі — узгодження із замовником проєкту, внесення додаткових побажань і розроблення робочого проєкту: «Щоб досягти максимальних результатів, архітектори і дизайнер проводили всі заміри наново, незважаючи на отримані дані від замовника. Тепер команда працює над територією. Облаштування має враховувати обов’язкову доступність та зручність».

Полтаваавтотранс налагодило скасовані після початку війни міжнародні пасажирські перевезення. За день із платформ автовокзалу можна здійснювати вісім рейсів тільки до Польщі. А загалом компанія має виїзди в напрямках 13 країн, тому й заплановано зробити територію і будівлю естетично привабливою і зручною для містян та гостей.