Від початку російсько-української війни Полтавщина стала прихистком для сотень тисяч вимушених переселенців. Хтось переїхав в інші місця, а багато людей осіли надовго. Цьому посприяло доброзичливе ставлення до них обласної влади та місцевих громад. У розв’язанні проблем, які виникають у переселенців, допомагає пункт об’єднання для ВПО, який днями відкрили в Полтаві. Це перша така структура в області.

«На вулиці Соборності, 14 відкрито громадську організацію «ВПО України». Вона не видає гуманітарну допомогу, а допомагає людям отримати інформацію про гуманітарні штаби в Полтаві й Полтавській області, щоб їм було легше орієнтуватися, куди звернутися», — розповідає працівниця пункту волонтерка-переселенка Тетяна Ковалинська.

Модульні, але комфортні

Тут переселенці можуть отримати юридичну, психологічну, консультаційну допомогу.

«Зараз реєструю потреби людей. Насамперед їм потрібні кошти. Серед біженців дуже багато літніх громадян, які гостро потребують лікування, медичних препаратів. Ми просимо їх пред’явити довідку ВПО, запитуємо, звідки вони приїхали, де нині мешкають — орендують житло чи у школах, гуртожитках. Чи пошкоджене їхнє майно», — розповідає її колега Наталя Вітович.

Житлове питання для переселенців одне з найактуальніших. У громадах його намагаються вирішити передовсім. Наприклад, у Полтаві вже почали зводити багатоквартирні будинки в нових мікрорайонах Лазурний та Артсклади, ремонтують будівлю дитсадка №41 на вулиці Коцюбинського, реконструюють колишній дитсадок на вулиці Івана Мазепи, розглядають варіант зведення ще одного будинку в Подільському районі. На завершальному етапі — облаштування модульного містечка для переселенців на території обласного закладу з надання психіатричної допомоги на вулиці Медичній.

«Його розраховано орієнтовно на 520 людей. Складатиметься із 240 модулів. Будиночки облаштують з урахуванням базових потреб. Вони будуть з утепленими вікнами, мінімально обладнаною кухнею, санвузлом, душовою та зоною відпочинку. Також плануємо зробити капітальний ремонт і благоустрій прилеглої території в одному з корпусів обласної психіатричної лікарні. Там зможуть мешкати і проходити психологічну реабілітацію внутрішньо переміщені особи», — повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

У селі Пришиб Кременчуцького району теж завершують реконструкцію житлового будинку для переселенців. Роботи на загальну суму 20 мільйонів гривень виконує приватне підприємство з Горішніх Плавнів. Як повідомили у ПОВА, в реконструйованому будинку мешкатимуть ті переселенці, які вирішили залишитися в селі. У двоповерховій будівлі планують реконструювати 11 квартир.

В Опішненському медичному центрі на вулиці Новій ремонтують колишнє приміщення інфекційного відділення, щоб заселити в нього людей, які покинули домівки через війну. Саме відділення перенесли в інші приміщення медичного центру, розповів голова Опішненської селищної громади Микола Різник: «Ми ремонтуємо так, щоб після того, як внутрішньопереміщені особи виїдуть, там було відділення лікарні та можна було розташовувати пацієнтів. Немає сенсу вкладати кошти в якесь покинуте приміщення, де люди поживуть і поїдуть, а його потім не використовуватимуть».

Капітальний ремонт почали майже місяць тому, вартість робіт — понад 13,5 мільйона гривень. Фінансування всіх робіт здійснюють за кошти селищного бюджету. Термін їх виконання — до серпня.

Харчування має бути повноцінним

У приміщеннях, які ремонтують, можуть розмістити сотню людей, але під час розселення розглядатимуть кожну заявку, бо серед переселенців є родини з дітьми, яким потрібні окремі кімнати.

Нині розробляють проєктно-кошторисну документацію капітального ремонту двоповерхової будівлі колишньої школи в селі Батьки Полтавського району для розселення внутрішньо переміщених осіб. Після завершення воєнного стану в цій будівлі планують відкрити реабілітаційний центр для постраждалих від російської агресії.

Внутрішньо переміщеним в області виплачують допомогу на проживання незалежно від їхнього матеріального становища. Для осіб з інвалідністю та дітей — 3000, для інших — 2000 гривень на місяць. Органи соціального захисту населення області забезпечили своєчасне нарахування 130 тисячам ВПО допомоги на проживання на перший період квітня, на це витрачено 386 мільйонів гривень. Виплату допомоги провели шляхом перерахування коштів на банківські рахунки одержувачів. Про це повідомила директор департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної військової адміністрації Людмила Корнієнко.

Переселенців на Полтавщині забезпечують високоякісними продуктами харчування. Сотні тисяч продуктових наборів вони отримали з обласного продрезерву. У Полтаві працюють кілька центрів видачі індивідуальних продуктових наборів для ВПО, їх видачу організовує облдержадміністрація. Найбільше пакунків із продуктами отримали переселенці, які мешкають у Полтавській територіальній громаді. Зокрема кілька тисяч їх видали переселенцям з Луганщини.

За словами працівниці гуманітарного хабу Тетяни Семенової, вага пакунка, які вони отримують, — понад 10 кілограмів.

«На цей час у продуктовому наборі — дві пляшки олії, 2 кілограми макаронів, 4 кілограми каші, цукор і сухе молоко. Кожен переселенець з Луганщини може отримати гігієнічний набір. У разі потреби — дитячі підгузки. Це три упаковки підгузків на дитину на місяць або підгузки для дорослих», — розповіла Тетяна.

Нині весна, і для здоров’я потрібні вітаміни. У Полтаві передбачили й це. На вулиці Нижньомлинській нещодавно відкрили нову комунальну теплицю площею 200 квадратних метрів, у якій вирощують овочеві культури й зелень, зокрема для потреб переселенців.

Стала до роботи фандрейзингова платформа «Посади» від громадської організації Eколтава. На цьому онлайн-ресурсі можна подати заявку на безплатне отримання насіння овочів та зелені на власних городах. Це стосується й переселенців, які живуть у сільській місцевості й мають у розпорядженні земельні ділянки. Ініціативу «Посади» організовують другий рік поспіль. Торік у її межах безплатне насіння городини отримали 800 переселенців.