Пологовий будинок у Полтаві став перинатальним центром не тільки за назвою

У Полтаві міський пологовий будинок набув статусу перинатального центру II рівня і є комунальним підприємством Полтавської міської ради. Зробити це планували ще на початку минулого року, але через повномасштабну війну відтерміновували. Так дійшли фіналу тривалого процесу істотного оновлення закладу.

За світовими стандартами

Тут виконали високоякісний ремонт кошторисною вартістю майже 68 мільйонів гривень, з них 37,6 мільйона — з державного бюджету. На 28 мільйонів гривень закупили медичного обладнання. Завдяки цьому заклад отримав змогу приймати майже 4 тисячі важких пологів щорічно. Підтримка міської та обласної влади, достатнє фінансове забезпечення центру гарантували комплектацію кадрами. Донедавна тут працювало понад 400 добре підготовлених фахівців з досвідом.

Трохи згодом за приблизно 10 мільйонів гривень виконали капітальний ремонт у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Розгорнули в ньому додаткові ліжка. У відділенні за рік виходжують майже 150 новонароджених, які потребують інтенсивного лікування.

«Ще 1996 року, коли почало народжуватися дедалі більше дітей, постало питання створення відділення інтенсивної терапії. Типовий проєкт пологового будинку не передбачав іншої можливості, ніж створити його в переході між двома корпусами. Нині всі новонароджені перебувають разом з мамами, в нас звільнилася площа колишнього дитячого відділення. Завдяки міській владі, підтримці депутатського корпусу ми змогли відкрити відділення, яке повністю відповідає світовим стандартам», — повідомила на церемонії відкриття оновленого відділення головний лікар пологового Наталія Удовицька.

У 2019—2021 роках для оснащення пологового будинку сучасним медичним обладнанням використали понад 31 мільйон гривень. Ще 7 мільйонів заклад отримав як надходження від Національної служби здоров’я України. Це дало змогу оновити відділення анестезіології з інтенсивною терапією та відділення інтенсивної терапії новонароджених з можливістю виходжування малюків з тяжкими патологіями та екстремально низькою вагою.

Відділення патології вагітності переформатували у відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології. Забезпечили його спеціальними ліжками. Запрацювала консультативно-діагностична поліклініка, розширився спектр лабораторних досліджень, розвиваються малоінвазивні технології повного спектра оперативних втручань у пацієнток з гінекологічними захворюваннями.

Усе заради дітей

Заклад упровадив у роботу акушерської служби сучасні принципи ефективної перинатальної допомоги, рекомендованої ВООЗ та ЮНІСЕФ. Пологовий визнали «лікарнею, доброзичливою до дитини» та «чистою лікарнею, безпечною для пацієнтів». Він має власну бактеріологічну лабораторію, систему інфекційного контролю. У цілодобовому режимі працює клініко-біохімічна лабораторія, функціонує центральна стерилізаційна.

У січні 2022-го в полтавському пологовому будинку відкрили оновлене за понад 17 мільйонів гривень відділення постнатальної реабілітації та II етапу виходжування новонароджених. Це дало змогу надавати майбутнім мамам та породіллям повний замкнений цикл послуг: від планування вагітності до народження, надання допомоги дітям, зокрема хворим. Придбали інкубатори для новонароджених, дитячі ліжка з підігрівом, функціональні ліжка для дорослих, медичні меблі, монітори пацієнтів та іншу необхідну техніку.

Узимку й ранньої весни 2023-го, коли часто зникало освітлення, пологовий будинок першочергово забезпечили електрикою завдяки встановленню потужних дизельних генераторів. Жодних перебоїв з освітленням не було зафіксовано, заклад працював у штатному режимі.

У місті не обмежуються самою підтримкою перинатального центру. На позачерговій 33-й сесії міської ради її секретар Андрій Карпов (нового міського голову в Полтаві поки що не обрали) ініціював програму підтримки для жінок, які народжують на території Полтавської громади, попри складну ситуацію у країні. Він запропонував виплачувати по 30 тисяч гривень для сімей мобілізованих до ЗСУ і по 15 тисяч гривень усім іншим матусям. Поки що ініціативу обговорюють у депутатських комісіях.

Певні кошти й іншу матеріальну допомогу молоді мами, породіллі й загалом сім’ї полтавок отримують з обласного бюджету зокрема в межах реалізації комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на 2021—2025 роки. Цю допомогу отримали також сім’ї переселенців, які виховують дітей з інвалідністю. Про це повідомила директор департаменту соціального захисту ПОВА Людмила Корнієнко.

Усі ці та інші заходи сприяють тому, що в Полтаві навіть попри воєнний стан народжуються діти. За останній тиждень у місті з’явилося на світ 72 дитини, зокрема одна двійня. За попередні сім днів народився 81 малюк. За цей рік в Полтавській громаді народилося 912 дітей, за 2022-й — 1948. Загальний спад народжуваності зрозумілий, проте є надія, що коли Україна переможе, українців побільшає.