Офіс з просування експорту при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України повідомляє: польська компанія — виробник продуктів харчування шукає виробників/постачальників сирих горіхів, насіння та сухофруктів.
Компанія готова працювати лише з сертифікованою високоякісною продукцією, що відповідає міжнародним стандартам. Перед прийняттям рішення про співпрацю представники компанії-замовника особисто відвідають виробництво постачальника для засвідчення якості та ефективності продукту.
Крім того, компанія з ОАЕ зацікавлена в закупівлі рафінованої соняшникової олії з України. Інша тамтешня компанія шукає українського партнера — виробника яєць. Арабських бізнесменів найбільше цікавлять малі та середні підприємства, які є більш гнучкими щодо умов поставки та пакування. Третя компанія з ОАЕ шукає українських виробників добрив.
Крім того, як повідомляє Міністерство аграрної політики, китайська товарна біржа (BOCE), яка є однією з найбільших універсальних бірж у світі, зацікавлена у довгостроковому співробітництві з українськими виробниками. З контактами китайських представників можна ознайомитися за посиланнями на сайті міністерства.