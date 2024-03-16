«Наша мета — зробити так, щоб якнайбільше українців спілкувалися в Україні українською. Це важливо для нашого майбутнього та нашої державності», — наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи вчора чергове урядове засідання.

Він повідомив, що йдеться про затвердження Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року.

«Маємо конкретні й осяжні цілі. Стимули для вивчення та розвитку української мови — це ключове», — пояснив суть державної програми з популяризації державної мови очільник уряду.

Інвестори зможуть отримати компенсацію

За останні пів року держава бачить прогрес у створенні індустріальних парків. Для їх розвитку цього року в бюджеті закладено 1 млрд грн. Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання. Він повідомив, що уряд ухвалив рішення про започаткування ще двох індустріальних парків.

«Перший розташований у Рівненській області. Це індустріальний парк зі спеціалізацією на промислову переробку. Очікуємо на створення 1400 робочих місць та інвестиції на суму понад 1 мільярд гривень», — сказав Прем’єр-міністр.

Другий індустріальний парк буде на Львівщині. Спеціалізація — так само переробна промисловість з особливим акцентом на меблевому виробництві.

«Інвестиції — більш як 2 мільярди гривень. Очікуємо створення понад 2 тисяч нових робочих місць», — зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, уряд продовжує поліпшувати умови для великих інвестиційних проєктів. Кабінет Міністрів затвердив документ, який дає змогу інвесторам отримати компенсацію за збудовані ними об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

«Тобто якщо інвестор побудував дорогу, провів воду, газ, або електроенергію до свого заводу чи іншого об’єкта інвестицій, то держава компенсує йому ці витрати», — зауважив Прем’єр-міністр.

За словами очільника уряду, інвестор тепер матиме змогу отримати і компенсацію своїх витрат за підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.

«Ми про це говорили з бізнесом. Дуже важлива і принципова історія. Це дасть додаткові інвестиції та нові великі проєкти для нашої економіки», — наголосив Денис Шмигаль.

Як повідомило Мінекономіки, порядок надання компенсації вартості збудованих заявником / інвестором зі значними інвестиціями об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, необхідних для реалізації проєкту, — останній нормативний акт, необхідний для запуску підтримки інвесторів.

Очільник уряду нагадав, що саме українська економіка фінансує нашу армію та обороноздатність, тож необхідно її посилювати.

За словами Прем’єра, за перші два місяці цього року до загального фонду державного бюджету надійшло 305 мільярдів гривень. Це податки та збори, а також гранти від партнерів. При цьому наші видатки за ці два місяці тільки із загального фонду держбюджету становили 424 мільярди гривень.

«Тобто попри те що ми істотно підвищили нашу фінансову самодостатність за два роки, все ще дуже потребуємо бюджетної підтримки від наших союзників», — зазначив Денис Шмигаль. Він подякував міжнародним партнерам, які фінансово підтримували та продовжують підтримувати Україну.

Допомога фермерам та соціальні виплати

Невеликі фермерські господарства на деокупованих територіях та аграрії у громадах, де відбувалися бойові дії, зможуть отримати 8 тисяч гривень на гектар своїх оброблюваних угідь. Максимальна площа — до 120 гектарів. Це кошти, передбачені розширенням програми підтримки українських фермерів. За словами Дениса Шмигаля, додаткове фінансування допоможе провести посівну, а потім зібрати врожай.

«Для нас принципово важливо підтримати саме фермерів на деокупованих територіях», — сказав він.

Прем’єр-міністр повідомив, що уряд на засіданні затвердив порядок використання коштів для медичної допомоги та соціальної реабілітації військово­службовців у лікарні «Феофанія».

«Уряд надає 200 мільйонів гривень на закупівлю лікарських засобів та медикаментів, щоб наші воїни у «Феофанії» могли отримати якісну допомогу», — зазначив він.

За словами Прем’єра, в січні та лютому цього року з держбюджету на соціальні виплати загалом було спрямовано понад 75 мільярдів гривень. Зокрема, 42,5 мільярда — на пенсії, 17 мільярдів — на соціальний захист громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, 9,4 мільярда — на субсидії, 3,8 мільярда гривень — на соціальний захист дітей та сімей.

Крім того, Кабінет Міністрів затвердив документ, який чітко визначає розташування Національного військового меморіального кладовища на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району Київської області.

«Створення такого кладовища має дуже велике значення для нашої країни, і тому — в центрі уваги нашого уряду. Ми завжди маємо пам’ятати тих, хто віддав своє життя за Україну у війні за нашу свободу та незалежність», — наголосив Денис Шмигаль.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ