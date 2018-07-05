Учорашнє засідання уряду Прем’єр-міністр Володимир Гройсман почав із того, що привітав працівників Національної поліції з професійним святом. І наголосив на непростому шляху її становлення й абсолютному перезавантаженні системи. «Вона справді змінюється. Та ще багато потрібно зробити, аби українські поліцейські були належним чином забезпечені, щоб рівень довіри до них постійно зростав. В Україні створено нову поліцію — це факт. Далі потрібно вдосконалювати її функції та особовий склад. Розпочинати реформу було дуже небезпечно й ризиковано. Але час показав, що шлях обрано правильний», — констатував Володимир Гройсман.

Глава уряду згадав про поїздку української делегації в Копенгаген на другу щорічну міжнародну конференцію високого рівня, де говорили про стан справ в Україні. «Перша стартова конференція була в Лондоні. На наступний рік маємо офіційне запрошення в Канаду. Під час заходу аналізується стан справ в Україні, проведення запланованих змін і окреслюється, що треба посилити з боку міжнародних партнерів, аби швидше змінювалася якість життя наших громадян. Від майже тридцяти країн ми цього року отримали конкретні меседжі про готовність розширювати допомогу Україні. Була підтримана наша пропозиція про формування не короткострокових (на 1—3 роки) програм взаємодії з демократичним світом, а довгострокової — на 5—7 років. Там має бути інструментарій, потрібний Україні, аби активізувати економічне зростання та зробити його стійким. Зокрема йдеться про механізми пришвидшення входження в глобальні ринки, взаємодії з міжнародними партнерами з метою зменшення боргового навантаження на наш бюджет. Буде створена група, в яку ввійдуть і Данія, і Великобританія, і Канада, і спільно працюватимемо над планом дій. Аби розуміти, якою буде підтримка і результат у найближчі п’ять років», — зауважив Прем’єр.

Потік «лівих» грошей змілів

І додав, що серед тем, які обговорювали в Данії, була боротьба з корупцією. «Віталося створення в Україні антикорупційної інфраструктури. Наголошувалося, що важливо, аби запрацював антикорупційний суд, щоб корупціонери не могли уникнути відповідальності. Немає більш ефективного інструменту боротьби з корупцією, ніж інституційна відкритість. Я готовий відкрити все, аби громадськість проникала в усі державницькі процеси, аналізувала й викривала. В цьому немає жодних кордонів. Кордон єдиний — державний, який має бути надійний з точки зору недопущення контрабанди та «легкий» для легального бізнесу з точки зору оформлення вантажів. Нині контрабанда можлива через зрощення різних правоохоронних структур і митної служби. Ми розірвемо це порочне коло й заведемо кошти в український бюджет», — повідомив Володимир Гройсман.

За його словами, торік додатково надійшло в держбюджет 79 мільярдів гривень. «Але в той час, коли ми боролися з одними схемами, виникали інші. Нам вони вже відомі, і ми спільно з правоохоронними органами, податківцями боремося з ними. Не всі мають бажання побороти тіньові потоки. Це також серйозний виклик для всієї правоохоронної системи, керівництва держави. Автори тіньових схем, які були б неможливі без участі правоохоронців, спершу створюють бізнесу проблеми під час ввезення товарів, а після цього пропонують вирішити питання за певний відсоток. Махінатори заробляють десятки мільйонів або сотні мільйонів. А держава втрачає десятки мільярдів», — наголосив Володимир Гройсман.

Глава уряду констатував, що заходи щодо забезпечення прозорості кордону дають реальні результати. «Є цифри, які свідчать про збільшення надходжень уже в червні. Наприклад, на Одеській митниці відрахування за кожен контейнер за деякими товарними групами зросли вдвічі. Загальний обсяг розмитнення лише за тиждень — з 20 по 26 червня — становив 498 мільйонів гривень за 1112 контейнерів. У багатьох кабінетах істерика — потоку «лівих» грошей немає. Дехто готовий до кардинальних речей, аби відновити це. А це кошти громадян. Маємо краще фінансувати військо, потреби дітей, медицину, пенсіонерів, дороги. І на шалену контрабанду очі не закриватимемо», — заявив Прем’єр.

Аби задніх не пасли

Під час засідання уряду було створено Національний фонд досліджень, що вже з 2019 року має розпочати грантову підтримку наукових досліджень та розробок. «Створення дієвого механізму конкурсного фінансування науки, що має досягти 40% загального обсягу бюджетного фінансування науки, — одна з ключових рекомендацій ЄС, що були надані за результатами незалежного зовнішнього аудиту науково-інноваційної системи України. Уряд виконує свої зобов’язання: фінансування науки за останні два роки було збільшено на 69%. Однак досі не існувало інституції, яка могла б надавати гранти на дослідження і розробки на умовах відкритих конкурсів і незалежно від відомчих ознак. Така штучна сегментація наукової сфери обмежує наукову конкуренцію», — повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Вона підкреслила, що в усіх розвинених країнах існують грантові інституції, завдання яких — підтримка на грантовій основі проектів найкращих досліджень і розробок на умовах відкритих конкурсних відборів. «Фонд розподілятиме кошти шляхом надання індивідуальних, колективних та інституційних грантів. Це означає, що система грантової підтримки буде гнучкою та даватиме більше можливостей усім українським науковцям», — наголосила міністр.

Лілія Гриневич зазначила, що успішне функціонування фонду безпосередньо залежить від його фінансування та можливостей України збільшити інвестиції в науку загалом. «У середньостроковому плані діяльності уряду визначено, що за 2020 рік фінансування науки за рахунок бюджету має сягнути 0,5% ВВП (нині – 0,24%). З цього фінансування хочемо, аби на фонд пішло 13—15%. Якщо наша економіка зможе забезпечити таке зростання — це буде неймовірним проривом для всієї країни, адже зараз, навіть попри збільшення фінансування науки, ми далеко позаду за обсягами інвестування в науку, а тому — й за інноваційним розвитком», — резюмувала міністр.

Тему контрабанди продовжили на селекторі

Зважаючи на нагальність контрабандної проблеми, після засідання уряду Прем’єр-міністр провів селекторну нараду з Державною фіскальною службою. «Починаємо нову сторінку роботи ДФС, її результатом будуть цифри наповнення бюджету в рамках політики наведення ладу в системі державних фінансів. Я не збираюся погоджуватися зі станом справ з точки зору наповнення держбюджету. На жаль, деякі працівники ДФС стали частиною системи, яка грабує країну. Варіантів два: або сповідуєте принцип робити Україну сильною, або протягом доби залишайте посади», — заявив Володимир Гройсман.

Він наголосив, що цифри показують: є серйозні резерви, які мають бути мобілізовані до держбюджету. «При цьому легальний бізнес має відчувати підтримку й швидкий сервіс, аби не було жодних проблем. Уряд підтримає всіх, хто сумлінно виконує роботу. Служити державі — це привілей. Якщо це сприймати як власну справу, завжди будете ефективними. Ефективність треба продемонструвати, передусім, на митниці, де вже розгорнута кампанія «Україна без контрабанди». Кожен день аналізуватимемо вартість, надходження, вантажі тощо. Мені потрібен результат», — констатував глава уряду.

Під час наради він повідомив, що уряд за поданням керівника ДФС і в. о. міністра фінансів ухвалив рішення про призначення в.о. заступників голови ДФС. На посади призначені Євген Бамбізов, який очолював Офіс великих платників податків ДФС, і Віктор Кривіцький, який до призначення очолював Волинську митницю ДФС.

«Я захищатиму кожного, хто правий, чого б це мені не вартувало. Я вдячний тим, хто робить державну справу. Звільніться від страхів і починайте працювати», — закликав Прем’єр-міністр.