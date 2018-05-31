Кажуть, що це перша ластівка в Україні, а правильніше, перший і поки що єдиний досвід упровадження у практику Центру екстреної медичної допомоги використання легких літаків для порятунку життя пацієнтів. Першими у сан­авіації України стали харківські волонтери громадської організації «Цивільний повітряний патруль».

Ініціатива щодо його створення належить професійному льотчикові співзасновникові ГО «Цивільний повітряний патруль» Юрієві Покусаю і співзасновниці благодійного фонду «Харків з тобою» виконавчому директорові «Українсько-німецької медичної асоціації» Вікторії Мілютіній.

Торік авіаційна швидка здійснила 31 виліт: перевезено до обласного центру 16 пацієнтів і 15 разів доставляли лікарів у віддалені райони на консультацію в тяжких випадках.

Єдиний шанс для хворого

За словами Вікторії Мілютіної, буває, що людину необхідно довезти до лікарні дуже швидко і з максимальною обережністю: наприклад, черепно-мозкові травми або серйозні пошкодження внутрішніх органів. А деякі складні операції в районних лікарнях через брак обладнання чи команди кваліфікованих хірургів робити не можуть.

«Що відбувається, якщо такої травми зазнає людина де-небудь, скажімо, в Барвінковому або Зачепилівці? Її везтимуть до Харкова 3—3,5 години тільки в одному напрямку і по землі — це не найкращий метод. Літак подолає цю відстань за 15 хвилин», — розповіла Вікторія Мілютіна.

Проблема розвитку сан­авіації актуальна для багатьох країн, а для України в умовах збройної протидії російській агресії вона злободенна. Уже є перші кроки до створення національної системи санітарної авіації, згідно з указом Президента України розпочато налагодження виробництва повноцінного парку санавіації, на одному з київських заводів на базі Ан-26 випустили перший в Україні реанімаційний літак, обладнаний за стандартами НАТО. Проте всі ці роботи, на жаль, поки що лише на початковому етапі. Тож як і в перші дні воєнної агресії, наші волонтери підставили плече державі.

Фото з сайту 2day.kh.ua

Фото з cайту kharkivoda.gov.ua

Свідомість змінила війна

Юрій Покусай, згадуючи перші дні зародження проекту, впевнено стверджує, що 2014 рік змінив усіх нас.

«Якщо раніше волонтерську діяльність сприймали як щось несерйозне, то з початком російської агресії 80 відсотків населення стали волонтерами», — каже льотчик, який з товаришами-однодумцями вже тоді допомагав  доправляти поранених солдатів до госпіталю.

Такої самої думки дотримується власник аеродрому Рокитне в Нововодолазькому районі, де й базується шість  крилатих швидких, Олександр Морозов. Він стверджує, що світогляд у той період змінився в багатьох. Раніше, мовляв, вони, як і всі цивільні льотчики, літали для власного задоволення, та потім твердо вирішили, що від цього має бути користь суспільству. Отож власники літаків, пілоти, за словами Юрія Покусая, об’єдналися в ГО «Цивільний повітряний патруль», поставивши перед собою три основні завдання: сприяти органам державної влади, ЗСУ, СБУ; допомагати людям, життя яких опинилося під загрозою; патріотичне виховання молоді.

«Повітряні патрульні» розповіли, що на чергуванні, як правило, стоять три приватні літаки і щодень один з них готовий до вильоту. В критичній ситуації можна задіяти й інші.

«У нас один літак щодня чергує, перебуває в оперативному резерві на аеродромі. Ми виконуємо польоти найперше на відстань понад 100 кілометрів. Дивимося на карті: це Сахновщина, Красноград, Зачепилівка, Краснокутськ. У разі звернення до нас представників Центру екстреної медичної допомоги виконуємо політ для порятунку життя людини, — розкриває кухню організаційної роботи санавіації Юрій Покусай. — Використовуємо літаки Socata. Це легкий тримісний літак французького виробництва. Для нього придатні ґрунтові аеродроми і непідготовлені майданчики — довжина злітної смуги 250—300 метрів. Він економічний, надійний і легкий в управлінні».

За його словами, щоб вивести літак на смугу, потрібно 20 хвилин, за той час до літака швидкою дістається лікар із центру екстреної невідкладної допомоги. У районі, як правило, за ті самі 10—20 хвилин постраждалого або хворого довозять до злітно-посадкового майданчика. Загалом від дзвінка до моменту, коли пацієнт потрапить до лікарні, минає близько 40 хвилин.

Лікар-анестезіолог вищої категорії Олена Грішаніна, яка вже п’ять років співпрацює з «Повітряним патрулем», каже, що допомога санавіації неоціненна, і шкодує лише про те, що пілоти досі працюють лише на волонтерських засадах. Вона розповіла про неординарні ситуації — порятунок дитини, яка проковтнула батарейку й почався свищ, про батюшку, в якого стався  трансмуральний інфаркт міокарда, коли тільки завдяки санавіації стало можливим врятувати життя хворих.

Проблеми  — на землі

Утримувати господарство санавіації та ще за умови безвідмовної роботи — справа не з легких і не з дешевих. Особливо ж з огляду на безкоштовність послуг «Повітряного патруля» для пацієнтів.

«Заправити літак коштує близько 5 тисяч гривень. Це витрата бензину і мастила в межах крайньої точки Харківської області. Ми тут не враховуємо амортизації, все інше — повністю за рахунок інвесторів, професійних льотчиків», — уточнює Вік­торія Мілютіна.

Але найбільшим головним болем, крім вартості польотів, Юрій Покусай називає  стан злітно-посадкових майданчиків в області.

«У деяких районах Харківської області є злітно-посадкові майданчики, але вони не придатні для польотів: улітку заростають травою, взимку потрібно розчищати від снігу. На жаль, від таких банальних проблем може залежати життя людини. Наш літачки невеликі, це Socata, Sessna, Piper — їм багато не треба. Смуга має бути хоч 400 метрів завдовжки, 20 метрів завширшки. Це є в усіх районах. Це може бути навіть земельна ділянка», — ділиться проблемами Юрій, проте відразу додає, що нині завдяки підтримці Харківської облдержадміністрації  політ виконати можна  в будь-який район області.

Цієї весни «Цивільний повітряний патруль» і Харківська обласна державна адміністрація підписали меморандум про спів­працю: ХОДА взяла на себе зобов’язання допомагати з координацією з районами області.

Як зазначив заступник голови ХОДА Михайло Черняк, керівникам районів області вже поставлено завдання привести до ладу злітно-посадкові смуги, необхідні для роботи малої авіації. Буде розглянуто питання отримання дозволу на використання злітних майданчиків міжнародного аеро­порту Харків і авіаційного заводу.

До складу ГО «Цивільний повітряний патруль» входять не лише харків’яни, а й авіатори з інших областей, проте там вони поки що не затребувані. Як каже Вікторія Мілютіна, тільки харківська обласна влада і зуміла підтримати «таку шалену ідею застосування санавіації в наданні екстреної медичної допомоги».

Приклад є. І не лише для регіонів, а й у державному масштабі.