Укрпошта завжди ретельно добирає художні твори для зображення на марках, тому українські знаки поштової оплати визнано одними з найкращих у світі. Щороку Укрпошта організовує голосування серед інтернет-користувачів, філателістів щодо визначення найкращої марки. Торік поштову мініатюру, на якій зображено 120-річний кам’яний віадук у с. Плебанівка Теребовлянського району на Тернопільщині, визнали найкращою в нашій країні в серії «Мости», вона стала також другою на європейському філателістичному конкурсі. Цьогоріч, до слова, для такого змагання обрали серію «Національні птахи», тож можемо голосувати за українські марки «Соловейко східний» та «Лелека білий».
В усі куточки України та за кордон полетіло й зображення в серії «Кохання — це життя» картини «Наречена» тернопільської художниці Олесі Гудими. На написання «Нареченої» її надихнув славетний фільм Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». А ось «Дерево життя», яке забуяло з-під Олесиного пензля, прикрасило поштовий конверт. І не лише його, а й листівки та обкладинки деяких журналів.
Нині персональна виставка із 16 картин Олесі Гудими в Будапешті. Відтепер одна з Олесиних картин знайде постійну прописку в готелі «Сент Дьорд», а її знаменита «Українська Мадонна» прикрашатиме Посольство України в Угорщині.
Переглянути творчий доробок тернопільських митців можна в
«Каталозі знаків поштової оплати-2018», презентація якого днями відбулася в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля». Ніна Герасименко, начальник відділу поштових послуг, зазначила, що поштові мініатюри творять із великими художнім смаком. А голова Тернопільського товариства Асоціації філателістів України Олег Поливко розповів про доробок двох відомих художників з міста Бережани. Так, Олег Шупляк оформив два конверти «Супроти вітру» та «Вітер надії», а Олександр Караневич розробив штемпель до 100-річчя проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Філателісти краю долучилися також до організації кількох заходів зі спеціальних погашень поштової продукції. Насамперед зусиллями Євгена Філя відбулося погашення конвертів «10-й Всеукраїнський фестиваль «Цвіт вишиванки», «75-ті роковини ІІІ Надзвичайного Великого Збору ОУН».
Долучилася до співпраці з поштою й Тернопільська кінокомісія. За словами її представника Володимира Ханаса, вони започаткували серію марок «Кіномитці Тернопільщини»