Президент Володимир Зеленський зустрівся з високим представником ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем, який приїхав в Україну з візитом уп’яте з початку повномасштабного російського вторгнення.

«Дякую, що під час цієї війни ви завжди були на сто відсотків на нашому боці, на боці України, українського народу. Вам не потрібно розповідати про подробиці цієї війни, тому що ви постійно були в Україні у складні дні. Ми завжди могли на вас розраховувати», — сказав глава держави.

Президент зазначив, що під час своїх візитів у Київ Жозеп Боррель повсякчас відвідує також регіони, зокрема він побував на Чернігівщині.

Крім того, Володимир Зеленський подякував за допомогу Україні від Євросоюзу та держав — членів ЄС.

Окремо він висловив вдячність Європейському Союзу за ініціативу щодо надання мільйона артилерійських боєприпасів. Партнери повністю реалізують її до кінця цього року.

Провідні теми зустрічі — подальша взаємодія України та ЄС, збільшення військової допомоги, зняття обмежень на удари по військових цілях на території РФ, розблокування підтримки в межах Європейського фонду миру та завершення всіх процедур щодо надання Україні 50 млрд доларів відповідно до рішення G7.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем подякував за позитивну оцінку прогресу України у звіті Європейської комісії й намір відкрити переговори щодо кластерів якнайшвидше 2025 року. Він наголосив, що європейська інтеграція — для України безумовний пріоритет, і подякував Жозепу Боррелю за його особисте лідерство в цьому процесі.

Сторони обговорили подальшу співпрацю в межах Європейського фонду миру та Фонду допомоги Україні. Прем’єр подякував за передані снаряди й висловив сподівання, що Україна отримає загалом мільйон боєприпасів до кінця цього року.

Очільник українського уряду також порушив питання фінансової підтримки українського виробництва зброї.

«Україна зацікавлена не лише в розвитку спільних виробництв, а й у підтримці українського ОПК за прикладом Данії. Коли наші союзники фінансують виробництво зброї в Україні для потреб українських Сил безпеки та оборони», — сказав Денис Шмигаль.

Як наголосив Прем’єр-міністр, Україна цінує укладену в червні цього року безпекову угоду з ЄС та очікує на її успішну реалізацію.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга і високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель під час перемовин приділили головну увагу військовій підтримці України, зміцненню енергетичної стійкості напередодні зими та подальшим крокам союзників у втіленні формули миру й плану перемоги.

Глави української та європейської дипломатій обмінялися думками щодо результатів виборів у США й погодилися з необхідністю посилити підтримку України. У цьому контексті глава МЗС наголосив, що нині саме в Україні вирішується майбутнє європейської та глобальної архітектури безпеки, а тому всім потрібно усвідомити, що умиротворення агресора не спрацює.

«Це не спрацювало у минулому столітті й не спрацює нині. Нам потрібен реальний мир, а не умиротворення, яке призведе до ще більшої війни», — підкреслив глава МЗС.

Міністр також додав, що справедливий мир в Україні — це гарантія миру, стабільності та свободи в усій Європі.

Глава українського зовнішньополітичного відомства подякував ЄС та державам-членам за постійну військову підтримку України, яка сягнула понад 44 мільярдів євро. Він відзначив особистий внесок Жозепа Борреля в цю допомогу.

Андрій Сибіга висловив сподівання, що втілення започаткованих ініціатив буде успішно продовжено. Серед найважливіших з них міністр відзначив подальше залучення військової допомоги в межах Європейського фонду миру та Фонду допомоги Україні, постачання артилерійських боєприпасів, використання російських заморожених активів для оборонних потреб, тренування військових у межах військової місії ЄС, залучення ресурсів ЄС до розмінування, спільне виробництво зброї та співпрацю оборонних індустрій.

Глава МЗС поінформував главу дипломатії ЄС про збільшення українського оборонного виробництва ушестеро з початку повномасштабної війни та додав, що пріоритет для України — виробництво дронів і далекобійної зброї, зокрема балістичних ракет. У цьому контексті він закликав ЄС та держави Євросоюзу до збільшення інвестицій в український оборонний сектор і наголосив, що це спільний внесок у загальну європейську безпеку.

Андрій Сибіга подякував Жозепу Бореллю за його особисті зусилля в запровадженні 14 пакетів санкцій ЄС проти рф. За його словами, партнери мають спільно працювати над п’ятнадцятим пакетом та посилювати санкції проти країн, які підтримують війну росії проти України.

Під час обговорення вступу України до ЄС глава МЗС підкреслив, що Єврокомісія позитивно оцінила прогрес України та надіслала важливі політичні сигнали щодо відкриття переговорних кластерів на початку 2025 року. Він додав, що українська сторона розраховує на їх паралельне відкриття.

Андрій Сибіга заявив, що Україна завжди цінувала підтримку ЄС та особисту прихильність Жозепа Борреля, і додав, що європейська єдність та готовність захищати спільні цінності — запорука спільної перемоги.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

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