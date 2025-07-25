Чітку позицію щодо нульової толерантності до корупції буде закріплено у Програмі дій Кабінету Міністрів

У середу ввечері відбулася змістовна й конструктивна зустріч урядової команди на чолі із Прем’єр-міністром Юлією Свириденко з послами країн «Групи семи», присвячена одному з ключових напрямів державної політики — боротьбі з корупцією. На зустрічі було підтверджено чітку позицію уряду щодо нульової толерантності до корупції. Відповідні принципи буде закріплено у Програмі дій Кабінету Міністрів України.

«Президент України ухвалив важливе рішення — подати новий законопроєкт, який не лише усуне наявні розбіжності в антикорупційному законодавстві, а й істотно посилить незалежність усієї антикорупційної інфраструктури», — зазначила Юлія Свириденко.

Особливу увагу слід приділяти захисту таких ключових інституцій, як Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) — законодавчі зміни мають унеможливити будь-який політичний чи зовнішній вплив на їхню роботу, зокрема з боку держави-агресора.

Український уряд щиро вдячний партнерам із країн G7 за незмінну підтримку, довіру та принципову позицію у спільній боротьбі за верховенство права та ефективну антикорупційну політику.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка зустрівся із представниками експертного середовища, що опікуються питаннями верховенства права. Ключове питання обговорення — поточна ситуація з НАБУ та САП, а також пошук оптимальних рішень для подальшої співпраці та євроінтеграції України. Участь у зустрічі взяли експерти громадських організацій, зокрема Центру демократії та верховенства права, Фундації DEJURE, Громадянської мережі ОПОРА, ГО «Адвокат майбутнього», Центру політико-правових реформ, Центру прав людини ZMINA, Української правової консультативної групи, Коаліції РПР, Лабораторії законодавчих ініціатив, Transparency International Ukraine, Антикорупційного штабу, Easy Business. Ці організації входять до робочих груп з підготовки переговорних позицій України за розділом 23 «Верховенство права та основоположні права та свободи».

Тарас Качка подякував експертам за готовність до відкритого діалогу та обговорення перспектив подальшої імплементації дорожніх карт трансформації з огляду на поточну ситуацію. Урядовець підкреслив вагомість зроблених кроків у царині верховенства права за останнє десятиріччя. У цьому контексті він наголосив на важливості подальшої спільної роботи органів державної влади та громадськості з пошуку шляхів для збереження повної функціональності правоохоронної та антикорупційної систем, а також з відкриття переговорних кластерів, імплементації дорожніх карт трансформацій на шляху до ЄС та забезпечення прозорості всіх процесів.

Сторони погодили необхідність подальшої координації та комунікації для напрацювання рішень, що дадуть змогу зміцнити роботу антикорупційної інфраструктури й запобігти потенційним загрозам. Віцепрем’єр-міністр закликав до обміну актуальною інформацією, зокрема аналітичними висновками.

До зустрічі долучилися заступник міністра юстиції з євроінтеграції Людмила Сугак, генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков та інші представники Урядового офісу.

Нагадаємо, переговорний розділ 23 охоплює право та політики ЄС у сферах незалежного та ефективного судочинства; запобігання та боротьби з корупцією як загрози стабільності демократичних інститутів та верховенства права; основоположних прав і свобод, які гарантують договори ЄС, Хартія Європейського Союзу про основоположні права: права дітей, захист осіб, які повідомляють про порушення права ЄС, захист персональних даних, процесуальні права та гарантії, права постраждалих у злочинах, протидія расизму та ксенофобії, свобода вираження, недискримінація, захист прав ромів, гендерна рівність, права осіб з інвалідністю, права громадян держав-членів ЄС.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Служба віцепрем’єр-міністра