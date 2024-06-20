За останні кілька років Україна істотно просунулася в питаннях формування політик, які стосуються безбар’єрності та інклюзивності. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради з питань безбар’єрності за участі першої леді Олени Зеленської.

«Україна продовжує послідовний курс на створення безбар’єрного середовища для всіх громадян. Це відповідає нашому європейському курсу та нашим цінностям», — наголосив Прем’єр-міністр і додав, що ця тема постійно в центрі уваги уряду та всіх міністерств.

Під час наради було презентовано підсумки опитування, яке провів Центр соціальних досліджень та поведінкової економіки за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) і Експертної ради з комунікацій безбар’єрності. Згідно з даними, 83% опитаних українців вважають безбар’єрність новою цінністю для суспільства. 34% опитаних переконані, що в подоланні бар’єрів у різних сферах слід зосередити увагу на зміні поведінки людей у суспільстві, 32% — на створенні адаптованого середовища, 22% — на забезпеченні доступності освіти й роботи.

«Безбар’єрність — нова цінність для нашого суспільства. 83% респондентів назвали її такою. Це дуже великий відсоток, велика свідомість. Нарешті. Якщо так багато людей усвідомлють безбар’єрність як цінність — ми на правильному шляху як суспільство», — зазначила перша леді Олена Зеленська.

За словами Дениса Шмигаля, вже багато зроблено для створення безбар’єрного середовища в нашій державі. Зокрема, оновлено будівельні норми, які вже застосовують під час реалізації проєктів відновлення, затверджено план заходів для реформування медико-соціальної експертизи, запроваджують Міжнародну класифікацію функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я.

Крім того, в Україні впроваджують сучасні стандарти доступності в цифрових послугах, компенсації бізнесу за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, є послуги з навчання та перекваліфікації. Ветеранський бізнес має більше можливостей для розвитку. Триває робота над комплексною системою реабілітації для різних груп населення. Глава уряду відзначив і прогрес у реформі військово-лікарських комісій.

Змінюються підходи до облаштування укриттів, щоб вони були доступні для всіх.

«Безбар’єрність — це доступність усіх послуг, усіх можливостей для кожної людини в кожному куточку нашої країни», — підкреслив Денис Шмигаль.

Він наголосив на важливості продовжувати активну роботу у формуванні політик, реалізації нових проєктів та доступної комунікації про них. На думку Прем’єр-міністра, потрібно працювати з регіонами й місцевою владою та говорити з людьми про безбар’єрність зрозумілою мовою.

Дослідження показало, що більш як половина опитаних українців вважають, що створенням безбар’єрного простору й суспільства мають займатися держава та місцеві органи влади. Майже кожен четвертий уже й сам долучається до усунення бар’єрів.

«Це означає, що люди готові не лише приймати, а й долучатися. Тобто суспільство в нас активне. Тепер уже завдання посадовців на всіх рівнях і в міністерствах — не втратити ці відсотки небайдужих і примножити. З людьми треба говорити і їх треба чути», — переконана Олена Зеленська.

За словами першої леді, безбар’єрність потрібна не лише пораненим і людям з інвалідністю, а кожному, щоб почуватися комфортно та вільно. За підсумками дослідження, першочергово вирішити питання безбар’єрності треба у царині працевлаштування — так вважають 57% опитаних, 51% назвали потребу змін в інфраструктурі, ще 37% респондентів — в усуненні бар’єрів для людей старшого віку.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Офіс Президента