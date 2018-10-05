Днями відбулася зустріч голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи з експертами Європейської асоціації захисту рослин та представниками Європейської Бізнес Асоціації. Предметом обговорення став поточний стан вітчизняного законодавства у сфері обігу пестицидів і агрохімікатів та напрями його гармонізації з нормами Європейського Союзу.
Під час зустрічі начальник управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби Вадим Чайковський наголосив, що в Україні складна ситуація з обігом нелегальних засобів захисту рослин (ЗЗР): «Останнім часом трапляються випадки незаконного ввезення на територію України препаратів сумнівної якості. Така продукція може містити небезпечні домішки, баластні, сторонні діючі речовини. Застосування фальсифікованих пестицидів в аграрному секторі країни призводить до недобору врожаю, забруднення продукції рослинного походження та довкілля, завдає непоправної шкоди здоров’ю населення та довкіллю».
Додамо, що такі хімікати — основна причина масового отруєння бджіл цього літа. Але аграрії часто самі не знають, що агрохімікат, який вони купують, підроблений і шкідливий. Тому запровадження прозорих і зрозумілих громадянам механізмів простежуваності обігу ЗЗР та наявність документів про походження, якість і безпечність цих речовин дадуть змогу фермерам і громадянам контролювати походження ЗЗР, які вони купують та застосовують, і переконатися в їх якості, наголошують у Держпродспоживслужбі.
«І міжнародне, і європейське законодавство визначає, що обіг ЗЗР — об’єкт жорсткого контролю і окремої держави, і міжнародної спільноти, оскільки питання якісних продуктів харчування — чинник безпеки населення. Тому фахівці Держпродспоживслужби за участі європейських експертів проекту Twinning «Наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері засобів захисту рослин та здоров’я рослин і посилення відповідних інспекційних та лабораторних служб» розробляють проект закону «Про захист рослин», — зауважив Володимир Лапа. Він акцентував, що цю роботу проводять задля адаптації законодавства України до нормативно-правової бази ЄС у сфері захисту рослин, а саме до положень директиви 2009/128/ЄC і регламентів (ЄC) No.1107/2009 і No.2017/625.
Учасники заходу обговорили питання вдосконалення системи державної реєстрації пестицидів в Україні, проведення токсико-гігієнічної оцінки пестицидів і державної санітарно-епідеміологічної експертизи, реєстраційних матеріалів, здійснення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів. Зокрема, в.о. начальника відділу захисту рослин управління фітосанітарної безпеки департаменту фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби Володимир Калашніков ознайомив присутніх із механізмом проведення державного контролю за якістю ЗЗР, які імпортують та виробляють у країні, наголосивши, що механізм відбору зразків передбачено у проекті закону «Про захист рослин».
Участь у заході взяли директор із взаємодії з органами державної влади у сфері рослинництва Асоціації європейського бізнесу Тетяна Белоусович, директор з регулювання у сфері сільського господарства цієї асоціації Катрін Фелшарт та інші.