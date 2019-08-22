Дедалі більшої популярності набуває форма здобуття освіти… вдома. Когось із батьків не влаштовують шкільні колектив чи атмосфера в закладі; розклад уроків, який, скажімо, не збігається з біоритмами дитини; хтось оберігає своє чадо від надмірних навантажень чи збиткувань; нерідко перешкодою для відвідання школи стають стан здоров’я дитини чи складні родинні обставини. А днями на державному рівні остаточно вирішили, що дітлахи без профілактичних щеплень також не зможуть ходити до школи на загальних умовах.

Усім цим категоріям покликані допомогти зміни до положення, яке регулюватиме кожну з форм позашкільної освіти. Із вересня (зміни набули чинності 20 серпня) батьки школярів зможуть скористатися всіма видами індивідуальної форми навчання: сімейною (домашньою) освітою, екстернатом або педагогічним патронажем. Вони передбачають гнучкіший спосіб навчання, даючи змогу створити індивідуальну освітню траєкторію під потреби кожної окремої дитини.

«Один із важливих принципів Нової української школи — дитиноцентризм і орієнтація на потреби кожного учня. Для того, щоб сучасна освіта могла відповідати будь-яким суспільним запитам, ми пропонуємо майже десять способів її здобуття. Наприклад, у червні набуло чинності Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти, яке закладає нові підходи до роботи вечірніх шкіл, запроваджують механізм мережевого навчання, чого не було раніше. Набула чинності нова редакція Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти. Відтепер батьки матимуть змогу обирати спосіб і форму навчання дитини, орієнтуючись на її потреби та хист. Вони зможуть брати участь у формуванні навчального плану або програми розвитку, якщо йдеться про дитину з особливими освітніми потребами», — коментує новації міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Раніше дитина могла навчатися на індивідуальній формі виключно за наявності вагомих причин. Дозвіл на таке навчання обов’язково мало надати місцеве управління освіти. Відтепер зарахування чи переведення учня на будь-яку з індивідуальних форм не потребує додаткового погодження.

У положенні докладно розписано, як саме має бути організовано навчання для кожної з форм.

Сімейна (домашня) освіта

Навчатися за такою формою зможуть учні, чиї батьки бажають і готові самостійно організовувати освітній процес у домашніх умовах. Учня мають зараховувати до певного закладу, який відстежуватиме його прогрес у навчанні. Батьки мають написати заяву про навчання дитини за сімейною формою.

Важливо, щоб дитина не відставала від однолітків, а її знання відповідали бодай рівню держстандарту. Для цього учнів оцінюватимуть чотири рази на рік. Вони складатимуть підсумковий контроль. У разі поганих підсумків педагогічна рада може або рекомендувати батькам перевести дитину на інституційну форму (для учнів 1—4 класів), або своїм рішенням перевести учня на інституційну форму (для учнів 5—11 (12) класів).

«Для нас важливо, щоб цю форму не використовували недоброчесні батьки. На жаль, трапляється, що батьки хочуть забрати дітей не для створення сприятливих умов навчання, а наприклад для використання їх у домашньому господарстві. За таких умов навчання не відбувається, і діти мають дуже мало можливостей для успішного життя в майбутньому. Маємо застерегти права дитини», — цитує слова міністра пресслужба профільного відомства.

Сумлінним батькам, які хочуть дати дітям кращу освіту, школа всіляко сприятиме для організації процесу навчання. Вони отримуватимуть консультації та допомогу вчителів, їм допоможуть скласти індивідуальний навчальний план дитини, нададуть підручники та рекомендації для подальшого навчання.

Екстернат

Для зарахування на таку форму навчання дитина має подати заяву та документ, що підтверджує підставу для переведення. Серед вагомих причин — неможливість відвідувати заняття у школі чи скласти річне оцінювання. Екстернат орієнтовано на учнів, які опанували або можуть опанувати один чи кілька предметів, класів чи навіть рівнів освіти швидше за однолітків.

Батьки й учні, що проживають на неконтрольованій території або на території лінії зіткнення, можуть подати документи для зарахування на екстернат в електронному вигляді. Зарахування учнів, які не мають документів про попередню освіту, відбуватиметься після оцінювання у закладі, де вони планують здобувати освіту.

Педагогічний патронаж

Таку форму передбачено для дітей, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу щодня, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я або потребують навчання біля лікарняного ліжка. Її пристосовано до потреб учнів, що здобувають початкову та базову освіту в школах сільської місцевості, де через малокомплектність (менш як п’ять учнів на клас) не можна організувати навчання у закладі.

Педагогічний патронаж передбачає індивідуальний супровід учителя для конкретного учня. Велику увагу приділяють самостійному опрацюванню матеріалу. За такого навчання важливості набуває партнерство між учнем, учителем і батьками, адже вони мають спільно визначити його інтенсивність і результативність.

Форми здобуття освіти, які можна отримати в конкретній школі, має бути оприлюднено на її сайті або на сайті засновника.