До цієї спільноти входять компанії, які об’єдналися навколо ініціативи дружини Президента «Без бар’єрів». До заходу також долучилися: віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, голова Національного банку Андрій Пишний, міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін, очільники громад, міжнародні партнери, представники неурядового сектору.

«Коли в червні держава разом з ЮНІСЕФ започатковувала кампанію соціальних змін, вона отримала дуже влучну назву: «Безбар’єрність — коли можеш». Щоб кожна людина відчула, що йдеться саме про неї та її потреби. Бо коли людина розуміє, як проблема стосується саме її, вона швидше стає співавтором змін», — зазначила Олена Зеленська.

Учасники зустрічі обмінялися досвідом упровадження безбар’єрності. Зокрема, представники ДТЕК розповіли про адаптацію надземної території шахт для працевлаштування людей з інвалідністю та зміну трудових норм для робітників, Укрзалізниці — про переобладнання вокзалів і запуск інклюзивного вагона, «Сільпо» — про проєкт з упровадження доступних кас самообслуговування.

На заході також обговорили підготовку інструкції «Безбар’єрність у сфері фінансових послуг: практичний порадник», що створюють за підтримки Ощадбанку, ПриватБанку, ПУМБ та Visa спільно з НБУ та ГО «Безбар’єрність». Мета програми — врегулювання правил з надання послуг для людей з особливими потребами, зокрема процедури автентифікації осіб із травмами обличчя, ознайомлення з документами людей, що мають порушення зору. Ця інструкція стане помічником для всіх надавачів послуг у банківській сфері та основою для постанови НБУ.

Окрему панельну дискусію було присвячено впровадженню програми «Рух без бар’єрів» Міністерства розвитку громад та територій. Ідеться про адаптацію для людей з особливими потребами зупинок громадського транспорту, шкіл, лікарень, палаців культури, банківських відділень, супермаркетів, кав’ярень.

Перша леді наголосила, що безбар’єрність не є сферою конкуренції, та закликала бізнеси працювати в цьому напрямі разом. Вона зазначила, що нещодавно повернулася з Японії, яка після атомних бомбардувань і спалених міст винайшла вуличну тактильну навігацію — жовті смуги зі спеціальними візерунками на вулицях, тротуарах і перонах, які вже стали звичними в усьому світі.

«Виходить, що серед важкої відбудови тоді знайшлися час, можливості й ресурси на безбар’єрні рішення. А може, навпаки: саме ставлення до людей як до цінності, яку треба берегти, і спричинило подальші успіхи. Я впевнена, що цей зв’язок є. Що на довгій дистанції людиноцентричність перемагає — як в обороні, так і в бізнесі», — підсумувала дружина Президента.

Безбар’єрність — це про поширення досвіду

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін звернув увагу на необхідність створення умов, які дають змогу людям з інвалідністю стати частиною економічного й суспільного життя країни. Про це він сказав на форумі «Моя безбар’єрність: невигадані історії» на зустрічі спільноти «Бізнес без бар’єрів» в гостях в Ощадбанку та Visa. Захід об’єднав представників уряду, бізнесу, міжнародних партнерів та очільників громад навколо питання створення інклюзивного середовища в Україні.

«Завжди перемагає спільнодія. Безбар’єрність — те, що можна втілити лише разом, без конкуренції, усім суспільством. Але й виграють від неї також усі. Усі ми», — зазначила Олена Зеленська.

Денис Улютін підкреслив, що український бізнес має орієнтований на потреби людей з інвалідністю соціальний пакет. І держава теж впроваджує соціальні послуги для людей з порушеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху.

«Передусім ми маємо враховувати думку і потреби тих, на кого спрямовано соціальну політику. І маємо розуміти, що безбар’єрність — це про поширення досвіду. Держава та бізнес мають не дублювати, а посилювати одне одного задля спільної мети: вільного від бар’єрів суспільства», — наголосив Денис Улютін.

Форум «Моя безбар’єрність: невигадані історії» відбувся в межах інформаційної кампанії «Безбар’єрність — це коли можеш», яку втілює держава спільно з UNICEF Ukraine з початку літа. Кампанію реалізують в межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору та ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без бар’єрів» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини (BMZ) через державний банк розвитку KfW.

