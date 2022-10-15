Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що актуальним залишається зменшення споживання електроенергії протягом дня, особливо в ранковий і вечірній час

Вдалося стабілізувати електропостачання в Україні після атаки російських терористів 10—12 жовтня на нашу енергетичну інфраструктуру. Графік примусових обмежень споживачів уже не застосовується, енергосистема працює стабільно. На цьому у промові під час чергового засідання уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, подякувавши українським енергетикам за їхній професіоналізм та мужність.

«Пропускна спроможність магістральних енергетичних мереж знижена через численні руйнування внаслідок ракетних обстрілів. Енергетикам потрібен час для відновлення надійності енергопостачання споживачів. Упродовж цього часу критично необхідно знижувати навантаження на мережі для уникнення аварій. Тому актуальним залишається заклик добровільно зменшити споживання протягом дня та особливо в ранковий і вечірній піки споживання», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Уряд спрямував кошти з резервного фонду на ремонтні роботи в регіонах, що постраждали, зокрема й від недавніх ракетних атак. Ідеться про 300 мільйонів гривень — Київській області та 57 мільйонів — Сумській, що дасть змогу швидко здійснити ремонти критично необхідних об’єктів, зруйнованих і під час окупації, і під час останніх ракетних обстрілів.

Програм підтримки бізнесу більшає

Очільник уряду акцентував, що стабільна робота нашої енергосистеми необхідна для того, щоб працювала економіка країни.

«Українська економіка вже функціонує на воєнних рейках. Держава стала одним з головних замовників, зокрема приватного сектору. Для мобілізаційних потреб економіки працює більш як 3 тисячі підприємств. Ці підприємства, установи та організації забезпечують потреби наших Збройних сил, військових формувань та критично важливої ділянки фронту й тилу.

Уряд продовжує підтримувати бізнес через програми пільгового кредитування. За період дії воєнного стану в Україні у межах державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» видано позик на 54 мільярди гривень для понад 13,5 тисячі бізнесів», — зауважив Прем’єр.

Уряд затвердив постанову, яка дає змогу залучити майже 60 мільйонів гривень пільгового кредитування підприємствам, які через війну втратили виробничі потужності. Ідеться про потужності, зруйновані, пошкоджені або розташовані на окупованих територіях.

«Ця нова програма дасть змогу відновити роботу частини бізнесів. Кредит надаватимуть на інвестиційні цілі або на фінансування оборотного капіталу. Держава забезпечуватиме до 80% тіла кредиту перед банком. Позика надаватиметься до п’яти років. Нове або оновлене підприємство не може працювати ближче, ніж за 50 кілометрів до лінії бойових дій. Знаємо, що в Україні є десятки й сотні бізнесів, готові відновлювати роботу, інвестувати власні кошти, повертати працівників, але їм потрібна була додаткова підтримка від держави. Таку підтримку відтепер надаватимемо», — прокоментував Денис Шмигаль.

За його словами, продовжуватимуться й дві інші урядові програми: виплати бізнесу, який наймає переселенців; безповоротні гранти «єРобота».

«У межах програми виплат за найм переселенців уряд уже виплатив майже 150 мільйонів гривень. Ідеться про понад 13 тисяч працівників, які отримали роботу. За програмою «єРобота» вже видано більш як 1000 грантів: 250 мільйонів гривень — на мікробізнес; 320 мільйонів гривень — на створення майже 50 нових виробництв у галузі переробки (харчові й меблеві виробництва, обробка деревини та металу, виробництво електричного та машинного устаткування). Тобто вже нині йдеться про створення тисяч робочих місць, і це лише початок програми», — зауважив Прем’єр.

Внесок кожного в перемогу над ворогом

Кабмін ухвалив постанову, яка впроваджує можливість застосування в будівництві проєктів повторного використання.

«Ідеться про те, що спочатку для конкретного об’єкта розробляють проєкт, а потім цей проєкт з мінімальними змінами можна буде застосовувати для будівництва інших об’єктів житла. Це дасть змогу пришвидшити будівництво та здешевити його вартість. Такі проєкти можна буде застосовувати для відбудови об’єктів, які зазнали пошкоджень чи руйнувань через атаки російських військ», — прокоментував Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що у 2023 році уряд продовжить програми допомоги українському бізнесу, щоб поступово відновлювати економіку країни. Адже сильна та стійка економіка — це один зі стовпів для перемоги України над ворогом. І кожен, хто сьогодні працює, інвестує, наймає людей і платить податки, робить важливий внесок у майбутню перемогу України.

Кабмін спрямував із резервного фонду держбюджету понад 43,3 мільйона гривень на відшкодування комунальних витрат за червень громадам, які безоплатно прихистили внутрішніх переселенців у комунальних та державних закладах, а також приватних закладах освіти. Компенсацію від держави спрямовано на покриття витрат на воду, світло, газ, вивезення сміття, а також купівлю дров, пелет і вугілля.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов прокоментував, що уряд і надалі підтримує громади, які надали безкоштовне житло тим, хто змушений був покинути свої домівки через збройну агресію росії. У червні до надання безоплатного тимчасового житла для ВПО було залучено 6,5 тисячі закладів комунальної та державної форм власності та надано прихисток понад 46 тисячам громадян.