Європа має зберігати єдність, збільшувати витрати на оборону, забезпечити енергетичну незалежність і бути здатною гарантувати безпеку. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив, виступаючи перед учасниками Всесвітнього економічного форуму в Давосі.Глава держави зазначив: попри те що загальний економічний потенціал росії значно менший за європейський, рф виробляє в кілька разів більше боєприпасів і військової техніки, ніж уся Європа разом узята. Крім того, росія нарощує співпрацю з Іраном та Північною Кореєю. Саме тому важливо зберігати єдність у Європі.

«Нам потрібна спільна європейська політика у сфері безпеки та оборони, і всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки це справді необхідно, а не стільки, скільки вони звикли за роки недбальства. Якщо для оборони потрібно 5% ВВП, значить, це має бути 5%», — сказав Володимир Зеленський.

Президент акцентував, що Україна створила моделі співпраці для оборони, які можуть зробити сильнішою всю Європу. Ідеться про спільне виробництво артилерії та дронів, зокрема унікальних, які не мають аналогів у світі. Глава держави закликав разом створювати системи ППО, які можуть упоратися з усіма типами крилатих і балістичних ракет.

«Європі потрібен власний «залізний купол», здатний протистояти будь-яким загрозам. Ми не можемо покладатися на добру волю кількох столиць, коли йдеться про безпеку Європи», — зазначив Володимир Зеленський. Він наголосив, що жодна європейська країна не має залежати від одного постачальника енергії, особливо росії, і політика Президента США Дональда Трампа може допомогти в цьому питанні. Окремо глава держави зауважив, що Європа має бути здатною гарантувати мир і безпеку для себе та інших.

«Європа заслуговує бути сильною. А для цього Європі потрібні ЄС і НАТО. Чи можливо це без України та без справедливого завершення війни росії проти України? Я переконаний, що ні. Лише справжні гарантії безпеки для нас будуть справжніми гарантіями безпеки для всіх у Європі. І ми повинні забезпечити, щоб Америка також вважала нас необхідними», — підсумував Володимир Зеленський.

Не втратити шанс

Володимир Зеленський наголосив: «Нам потрібен абсолютно новий сміливіший підхід до технологічних компаній і розвитку технологій. Якщо ми згаємо час, Європа втратить це століття.

Зараз Європа відстає в розвитку штучного інтелекту.

Уже сьогодні алгоритми TikTok потужніші за деякі уряди. Уже сьогодні доля малих країн більше залежить від власників технологічних компаній, ніж від їхніх законів. Уже сьогодні Європа не лідирує в глобальних технологічних перегонах, відстаючи і від Америки, і від Китаю. Це не дрібниця, це про слабкість: спочатку технологічну та економічну, а потім і політичну.

Європа часто більше зосереджена на регулюванні, ніж на свободі, але коли потрібне розумне регулювання, Брюссель вагається. Ми повинні забезпечити максимальний технологічний розвиток у Європі й разом ухвалювати всі важливі рішення — для всієї Європи.

Від виробництва зброї до розвитку технологій — Європа має бути лідером.

Європа повинна стати найпривабливішим ринком у світі, і це досяжно».

Президент нагадав, що сотні мільйонів людей відвідують Європу, щоб побачити її пам’ятки, ознайомитися з її культурною спадщиною. Мільйони у світі мріють жити так, як живуть європейці.

«Чи зможемо ми це зберегти та передати нашим дітям? Якщо ми в Європі зможемо відповісти на це позитивно, Америка потребуватиме Європи так само, як інші глобальні гравці.

Європа повинна формувати історію для себе та союзників, щоб залишатися не лише актуальною, а й живою та великою», — вважає Володимир Зеленський.

Посилення ППО і санкцій

На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі Президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили продовження підтримки України та координацію з партнерами для досягнення справедливого миру. Глава держави подякував за допомогу Україні в боротьбі з російською агресією. Німеччина — друга за обсягом наданої нашій державі підтримки. З початку повномасштабного російського вторгнення ФРН передала допомогу на понад 37 млрд євро. Окремо Президент відзначив лідерство країни в посиленні української ППО. Німеччина зробила вагомий внесок у порятунок українців і допомогла зберегти тисячі життів.

Під час зустрічі окрему увагу приділили продовженню підтримки України, зокрема подальшому забезпеченню засобами протиповітряної оборони, і координації кроків з усіма союзниками. Це допоможе посилити українських воїнів на фронті, зміцнити позиції України й наблизити справедливий тривалий мир.

Окрема тема розмови — співпраця Німеччини з Міністерством національної єдності України. Сторони обговорили конкретні кроки щодо створення осередків єдності в Берліні.

У Давосі Володимир Зеленський провів зустріч із головою партії «Християнсько-демократичний союз», керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Фрідріхом Мерцом. Сторони обмінялися поглядами щодо найважливіших міжнародних питань та глобальних викликів, обговорили необхідні зусилля та спільні із союзниками кроки для встановлення справедливого тривалого миру.

Президент розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на покровському напрямку. Глава держави наголосив, що для України критично важливе схвалення Німеччиною додаткового пакета оборонної підтримки на 3 млрд євро. Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили спроби втручання росії у внутрішні справи європейських країн та протидію російській пропаганді.

Під час зустрічі із Президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом глава Української держави відзначив важливість звільнення заручників. Українці розуміють, що доводиться переживати, коли рідних утримують у неволі, і радіють разом з усіма, коли люди повертаються з полону.

Володимир Зеленський висловив сподівання на подальшу безпеку та стабільність у всьому регіоні Близького Сходу.

Президенти обговорили спільні для обох держав виклики, а також узгодили напрями подальшої взаємодії, передусім у безпековій сфері.

Під час зустрічі із Президентом Фінляндії Александром Стуббом ішлося про наближення справедливого миру та гарантії безпеки.

«Дякую за останній пакет санкцій щодо тіньового флоту, за багато ваших конкретних кроків, за всі пакети допомоги й підтримку наших людей», — сказав Володимир Зеленський.

Ключові теми зустрічі — зміцнення обороноздатності України, гарантії безпеки та посилення санкцій проти росії. Усі ці кроки необхідні для наближення справедливого тривалого миру, що є спільною метою України та Фінляндії, а запрошення для нашої держави на вступ до НАТО — ключова найдієвіша гарантія безпеки.

«Ми продовжуватимемо підтримку України. Немає жодних питань щодо цього. Це все — про ваші незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Ми захоплюємося тим, що ви робите», — наголосив Президент Фінляндії.

Володимир Зеленський та Александер Стубб обговорили підготовку 27-го пакета допомоги й актуальні військові потреби України. Окрема увага — інвестиціям у внутрішнє виробництво дронів, зокрема за данською моделлю, і розвитку оборонно-промислової співпраці.

Президентові Швейцарії Карін Келлер-Зуттер Президент України подякував за гуманітарну та політичну підтримку України від цієї країни, зокрема за проведення першого Саміту миру та участь у більшості тематичних конференцій на основі формули миру за його підсумками.

Володимир Зеленський і Карін Келлер-Зуттер обговорили пошук шляхів досягнення справедливого тривалого миру для України та всієї Європи, а також важливість координації з партнерами.

Одна із ключових тем зустрічі –— участь Швейцарії в гуманітарних ініціативах в Україні. Президенти приділили увагу фінансовим механізмам для реалізації проєктів із будівництва бомбосховищ в українських школах та іншим пакетам допомоги на відновлення.

Гуманітарна співпраця

Під час зустрічі із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим Володимир Зеленський іще раз висловив співчуття у зв’язку з катастрофою літака «Азербайджанських авіаліній» та загибеллю людей. Докази з місця трагедії очевидні, важливо тиснути на росію, щоб змусити її говорити правду.

Президент Азербайджану розповів про перебіг розслідування, зокрема про обставини, які вже вдалося встановити.

Одна із ключових тем зустрічі — двосторонні відносини та їх розвиток у майбутньому, зокрема збільшення товарообігу між державами на перспективу, а також співпраця в енергетичній галузі. Володимир Зеленський відзначив гуманітарну допомогу Україні, зокрема підтримку української енергетики, реалізацію програми з реабілітації дітей, які постраждали внаслідок російської агресії, а також допомогу з гуманітарним розмінуванням. Азербайджанські компанії беруть участь у відбудові України та реалізують інвестиційні проєкти. Наша держава цінує готовність продовжувати їх.

Прем’єр-міністрові — міністрові закордонних справ Катару Мухаммаду бін Абдулрахману Аль Тані глава нашої держави подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та приєднання до спільного комюніке за підсумками першого Саміту миру. Президент відзначив посередництво Катару в поверненні додому 53 українських дітей, яких росія примусово вивезла з України. Наша держава розраховує на розширення цієї посередницької місії та допомогу з поверненням незаконно утримуваних цивільних і військовополонених.

Окремі теми розмови — гуманітарна співпраця та продовольча безпека. Володимир Зеленський розповів про нову українську ініціативу Food from Ukraine, започатковану для допомоги сирійському народові та постачання в Сирію продовольства. Україна працює над можливостями підтримки аграрного сектору цієї країни та навчанням сирійських студентів. Президент запросив Катар приєднатися до реалізації цих ініціатив і надати фінансову підтримку, що також є внеском у відновлення стабільності в усьому регіоні.

Президентові Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі глава Української держави розповів про кроки, які робить Україна для наближення справедливого миру, і наголосив, що на цьому шляху надзвичайно важливі глобальні зусилля всіх країн, які поважають принципи Статуту ООН. Окремо під час зустрічі обговорили можливість участі ПАР у лікуванні та реабілітації поранених українців та українок. Володимир Зеленський і Сиріл Рамафоса доручили міністрам закордонних справ підготувати взаємні візити лідерів.

Також Володимир Зеленський провів зустрічі з Прем’єр-міністром В’єтнаму Фам Минь Чинем та Прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою, з яким підписавУгодупро довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Республікою Албанія.

Джерело: Офіс Президента