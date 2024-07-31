Розпочинаючи вчорашнє засідання уряду, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав енергетику питанням номер один.

«Завдяки завчасному завершенню ремонтів на двох блоках атомних станцій та зниженню температури повітря ситуація в енергетиці стабілізувалася. Але ми продовжуємо підготовку до осінньо-зимового періоду та розвиток альтернативних джерел генерації», — наголосив він.

Уже втілюють програми державної підтримки побудови розподіленої генерації. Є перші приклади кредитування бізнесу та фізичних осіб для посилення енергетичної стійкості. Є й стійкий попит на пільгове кредитування — і малих та середніх підприємців, і домогосподарств.

За словами глави уряду, Президент Володимир Зеленський підписав закон про зняття ввізного мита й ПДВ для енергообладнання. Із 27 липня закон набув чинності.

«Тепер у пільговому режимі громадяни та бізнес можуть завозити електрогенератори, інвертори, акумулятори, зарядні станції тощо», — наголосив очільник уряду і зауважив, що дефіцит потужності в системі зберігається. Ворог постійно атакує нашу критичну інфраструктуру. Тому маємо максимально підготуватися до наступної зими.

Одним з напрямів енергетичного посилення Прем’єр назвав залучення допомоги від партнерів. При Міненерго утворено групу для координації міжнародної допомоги. У Фонді підтримки енергетики України накопичено понад 550 млн євро внесків. Щотижня отримуємо конкретну допомогу від держав, міжнародних організацій та інституцій. Працюємо з партнерами з ENTSO-E, щоб до настання зими збільшити можливості України в імпорті електроенергії.

Триває підготовка до зимового періоду прифронтових територій.

«Під час виїзних засідань уряду взяли на контроль розв’язання проблеми заготівлі деревини. Сьогодні окремою постановою відкриваємо для цього ширші можливості. Жителі прифронтових громад зможуть безплатно заготовляти дрова для домашніх потреб без шкоди для наших лісів», — підкреслив Денис Шмигаль.

Ще одна проблема прифронтових областей — водопостачання. Для дев’яти регіонів, що найбільше постраждали від бойових дій, ухвалюють рамкову концепцію державної програми комплексного водозабезпечення. На її основі за найкоротший час буде розроблено саму програму. Як зазначив очільник уряду, «наша мета — забезпечити людей та підприємства достатньою кількістю води, модернізувати інженерні системи, диверсифікувати джерела водопостачання».

За словами Дениса Шмигаля, критично важливий елемент нашої стійкості — фінанси та залучення підтримки партнерів.

«Вдячні Європейському Союзу за початок використання доходів російських заморожених активів на користь оборони України. Очікуємо, що країни G7 оперативно розроблять технічні процедури для передачі Україні 50 мільярдів доларів від російських активів. Це важливий ресурс на 2025 рік для покриття критично необхідних бюджетних витрат», — наголосив він.

Україна й далі наполягає на повній конфіскації російських коштів на Заході. Агресор має платити за свої злочини у прямому сенсі цього слова. Лише так світова спільнота створить дієві запобіжники від загарбницьких війн.

Принцип «росія заплатить» реалізують також через міжнародний компенсаційний механізм, зокрема Реєстр збитків для України. З минулого тижня відкрилася опція подання в «Дії» заяв для власників пошкодженого чи зруйнованого житла, чиє майно перебуває в окупації або зоні бойових дій. Це можуть зробити зокрема люди, які не користувалися програмою «єВідновлення». Затверджено правила подання заяв ще для 12 категорій постраждалих від російської агресії. Незабаром ці алгоритми запрацюють.

Послідовно модернізують прикордонну інфраструктуру. На кордоні з Польщею відповідно до укладеної безпекової угоди буде розширено залізничне та автомобільне сполучення. Зокрема, відкриється ще один залізничний пункт пропуску «Нижанковичі — Мальховичі».

На кордоні з Молдовою за підтримки USAID та Євросоюзу триває системне оновлення пунктів пропуску.

«Сьогодні ухвалюємо рішення про створення спільної українсько-молдовської комісії для будівництва мосту через Дністер в районі Ямпіль — Косуець. Це буде ключова ланка транспортного коридору між Києвом та Кишиневом», — наголосив Прем’єр-міністр.

За його словами, систему «єЧерга» масштабовано і вона працює на 28 пунктах пропуску. Нею скористалися майже 1,4 млн вантажівок і 100 тис. автобусів. Це додаткова зручність та швидкість у перетині державного кордону.

На завершення промови Денис Шмигаль наголосив, що ми посилюємо стійкість нашої держави, бо тільки так можемо перемогти. Він подякував усім, хто тримає тил. «Дякую бізнесу, що рухає економіку вперед. Дякую українським захисникам і захисницям, які щодня боронять нашу країну», — підкреслив очільник уряду.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ