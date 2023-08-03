Вітчизняна компанія­виробник вже отримала сертифікат відповідності та декларацію про відповідність, що дає змогу налагодити її виробництво та використовувати для розмінування територій.

Важливі переваги вітчизняної техніки перед закордонними машинами з розмінування — простота конструкції, порівняно невисока вартість виробництва, обслуговування й ремонту. Розробка дає змогу ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни. Щомісяця виробники можуть виготовляти дві такі машини, повідомляє Міністерство економіки.

«Ми зацікавлені в тому, щоб не імпортувати обладнання, а купувати своє. Тому, безумовно, підтримуємо ефективні українські розробки. Ключове завдання сьогодні — масштабувати виробництво вітчизняних виробників», — зазначила перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, такі машини, як розробка харків’ян, будуть корисними для Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту та приватних операторів, які розміновують території України.К

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що використання такої техніки прискорить зачистку регіону від вибухонебезпечних предметів.

«Це дуже важлива подія, адже Харківщина — одна з найбільш засмічених боєприпасами областей. Окупанти замінували все: узбіччя, дороги, поля, лісові стежки, рекреаційні зони. Хочу висловити подяку за підтримку першому віцепрем’єр­міністрові Юлії Свириденко, а також вітчизняним інженерам, науковцям, саперам за цей величезний внесок! Сподіваємося на стимулювання виробників від уряду», — сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.К

Основні переваги машини — легкість у користуванні, можливість обслуговування й ремонту в Україні. Така техніка здатна знешкоджувати протитанкові, протипіхотні міни, а також розтяжки. У технічному плані цей механізм не поступається закордонним аналогам. Машина роботизована, що дає змогу операторові керувати нею з безпечної відстані, зазначено на сайті обласної військової адміністрації.

Сьогодні в Україні працюють 20 машин для розмінування, з яких три — на Харківщині, та приблизно 3000 фахівців з розмінування. Для пришвидшення очищення території країни від мін та вибухівки цих потужностей не достатньо. Тому на кожній зустрічі із закордонними партнерами порушують питання щодо постачання необхідного обладнання, навчання піротехніків, фінансового забезпечення гуманітарного розмінування.

Одна з таких зустрічей відбулася днями в Києві у межах візиту хорватської делегації на чолі з міністром закордонних справ Горданом Гирличем­Радманом.

Як підкреслила на ній Юлія Свириденко, ми активно працюємо з міжнародними партнерами над тим, щоб запустити ринок гуманітарного розмінування в Україні, закупити спецтехніку, навчити саперів, сертифікувати приватних операторів з розмінування та організувати власне виробництво. Нині в Україні потенційно забруднених земель 174 тисячі квадратних кілометрів. «Ми шукаємо рішення, як правильно розбудувати процес гуманітарного розмінування і повернутися до продуктивного використання територій. Досвід Хорватії в цьому питанні дуже цінний для нас», — підкреслилаКперший віце­прем’єр.

У свою чергу хорватський міністр зазначив, що його країна має на меті підтримати Україну в її прагненні очистити землі якнайшвидше, щоб посилити економічну і соціальну галузі. Зокрема йдеться про підтримку проєкту з локалізації виробництва в Україні спецтехніки з розмінування такими хорватськими компаніями, як DOK­ING та Duro Dakovic Group Plc. Він зазначив, що компанія DOK­ING планує відкрити офіс в Україні. Також буде проведено серію експертних зустрічей зі спеціалістами з розмінування, щоб допомогти в розробленні Стратегії протимінної діяльності.

Крім того, 11 та 12 жовтня у Загребі пройде Міжнародна конференція донорівКгуманітарного розмінування, яка стане платформою для мобілізації додаткової міжнародної підтримки та ресурсів для ініціатив з розмінування в Україні.

У ході зустрічі міністр закордонних справ Хорватії та директор Всесвітньої продовольчої програми (ООН) в Україні Метью Холлінгворт підписали меморандум, присвячений обстеженню сільськогосподарських земель України, їх очищенню від вибухових речовин та безпечному відновленню виробництва агропродукції. Програма також допомагає фермерам відновлювати ґрунти та виробництво продуктів після визволення територій.

Уряд Хорватії пожертвував 1 мільйон євро ВПП (ООН), щоб допомогти українським фермерам відновити роботу в регіонах, які найбільше постраждали від вибухонебезпечних залишків війни. Це найбільше пожертвування Хорватії ВПП (ООН).

«Ми щиро радіємо цій ініціативі. До кінця року плануємо збільшити щонайменше вдвічі кількість саперів і машин та продовжити розмінування визволених територій, сільгоспземель і лісів», — підкреслилаКЮлія Свириденко.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»