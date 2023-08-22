Військові кажуть, що перевага в повітрі — ключ до успіху на землі. На жаль, на окупованих територіях Україна не має переваги в повітрі. Там вільно літають російські винищувачі, які скидають керовані авіабомби, пускають ракети. Але якщо українські пілоти пересядуть на сучасні винищувачі, то росіянам робити це не вдасться. На думку фахівців, винищувач F-16 здатний кардинально змінити ситуацію на фронті. І Україна нарешті отримає ці літаки. З Нідерландів і Данії Президент України Володимир Зеленський привіз домовленості на постачання шести десятків F-16. Винищувачі ставатимуть на захист нашого неба після завершення навчання інженерів та тренування українських пілотів, які викинуть росіян з повітряного простору України.

Упевненість і мотивація

Нідерланди стали першою країною, що погодила надання Україні винищувачів F-16. Ідеться про 42 літаки.

«Ще один крок на посилення повітряного щита України — F-16, які використаємо, щоб тримати російських терористів якнайдалі від українських міст і сіл. Для досягнення стратегічних цілей на полі бою наші військові потребують посилення допомоги. F-16 неодмінно дадуть нову енергію впевненості та мотивацію українським воїнам, що втілиться в новий результат для України та всієї Європи. Водночас в Україні необхідно підготувати інфраструктуру для функціонування літаків F-16, і наші військові працюватимуть над цим. А навчання українських пілотів на винищувачах F-16 має завершитися якнайшвидше», — заявив Володимир Зеленський після переговорів у Нідерландах із Прем’єр-міністром цієї країни Марком Рютте на брифінгу для ЗМІ.

Президент наголосив, що крім літаків Україна потребує посилення протиповітряної оборони, особливо з наближенням осінньо-зимового періоду, коли об’єкти енергетичної інфраструктури знову стануть пріоритетними цілями для ракетних атак росії.

«Ми як ніхто інший у світі розуміємо, що таке зима без світла. За час повномасштабного вторгнення росія застосувала проти України вже понад 6,5 тисячі ракет і понад 3,5 тисячі ударних дронів, зокрема іранських «шахедів». І абсолютну більшість із них спрямувала проти цивільних, а не військових об’єктів.

Дякуємо Нідерландам за лідерство в підтримці нашої протиповітряної оборони, що рятує всю країну. За лідерство в коаліції «Петріотів», за кожну надану пускову установку та ракети для ППО, «Насамсів». За кожним таким снарядом, кожною ракетою стоїть збережене життя», — цитує слова глави держави його Офіс.

Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі обговорювали питання розширення оборонної співпраці, зокрема подальше посилення протиповітряної оборони України сучасними зенітно-ракетними комплексами. Президент відзначив роль Нідерландів у зміцненні Сил оборони України бронетехнікою, зокрема готовність до участі в коаліції БМП CV90, яка створюється з ініціативи Швеції.

Володимир Зеленський подякував за приєднання Нідерландів до Спільної декларації про безпекові гарантії для України і початок переговорів про двосторонню угоду з Нідерландами на базі цієї декларації. Окремо він відзначив лідерство Нідерландів у глобальних зусиллях заради реалізації української формули миру та притягнених до справедливої відповідальності винних в агресії проти України.

Глава держави подякував за пакет допомоги на 120 мільйонів євро, який нідерландський уряд надав у червні. Його частину було невідкладно спрямовано на ліквідацію наслідків підриву російськими терористами греблі Каховської ГЕС.

Приклад для інших

Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16.

«Уже починаються тренувальні місії. Спілкувався з нашими хлопцями й дівчатами, які навчаються й працюватимуть з F-16 тут, а потім — у нашому небі. Українські воїни вмотивовані перемагати і з нетерпінням чекають, коли буде змога захищати наше небо із застосуванням F-16», — заявив Володимир Зеленський під час візиту до Данії.

Спілкуючись з українськими льотчиками, він побажав пілотам якнайшвидше на нових крилах повертатися додому, щоб захищати нашу державу, її суверенітет і територіальну цілісність, захищати наших людей і домівки.

На переговорах із Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен Президент насамперед подякував усій урядовій команді та суспільству Данії за підтримку й солідарність з Україною.

«Працюватимемо разом з іншими партнерами, щоб цей успіх для українського повітряного щита став іще більшим. Оголошена допомога Данії та Нідерландів надзвичайно потужна. Їхні рішення — лише перші ластівки, які стануть важливим сигналом для інших країн щодо надання Україні бойової авіації. Це буде великий поштовх для тих держав, які раніше сумнівалися, чи надавати нам літаки», — зауважив глава держави.

У контексті можливостей сил оборони України на полі бою Президент акцентував, що допомога Данії в цьому одна з найвагоміших.

«Це ППО, артилерія, снаряди, берегова оборона, «Леопарди», бронетранспортери, машини для розмінування. Працюємо над посиленням наших можливостей не лише на землі, а й на морі, в обороні наших портів. Це важливо для глобальної продовольчої безпеки», — заначив він.

Володимир Зеленський відзначив допомогу Данії в реалізації української формули миру. Саме в Копенгагені відбулася перша зустріч радників з питань національної безпеки та представників МЗС щодо роботи з імплементації формули миру.

«Тепер питання виключно в тому, які держави проявлять своє лідерство для реалізації конкретних пунктів формули», — каже Президент.

На переговорах ішлося й про участь Данії в зусиллях з відбудови України після російських ударів. Володимир Зеленський наголосив: «Змістовність роботи Данії, абсолютна конкретність допомоги, зокрема Миколаєву, який постійно під обстрілами окупантів, — хороший приклад для інших країн, які прагнуть допомогти з відновленням і захистом нормального життя».

Більше угод

Напередодні візитів до Нідерландів і Данії Володимир Зеленський побував у Швеції, де, згідно з домовленостями, українські воїни почали навчання на артилерійських системах Archer, а українські пілоти — тестові випробування на шведських винищувачах Gripen. Тривають переговори про можливості отримання Україною цих літаків.

«Українській армії необхідно контролювати небо для забезпечення подальшого просування військ і визволення окупованих росією територій. Ми на своїй землі, точно знаємо, заради чого б’ємося, і точно знаємо, що переможемо. Сьогодні на землі наші військові роблять можливе й неможливе, і на багатьох складних напрямках бачимо, як ідемо вперед, а рф відступає. Та попри просування на землі сили оборони України поки що не мають переваги над російськими військами в небі, бо не забезпечені сучасними літаками. Посилити українські позиції в небі можуть шведські літаки Saab JAS 39 Gripen», — заявив Володимир Зеленський, зустрічаючись із представниками ЗМІ за підсумками переговорів із Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Президент повідомив, що під час переговорів деталізовано домовленість щодо спільного виробництва шведської бойової машини піхоти CV90 в Україні.

«Наші воїни дуже хвалять СV90 та вдячні не лише за те, що завдяки цим машинам хлопці рухаються вперед, а й за те, що CV90 допомагають рятувати, захищати життя наших бійців. Зробимо все можливе, щоб перша вироблена в Україні CV90 з’явилася якомога швидше. Домовленість про виробництво CV90 в нашій країні допоможе заощаджувати час на ремонтах. Ремонтувати в інших державах дуже складно. Ти втрачаєш час та ініціативу на полі бою. І, що найголовніше, — людей. Тому необхідна швидка технічна реалізація досягнутих домовленостей», — зазначив глава держави.

У контексті підготовки нового, 13-го пакета шведської військової допомоги Україні Володимир Зеленський окремо відзначив надання українській армії боєприпасів для ППО, бойових машин, запчастин для бронетехніки, обладнання для розмінування. Швеція приєдналася до реалізації української формули миру, зокрема пунктів про гуманітарне розмінування, відновлення радіаційної безпеки, відновлення справедливості, екологічної безпеки.

Президент України високо оцінив нещодавнє ухвалення урядом Швеції кількарічної Стратегії щодо співпраці у сфері відбудови та реформ в Україні, яка передбачає залучення приватного капіталу для відновлення.

Лідери держав обговорили прискорення постачання шведського високотехнологічного насосного обладнання для забезпечення питною водою десятків українських міст, які потерпають від її нестачі після руйнування росією дамби на Каховській ГЕС.

Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Риксдагу (парламенту) Швеції Андреасом Норленом і лідерами політичних партій. Він подякував шведським парламентарям за солідарність з Україною в боротьбі з російською агресією та підтримку всіх важливих рішень про надання допомоги нашій державі.

«Особливо вдячні Швеції за потужну оборонну допомогу, яка значно зміцнила сили оборони України й захист українського неба. Розраховую на розширення співпраці наших країн у цьому», — зазначив Президент.

Під час зустрічі йшлося й про кроки з наближення України до ЄС. Володимир Зеленський подякував Риксдагу за вагому підтримку на цьому шляху під час головування Швеції в Раді ЄС у першому півріччі 2023 року.

Президент висловив окрему подяку парламенту Швеції за участь у міжнародних зусиллях з деокупації Криму.

Відбулася аудієнція Президента й першої леді України у королівського подружжя Швеції, під час якої Володимир Зеленський висловив подяку Швеції за всебічну підтримку, гуманітарну допомогу шведської сторони постраждалим в Україні.

«Високо цінуємо потужну допомогу Швеції за всіма можливими напрямами. Це вагомий внесок у боротьбу українців за незалежність, територіальну цілісність та європейське майбутнє», — наголосив він. Глава держави відзначив підтримку Швеції українських громадян, які були змушені шукати тимчасовий прихисток у цій країні, рятуючись від російської агресії.