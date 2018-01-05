Веселі Новорічні свята завжди супроводжуються смачними наїдками. Що припасли наші пекарі та кондитери? Які вироби звеселять душу, задовольнять найвибагливіші смаки?
Як засвідчив конкурс «Черкаська якість», який проводиться в області вже третій рік, ужинок підприємств, що випускають хлібобулочні та кондитерські вироби, у цьому змаганні — чи не найбільший. Приміром, ТОВ «Черкасихліб ЛТД» посідає 3-є місце в Україні за обсягами виробництва та утримує лідерство у впровадженні нових технологічних ліній і процесів. Аби задовольнити споживача, тут виготовляють хлібобулочні вироби лише з натуральної сировини, за традиційними технологіями та на сучасному обладнанні. Нині асортимент налічує понад 270 найменувань. Досвідчені спеціалісти підприємства наполегливо працюють над поліпшенням якості виробів. Так, батон «Фермерський» завдяки приємному молочному смаку, гарному зовнішньому вигляду, зручній та яскравій упаковці знайшов прихильність споживачів не лише в Черкаському регіоні, а й за його межами. Батон виробляють на сучасній автоматичній технологічній хлібопекарній лінії «Гостол — Гопан» (Словенія). До складу виробу входять тільки натуральні продукти. Постійне розширення асортименту, вдосконалення технологій виробництва та задоволення потреб покупців — пріоритетні напрями діяльності підприємства.
А яке свято без святкового короваю, який виготовляє пекарня підприємця Володимира Плужника з Христинівки! Коровай, який став одним із переможців на конкурсі-2017, як коментує сам підприємець, — виріб, що поєднує в собі корисне, тобто натуральне, та духовне. Його виготовляють вагою від 3 до 6 кілограмів круглої або овальної форми, здобним та прикрашеним різноманітними візерунками. Завдяки такому різноманіттю у виборі дизайну, форми, неперевершеній роботі майстринь-пекарів та неповторним смаковим якостям (він ніби щойно з автентичної сільської печі) «Коровай» вигідно вирізняється серед аналогів інших виробників. Підприємство динамічно розвивається, орієнтуючись на досвід відомих пекарів, використовуючи сучасні технології, продовжує впроваджувати старовинні народні рецепти і традиції.
А ви куштували бублики Ватутінського комбінату баранкових виробів? Виготовляють їх без консервантів, барвників та ароматизаторів, і завдяки натуральній сировині, унікальній рецептурі та впровадженню у виробництво нових ефективних технологічних рішень продукція має великий попит. І не лише на Черкащині, а й у США, Канаді, Австралії, Прибалтиці, Польщі, Румунії, Молдові, Грузії, Азербайджані.
Майже така сама географія й у класичних вафель «Артек», які лауреат конкурсу якості черкаське ТОВ «Світ ласощів» виробляє за новою технологією. Довершена рецептура, над якою чаклували місцеві технологи, та сучасна упаковка залишають найкращі враження. Виробники сповнені нових задумів, працюють над новими розробками, які обіцяють бути не менш смачними та корисними.
Відомо, що немає нічого кращого за запах свіжоспеченого хліба. Ароматна хлібина на столі — й будь-яка страва стає ще смачнішою. Хрустка скоринка, яку хочеться негайно з’їсти, ніжна м’якушка, яка тане в роті… Здавалося б, в основі хліба — найпростіші продукти: борошно, вода, сіль! Однак випікання хліба — це справжнє диво. З однакових інгредієнтів можна виготовити як звичайну хлібину, так і рум’яний багет, апетитний калач і навіть коровай!
Згадаймо ж у святкові дні й тих, хто створив для нас це диво — хліб. Віддаймо шану тим, хто зростив, виколосив і розмолов у семи млинцях борошно, рукам, котрі дарують нам духмяні, схожі на сонце паляниці. І нехай завжди в хаті нашій буде хліб — наша совість, символ миру і добра.