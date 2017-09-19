Залізничний транспорт України – провідна галузь дорожньо-транспортного комплексу, який забезпечує майже 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. Пріоритетне завдання уряду – вдосконалення і модернізація залізничних перевезень: вони мають бути зручними, комфортними і вигідними для громадян.

Нещодавно виконуючий обов’язки голови правління ПАТ «Укрзалізниця» (УЗ) представив програму розвитку УЗ на 2017-2021 роки, яка містить такі стратегічні цілі:

♦ розвиток якісних вантажних перевезень територією України;

♦ іміджева привабливість компанії для співробітників і партнерів;

♦ підвищення ефективності корпоративного управління;

♦ економічна ефективність компанії та її фінансова стабільність.

За інформацією УЗ, компанія вперше готова обговорювати свій фінансовий план з бізнесом, а не тільки з владою. Тобто залучатиме нові інвестиції та співпрацюватиме з ринком. Спільно з Верховною Радою і урядом здійснюватиме роботу щодо реалізації програми закупівлі швидкісних поїздів у 2018 році. Цей вид транспорту має попит серед пасажирів, а поїздки на ньому зручні та економлять час. Водночас планують розширення внутрішніх та міжнародних маршрутів для перевезення пасажирів і призначення нових поїздів. У пріоритеті УЗ також розвиток маршрутів внутрішніх пасажирських перевезень, які з’єднають більше населених пунктів, зроблять зручнішими пересадкові вузли-станції. У перспективі буде запроваджено такі маршрути, як Ужгород – Лисичанськ, Івано-Франківськ – Костянтинівка. Це дасть змогу налагодити надійне транспортне сполучення Донбасу з центральними та західними областями країни.

13 вересня, Кабінет Міністрів України схвалив фінансовий план державної компанії «Укрзалізниця» на 2017 рік, який не містить норм про збільшення тарифів на пасажирські перевезення. Прем’єр-міністр України підкреслив, що УЗ потребує масштабного оновлення. Але цей процес має відбуватися одночасно із знищенням усіх корупційних схем, які роками існували на підприємстві, а також у повній координації в питаннях тарифоутворення на вантажні перевезення. Причому, наголосив Володимир Гройсман, тарифна політика має бути максимально прозорою та зрозумілою.

Як повідомили «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, протягом січня-серпня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло понад тисяча звернень з питань транспортного обслуговування, у яких найбільш обговорюваною проблемою була якість перевезення залізницею. Заявники висловлювали обурення щодо поганого опалення у вагонах, несправності кондиціонерів, скаржилися на застарілий та зношений рухомий склад, антисанітарію, брак плацкартних вагонів, запізнення потягів, нарікали на погане виконання службових обов'язків провідників та працівників вокзалів.

Громадянин із м. Київ звернувся на урядову «гарячу лінію» зі скаргою на якість обслуговування УЗ. Зі слів заявника, під час поїздки у пасажирському потязі сполученням Київ – Ужгород він виявив у вагоні тарганів та неприємний різкий запах. Чоловік зазначив, що звертався зі скаргою до провідників та начальника потяга, але вони повідомили, що у вагоні проводили дезінфекцію й інших заходів вжити не можуть. Це звернення було надіслано на розгляд ПАТ «Укрзалізниця», компанія висловила вибачення за незручності, а для недопущення подібного в майбутньому з працівниками поїзних бригад розпочато інструктажі щодо дотримання ними вимог санітарних правил.

Заявник із Харківської області поскаржився фахівцям урядової «гарячої лінії» на те, що у вагонах електропоїздів, які курсують у напрямку Зміївського району Харківської області, не проводять прибирання. Також він повідомив, що у вагонах лежать гори сміття, в туалетах не працюють замки, нема води, неприємний запах і антисанітарія роблять поїздку нестерпною. Заявник попросив навести лад у вагонах електропоїздів, які курсують у напрямку Зміївського району Харківської області. Це звернення розглянуло керівництво філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», яке принесло свої вибачення заявнику, повідомивши його про те, що провідникам, які обслуговували цей маршрут, проведено інструктаж.

Заявник із м. Львів звернувся до фахівців урядової «гарячої лінії» зі скаргою на незадовільну якість перевезень пасажирів у потязі сполученням Львів – Маріуполь. Заявник зазначив, що температура повітря у вагоні становила майже 40 градусів, незважаючи на роботу кондиціонерів. Він звертався до керівництва потяга з проханням відкрити вікна, але отримав інформацію про те, що під час роботи кондиціонерів відчинити вікна в потязі заборонено. Пасажир також повідомив, що за поїздку заплатив майже 700 гривень, але комфортних умов під час подорожі не отримав. Після розгляду звернення ПАТ «Укрзалізниця» принесла свої вибачення заявнику та проінформувала його про те, що під час його поїздки у кондиціонерах потяга був витік холодоагента. На станції м. Маріуполь поїзд оглянула комісія і ліквідувала несправність кондиціонерів.

За період з 11 по 17 вересня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 59 280 дзвінків, а також 980 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua