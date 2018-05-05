Суха трава на території колишнього технічного майданчика 65-го арсеналу на околиці Балаклії в Харківській області, де тривали роботи з очищення та розмінування залишків снарядів, що не розірвалися в результаті торішньої надзвичайної події, загорілася 3 травня о 13:35. За однією з версій, протипожежний танк наїхав на снаряд, що й спровокувало спершу вибух, а за якусь мить — і пожежу.
За словами голови Балаклійської міськради Івана Столбового, на території зброярні тривало планове підривання снарядів, яких не можна було вивезти. «Поблизу арсеналу у двох місцях загорілося, розповсюдилося до снарядів, які там лежать. Тому з найближчих будинків людей евакуюють. Дітей забираємо зі шкіл», — розповів Іван Столбовий.
На складі боєприпасів працює оперативна група з Міноборони та Генштабу Збройних сил.
До ліквідації пожежі та запобігання новим вибухам боєприпасів відразу було залучено два пожежних танки та інженерну машину розгородження. Особовий склад, який брав участь у розмінуванні, евакуйовано.
У четвер пізно ввечері пожежу вдалося локалізувати, снаряди не розлетілися. Вогонь на основних осередках пожежі пригашено. Територія займання, яка ще вдень становила 35 гектарів, помітно зменшилася, і вже ввечері вибухів було не чути. Попри це на місці пригоди продовжили роботи вибухотехніки та авіація. За добу після загоряння пожежна авіація ДСНС здійснила вісім скидів води. Усього з початку робіт — 16.
ДСНС на час підготовки номера до друку усувала чотири осередки задимлення, загоряння немає. Перебіг ситуації постійно відстежує сайт Харківської облдержадміністрації.
«Жителям Балаклії нічого не загрожує. Руйнувань немає, вся інфраструктура міста, ЖКГ, транспорт, заклади освіти й медицини працюють у штатному режимі», — заспокоює людей голова Харківської ОДА Юлія Світлична.
Ситуація в Балаклії перебуває під контролем. На місці працює пожежна авіація, пожежні розрахунки ЗСУ та ДСНС, чотири пожежних танки, інженерна машина розгородження, пожежні автомобілі й інша техніка.
На 9:30 п’ятниці, 4 травня, на 65-му ракетно-артилерійському арсеналі поблизу Балаклії спостерігалося незначне тління в чотирьох місцях.
Уже знято обмеження руху автотранспорту навколо райцентру для місцевих жителів. Евакуйоване населення повернулося до місць проживання.
Однак діє тимчасова заборона використовувати повітряний простір у радіусі 30 км і висотою до 6 тисяч метрів.
ДОВІДКА «УК»
Перша надзвичайна ситуація на 65-му ракетно-артилерійському арсеналі поблизу Балаклії сталася у ніч на 23 березня 2017 року. Внаслідок пожежі відбулося масштабне детонування снарядів і ракет. Оперативно було евакуйовано жителів усіх прилеглих до території зброярні населених пунктів. Тоді троє осіб зазнали поранень, одна людина загинула.
За інформацією Харківської облдержадміністрації, в Балаклії та прилеглих селах було пошкоджено 231 житловий будинок, з них 114 приватних, 117 багатоквартирних; пошкоджень зазнали 22 об’єкти інфраструктури та промисловості, 12 — соціальної сфери, зокрема дві школи й два дитячі садки. Майже всі наслідки першої ситуації було ліквідовано у стислі строки, і люди тоді повернулися до звичного життя.